Αριθμολογία: Οι 10 ημερομηνίες γέννησης που προσελκύουν δυνατούς έρωτες

Το να είσαι ερωτευμένος είναι ένα από τα πιο όμορφα και εκπληκτικά συναισθήματα. Ορισμένοι άνθρωποι δεν σκοπεύουν ποτέ να ερωτευτούν, όμως καταλήγουν αυτόματα σε μια ερωτική σχέση επειδή είναι στο πεπρωμένο τους να βρουν την αγάπη της ζωής τους.

Θεωρούνται εξαιρετικά τυχεροί στον έρωτα, όχι λόγω της εμφάνισής τους ή του τρόπου που συμπεριφέρονται, αλλά εξαιτίας του ισχυρού αριθμού γέννησής τους. Σύμφωνα με την αριθμολογία, υπάρχουν ορισμένες ημερομηνίες γέννησης που προσελκύουν δυνατή αγάπη στη ζωή τους, οπότε αν ανήκετε και εσείς σε αυτές, αξίζει να το ξέρετε.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτές τις ημερομηνίες γέννησης:

Αριθμολογία: Ποιες ημερομηνίες γέννησης προσελκύουν δυνατούς έρωτες

Αριθμός Γέννησης 2, 11, 20, 29

Αριθμός Γέννησης 6, 15, 24

Αριθμός Γέννησης 9, 18, 27

Οι άνθρωποι που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες θεωρούνται εξαιρετικά τυχεροί στον τομέα της αγάπης, γιατί κυβερνώνται από τον πλανήτη Σελήνη, ο οποίος αντιπροσωπεύει τα συναισθήματα, τα συναισθηματικά δεσμά και την αγάπη. Αυτοί οι άνθρωποι προσελκύουν φυσικά την αγάπη στη ζωή τους και οι άνθρωποι συχνά έρχονται κοντά τους, τους πλησιάζουν και νιώθουν έλξη προς αυτούς.

Οι άνθρωποι τους συνδέονται εύκολα γιατί είναι πραγματικά στοργικοί και προστατευτικοί. Νιώθουν έλκονται από τη φροντιστική φύση τους και τον τρόπο που τους κάνουν να αισθάνονται συναισθηματικά. Οι άνθρωποι με αριθμό 2 φαίνεται να είναι εκείνοι που μπορούν να είναι μαζί τους για μια ζωή, γι’ αυτό δεν διστάζουν να τους πλησιάσουν και να τους προσφέρουν την αγάπη τους με χαρά.

Οι άνθρωποι που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες κυβερνώνται από τον πλανήτη Αφροδίτη και είναι όμορφοι, κομψοί, με χάρη και εξαιρετικά ελκυστικοί, γι’ αυτό προσελκύουν ισχυρή αγάπη στη ζωή τους. Οι άνθρωποι συχνά πλησιάζουν αυτούς και θέλουν να γίνουν η αγάπη της ζωής τους. Συχνά δέχονται προτάσεις από πολλούς, αλλά όταν μπουν σε μια σχέση, την προχωρούν με σοβαρότητα.

Η ισχυρή τους αγάπη είναι προορισμένη, γιατί το σύμπαν τους φέρνει μπροστά σας. Μοιράζονται την ίδια συχνότητα και ενέργεια και οι άνθρωποι νιώθουν μια ισχυρή έλξη προς αυτούς, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά. Και οι δύο πιστεύετε στην αμοιβαία κατανόηση και προσφορά, οπότε καταλαβαίνετε τις ανάγκες του άλλου.

Οι άνθρωποι που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες κυβερνώνται από τον πλανήτη Άρη και αυτοί οι άνθρωποι προσελκύουν μόνο έντονους και παθιασμένους συντρόφους, που μπορούν να τους αγαπούν με τρέλα. Η σχέση τους είναι πάντα γεμάτη δύναμη, πάθος και φλογερή ενέργεια.

Ο σύντροφός τους δεν απομακρύνεται ποτέ από αυτούς, ούτε για μία μέρα, και νιώθει μια μαγνητική έλξη προς αυτούς. Η αγάπη τους είναι ατρόμητη. Με λίγα λόγια, προσελκύουν έναν παθιασμένο και γενναίο σύντροφο που εκφράζει την αγάπη του δυνατά και δημόσια.