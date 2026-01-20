Αριθμολογία: Οι ημερομηνίες γέννησης που έχουν την μεγαλύτερη εύνοια του σύμπαντος

Έχετε παρατηρήσει ή νιώσει ποτέ να προστατεύεστε από κάποιες κρυφές δυνάμεις; Αν ναι, τότε αυτοί είναι οι δικοί σας πλανήτες, που σας προσφέρουν προστασία από κάθε αρνητική αύρα, ενέργεια ή ακόμα και από ανθρώπους που προσπαθούν να διαταράξουν την ενέργειά σας με τις πράξεις τους.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιες είναι εκείνες οι ημερομηνίες γέννησης που τελούν υπό την προστασία των πλανητών, ώστε να μπορούν να τους εξευμενίζουν περισσότερο και να δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους. Αυτές είναι οι κρυφές δυνάμεις που δεν ζητούν ποτέ ανταπόδοση, αλλά είναι δική σας ευθύνη να τις κάνετε να «νιώθουν χαρούμενες».

Είστε περίεργοι να μάθετε ποιες ημερομηνίες γέννησης είναι τόσο ευλογημένες από τους πλανήτες, σύμφωνα με την αριθμολογία;

Οι ημερομηνίες γέννησης που έχουν την περισσότερη εύνοια του σύμπαντος:

Γεννημένοι την 1η, 10η, 19η και την 28η,

Γεννημένοι την 9η, 18, 27η,

Γεννημένοι την 3η, 12η, 21η και την 30ή,

Γεννημένοι την 8η, 17η και την 26η

Γεννημένοι την 1η, 10η, 19η και την 28η

Εάν είστε υπό την επιρροή του Ήλιου, του βασιλιά των πλανητών. Αν κυβερνάστε από τον βασιλιά των πλανητών, δεν είναι λογικό να μην προστατεύεστε από αυτόν; Φυσικά και θα είστε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, γιατί όταν επηρεάζεστε από έναν από τους πιο ισχυρούς πλανήτες, τίποτα δεν μπορεί να σας βλάψει. Ο Ήλιος σας προσφέρει προστασία από τις αρνητικές ενέργειες, το κακό μάτι και τους αρνητικούς ανθρώπους.

Γεννημένοι την 9η, 18, 27η

Είστε υπό την επιρροή του Άρη, του φλογερού πλανήτη που φέρει την ενέργεια του πολεμιστή, και νομίζετε ότι ο πλανήτης σας δεν θα σας προστατεύσει; Δεν πρέπει να σκέφτεστε έτσι, γιατί είστε επηρεασμένοι από έναν από τους πιο γενναίους πλανήτες, και εκείνος θα σας προσφέρει προστασία σε κάθε κατάσταση, αρκεί να εκφράσετε την ευγνωμοσύνη σας καθημερινά.

Γεννημένοι την 3η, 12η, 21η και την 30ή

Είστε υπό την επιρροή του Δία, του Γκουρού όλων των θεοτήτων. Οπότε, όταν είστε υπό την καθοδήγηση του Γκουρού , τι περιμένετε; Ότι εκείνος δεν θα σας σώσει από δύσκολες καταστάσεις; Θα πρέπει να είστε ευγνώμονες που ο κυβερνήτης πλανήτης σας είναι ο Δίας, γιατί λαμβάνετε δωρεάν καθοδήγηση, προστασία, και ο Δίας σας απομακρύνει όλα τα εμπόδια από τη ζωή σας χωρίς καν να το καταλαβαίνετε. Είναι σημαντικό να του λέτε «ευχαριστώ» κάθε μέρα.

Γεννημένοι την 8η, 17η και την 26η

Είστε υπό την επιρροή του Κρόνου, του πλανήτη του κάρμα, της δικαιοσύνης και της πειθαρχίας. Αν και ανήκει στους δυσμενείς πλανήτες, όταν ο Κρόνος προστατεύει κάποιον, καμία κακή ενέργεια ή αρνητικότητα δεν μπορεί να τον αγγίξει.

Πρέπει να αισθάνεστε τυχεροί που ο Κρόνος είναι ο κυβερνήτης πλανήτης σας, αλλά υπάρχει πάντα μια προϋπόθεση: πρέπει να περπατάτε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της ηθικής όταν αυτός είναι ο φύλακας σας, γιατί ποτέ δεν αποδέχεται την αδικία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Αν νιώθετε προστατευμένοι, τότε αυτός είναι ο λόγος και πρέπει πάντα να του είστε ευγνώμονες.