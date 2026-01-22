Αριθμολογία: Ο Κρόνος απειλεί με σημαντικές ανατροπές το 2026 τους ανθρώπους με αυτές τις 11 ημερομηνίες γέννησης

Σύνοψη από το

  • Στην αριθμολογία, το 2026 είναι ένα Παγκόσμιο Έτος 1, αλλά η επίδραση του Κρόνου (Αριθμός 8) δημιουργεί μια «Σύγκρουση των Τιτάνων» και απειλεί με σημαντικές ανατροπές.
  • Άτομα με συγκεκριμένες ημερομηνίες γέννησης ή Αριθμό Πορείας Ζωής 1, 4 ή 8, θα βιώσουν μια χρονιά ριζικής αναταραχής και βαθιάς καρμικής αναπροσαρμογής.
  • Ο Κρόνος εκτιμά τη συνέπεια περισσότερο από την ταχύτητα, απαιτώντας υπομονή και καθημερινή πειθαρχία για να μετατραπούν οι στάσιμες περίοδοι σε ισχυρά θεμέλια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Ποιες ημερομηνίες γέννησης θα επηρεαστούν από τις μεγάλες αναταραχές του Κρόνου το 2026 και πως θα τις αντιμετωπίσετε. Φωτογραφία: Pexels
Ποιες ημερομηνίες γέννησης θα επηρεαστούν από τις μεγάλες αναταραχές του Κρόνου το 2026 και πως θα τις αντιμετωπίσετε. Φωτογραφία: Pexels

Στην αριθμολογία, το 2026 είναι ένα Παγκόσμιο Έτος 1.  Η επίδραση του Κρόνου κάνει αυτή τη σχέση «έλξης-απώθησης» ακόμα πιο ενδιαφέρουσα στην εξέλιξή της. Είναι σαν να προσπαθείτε να κάνετε σπριντ (ενέργεια του αριθμού 1) ενώ φοράτε ένα μολυβένιο γιλέκο (ενέργεια του Κρόνου). Από την πλευρά της αριθμολογίας, ο Κρόνος αντιστοιχεί στον Αριθμό 8. Όταν το έτος «1» του 2026 έρχεται σε επαφή με τη δόνηση του «8» που σχηματίζει ο Κρόνος, έχουμε το σκηνικό μιας «Σύγκρουσης των Τιτάνων».

Αριθμολογία: Οι ημερομηνίες γέννησης που έχουν την μεγαλύτερη εύνοια του σύμπαντος

Παρότι ο Αριθμός 1 θα ήθελε να αποκοπεί και να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητος με ταχύτητα, ο Αριθμός 8 θα ζητά πάντα ένα σύστημα. Εάν ο Αριθμός της Πορείας Ζωής σας ή η ημερομηνία γέννησής σας εμπίπτει στις παρακάτω κατηγορίες, το 2026 μπορεί να μοιάζει με μια χρονιά ριζικής αναταραχής — αλλά εξίσου και βαθιάς καρμικής αναπροσαρμογής.

Να είστε έτοιμοι για στιγμές που η μοίρα αλλάζει τα σχέδιά σας – αλλά, ταυτόχρονα, σας δίνει επίσης απροσδόκητες δεύτερες ευκαιρίες, αρκεί να παρακολουθείτε στενά.

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες, δύσκολα «λυγίζουν» – «Έχουν εντυπωσιακή ψυχική ανθεκτικότητα»

Αριθμολογία: Ο Κρόνος απειλεί με σημαντικές ανατροπές το 2026 τους ανθρώπους με αυτές τις 11 ημερομηνίες γέννησης

  • Γεννημένοι στις 8, 17 ή 26: Η ομάδα του καρμικού χρέους
    Αριθμός Ζωής 8 ή Αριθμός Γέννησης 8
  • Γεννημένοι στις 1, 10, 19 ή 28: Η σύγκρουση της ανεξαρτησίας
    Αριθμός Ζωής 1 ή Αριθμός Γέννησης 1
  • Γεννημένοι στις 4, 13, 22 ή 31: Η συναισθηματική άγκυρα
    Αριθμός Ζωής 4 ή Αριθμός Γέννησης 4

Γεννημένοι στις 8, 17 ή 26: Η ομάδα του καρμικού χρέους
Αριθμός Ζωής 8 ή Αριθμός Γέννησης 8

Εάν έχετε γενέθλια αυτές τις ημέρες, θεωρείστε «παιδί του Κρόνου». Έχετε μάθει να μοχθείτε, και το 2026 μπορεί να υποβληθείτε στην απόλυτη δοκιμασία αντοχής. Σε αυτό το έτος με ενέργεια «1», η τάση είναι να παλέψετε σκληρά για να χτίσετε νέα εγχειρήματα ή να οδηγήσετε τη ζωή σας σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Όμως, ο Κρόνος θα προσπαθήσει ξανά να τραβήξει τα ηνία και να σας αναγκάσει να κλείσετε παλιούς λογαριασμούς.

Η αναστάτωση: Νομικά εμπόδια, διαφωνίες για ακίνητα ή η αίσθηση ότι δίνετε το 100% των δυνάμεών σας ενώ βρίσκεστε σε στασιμότητα.

Αριθμολογία: Αυτές οι 4 ημερομηνίες γέννησης συνδέονται με ανθρώπους που διαθέτουν απέραντη κατανόηση και βαθιά σοφία

Το μάθημα: Μια περίοδος αυτογνωσίας. Καθυστερήστε τα νέα εγχειρήματα μέχρι να ολοκληρώσετε τα υπάρχοντα έργα με απόλυτη τελειότητα. Είναι η στιγμή να «τακτοποιήσετε τα βιβλία σας» πριν από έναν μεγάλο έλεγχο.

Γεννημένοι στις 1, 10, 19 ή 28: Η σύγκρουση της ανεξαρτησίας
Αριθμός Ζωής 1 ή Αριθμός Γέννησης 1

Η σύνδεση μεταξύ του Κρόνου και των αριθμών 4 και 8 στην αριθμολογία είναι βαθιά. Αυτοί οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν τον αγώνα, το χτίσιμο και την υλική πραγματικότητα αυτού του κόσμου.

Η αναστάτωση: Ο πρώτος σας αντίπαλος θα είναι το εγώ σας. Θα συγκρούεστε συνεχώς μέχρι τελικής πτώσεως με άτομα που θεωρείτε ανώτερους, αφεντικά ή τους μεγαλύτερους σε ηλικία της οικογένειας. Προσπαθώντας να ηγηθείτε, θα παγιδευτείτε σε αυστηρούς κανόνες.

Το μάθημα: Η ταπεινότητα θα είναι η βοήθειά σας. Ο Κρόνος θα κλείσει την πόρτα στην ανεπιθύμητη πρόοδό σας πιο γρήγορα απ’ ό,τι φαντάζεστε, αν του αντισταθείτε φέτος. Μάθετε πώς να ηγείστε, υπηρετώντας πρώτα τους άλλους φέτος.

Γεννημένοι στις 4, 13, 22 ή 31: Η συναισθηματική άγκυρα
Αριθμός Ζωής 4 ή Αριθμός Γέννησης 4

Η σύνδεση μεταξύ του Κρόνου και των αριθμών 4 και 8 στην αριθμολογία είναι βαθιά. Αυτοί οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν τον αγώνα, το χτίσιμο και την υλική πραγματικότητα αυτού του κόσμου.

Η αναστάτωση: Πιθανόν να νιώσετε βαριά φορτία στους ώμους σας. Μπορεί να αισθάνεστε σωματικά εξαντλημένοι ή να νιώθετε ότι κάνετε τη δουλειά όλων των άλλων χωρίς κανείς να σας αναγνωρίζει. Αναμένονται σύντομα «σοκ» στο σύστημα μέσα στο 2026.

Το μάθημα: Δομή. Γίνετε ο καλύτερος φίλος του εαυτού σας το 2026. Δεν είναι η χρονιά για να ενεργείτε παρορμητικά και χωρίς πλάνο. Αν δεν έχετε εσείς σχέδιο, ο Κρόνος θα σας επιβάλλει ένα πολύ δύσκολο.

Πώς να μετριάσετε την πίεση

Εφόσον ο Κρόνος είναι ο «Δάσκαλος» που επιβάλλει καθήκοντα, αναζητούμε σοφία στον Αριθμό 3 (Δίας) και αρμονία στον Αριθμό 6 (Αφροδίτη).

Εξισορρόπηση των Αριθμών: Εάν ο αριθμός του σπιτιού ή του τηλεφώνου σας αθροίζεται σε 4 ή 8, προσπαθήστε να υποδεχτείτε το 2026 με χαμόγελο. Για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις αυτών των αριθμών, προσθέστε στη ζωή σας τελετουργίες που συνδέονται με το 3 ή το 6 (όπως το να φοράτε κίτρινα ρούχα ή να στολίζετε τον χώρο σας με λουλούδια). Αυτό θα αυξήσει τις δονήσεις στο σπίτι σας, θα μειώσει την «ηχητική ρύπανση» των προβλημάτων και θα το κάνει έναν πιο ευχάριστο χώρο.

Ο Κανόνας του «Σαββάτου του 8»: Επειδή το Σάββατο είναι η ημέρα του Κρόνου, αποφύγετε τη λήψη μεγάλων οικονομικών αποφάσεων. Αντ’ αυτού, μετατρέψτε το σε ημέρα «καθαριότητας». Διαγράψτε παλιά email προηγούμενων ετών, πετάξτε χαλασμένες ηλεκτρονικές συσκευές και τακτοποιήστε μικρά χρέη.

Σεβαστείτε την Ενέργεια του «1»:  Παρά τη σκληρή στάση του Κρόνου, μην ξεχνάτε ότι το 2026 είναι ένα Έτος 1. Είναι αφιερωμένο στην Αυτοκυριαρχία. Οι «αναταραχές» είναι απλώς ο έμμεσος τρόπος του Κρόνου να σας ελέγξει: «Είσαι αρκετά δυνατός για την επιτυχία που διατείνεσαι ότι θέλεις;»

Συμβουλή για το 2026: Μην φοβάστε, αλλά δείξτε υπομονή σε αυτή τη φάση. Ο Κρόνος εκτιμά τη συνέπεια περισσότερο από την ταχύτητα. Λίγη καθημερινή πειθαρχία, ειλικρινής αυτοκριτική και ψύχραιμες αντιδράσεις στο στρες θα πολλαπλασιάσουν κρυφά τα αποτελέσματά σας. Έτσι, οι περίοδοι που μοιάζουν στάσιμες θα μεταμορφωθούν σε ισχυρά θεμέλια για τον νέο κύκλο που ξεκινά, γεμάτο κατανόηση και σιγουριά.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 «ενοχλητικές» συνήθειες που αποκαλύπτουν ότι κάποιος είναι υπερβολικά ευφυής

Γρίπη: 613 νέες εισαγωγές, 23 νέα σοβαρά κρούσματα σε ΜΕΘ και 7 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την Αττική – Στα 578 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του, πώς κατανέμονται

Επιθεώρηση Εργασίας: Δώρο Χριστουγέννων σε 2.313 εργαζόμενους ύστερα από παρέμβαση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:00 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Αν αγαπάτε πολύ τα αδέλφια σας, αλλά ταυτόχρονα σας εκνευρίζουν, πιθανότατα είχατε αυτές τις 9 εμπειρίες στην παιδική ηλικία

Είναι αυτή η παράξενη αντίφαση: Για τους ίδιους ανθρώπους που μπορεί να κάνατε τα πάντα, είναι...
19:00 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Λιωμένο κερί: Το απλό κόλπο για να το αφαιρέσετε με ασφάλεια από ευαίσθητες επιφάνειες στο σπίτι

Αν λατρεύετε τα κεριά, πιθανότατα έχετε έρθει αντιμέτωποι με την περίπτωση του λιωμένου κεριού...
16:00 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Οι δυσκολίες φτάνουν στο τέλος τους για 4 ζώδια πριν φύγει το 2026 – «Ολοκληρώνεται ο κύκλος των δοκιμασιών»

Η ζωή έμοιαζε με μια συνεχή ανηφόρα για πολλούς ανθρώπους τελευταία, αλλά οι δύσκολες στιγμές ...
12:00 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Αν κάποιος χρησιμοποιεί αυτές τις 8 φράσεις, πιθανότατα δεν σας σέβεται, αλλά δεν σας το λέει ευθέως

Ξέρετε αυτό το συναίσθημα όταν τα λόγια κάποιου δεν ταιριάζουν με την ενέργεια που εκπέμπει; Σ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι