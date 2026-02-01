Σκηνές τρέλας στη μέση του δρόμου: Ιδιοκτήτης Airbnb συνελήφθη να κυκλοφορεί γυμνός και να ασελγεί σε… ηλεκτρική σκούπα

  • Ένας οικοδεσπότης της Airbnb στη Φλόριντα των ΗΠΑ κατηγορείται ότι κυκλοφορούσε γυμνός σε θέρετρο έξω από την Disney World και ότι προέβη σε σεξουαλική πράξη με… μια ηλεκτρική σκούπα.
  • Ο Kevin Dale Westerhold, 51 ετών, φέρεται να εκτέθηκε μπροστά από ιδιοκτησίες και εθεάθη γυμνός στους διαδρόμους του Windsor Hills Resort, προτού τραπεί σε φυγή πριν φτάσει η αστυνομία.
  • Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για έκθεση γεννητικών οργάνων, ενώ είχε προηγηθεί σειρά καταγγελιών από κατοίκους για παρόμοια συμπεριφορά περίπου έναν μήνα πριν από τη σύλληψή του.
Ένας οικοδεσπότης της Airbnb στη Φλόριντα των ΗΠΑ κατηγορείται ότι κυκλοφορούσε γυμνός σε θέρετρο έξω από την Disney World και ότι προέβη σε σεξουαλική πράξη με… μια ηλεκτρική σκούπα.

Ο Kevin Dale Westerhold φέρεται να εκτέθηκε μπροστά από ιδιοκτησίες και εθεάθη γυμνός στους διαδρόμους του Windsor Hills Resort στο Kissimmee της Φλόριντα, σύμφωνα με υλικό από κάμερες Ring που εξέτασε η αστυνομία της κομητείας Osceola. Σύμφωνα με το δίκτυο WKRC, η «πράξη» με την ηλεκτρική σκούπα φέρεται να έλαβε χώρα έξω από ένα ακίνητο, προτού ο Westerhold τραπεί σε φυγή πριν φτάσει στο σημείο η αστυνομία. Οι αρχές εξέτασαν επίσης υλικό που υποβλήθηκε στις 21 Ιανουαρίου, το οποίο έδειχνε έναν γυμνό άνδρα σε κοινόχρηστο διάδρομο.

«Ο αρμόδιος αναπληρωτής σερίφης που διεξήγαγε την έρευνα εξέτασε την περιοχή Almaton Loop και μίλησε με άλλους κατοίκους, οι οποίοι παρείχαν καταθέσεις για παρόμοια συμπεριφορά από τον ύποπτο», ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές. Άλλοι κάτοικοι έστειλαν επίσης βίντεο που φαινόταν να δείχνουν τον Westerhold είτε γυμνό είτε μερικώς ντυμένο.

Ο Kevin Dale Westerhold, 51 ετών, φέρεται να πραγματοποίησε σεξουαλική πράξη με ηλεκτρική σκούπα.Γραφείο Σερίφη της Κομητείας Osceola
Ο Kevin Dale Westerhold, 51 ετών, φέρεται να προχώρησε σεξουαλική πράξη με ηλεκτρική σκούπα.

Καταγγελίες είχαν υποβληθεί στον τοπικό σύλλογο ιδιοκτητών κατοικιών περίπου έναν μήνα πριν από τη σύλληψή του. Ο Westerhold, ο οποίος φιλοξενεί σπίτια μέσω της Airbnb μαζί με τη σύζυγό του στην περιοχή, συνελήφθη κοντά στο σπίτι του στο Oviedo στις 27 Ιανουαρίου.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για έκθεση γεννητικών οργάνων.

Το Windsor Hills Resort βρίσκεται λιγότερο από 3 μίλια έξω από την Disney World. Ο τουριστικός αυτός προορισμός αυτοπροβάλλεται ως το «Καλύτερα Κρυμμένο Μυστικό» για τους παραθεριστές της Disney.

 

 

 

 

