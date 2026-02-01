Συγκλονιστικές στιγμές στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Δάκρυα και εκατοντάδες στεφάνια – Δόνησε την Τούμπα το «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

Σύνοψη από το

  • Δάκρυα, συνθήματα και κλίμα συναισθηματικής φόρτισης επικράτησε στην Τούμπα, καθώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη των επτά φίλων του «δικεφάλου του Βορρά» που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
  • Οι σύνδεσμοι της ομάδας εναπόθεσαν εκατοντάδες στεφάνια μπροστά από τη Θύρα 4, ενώ ακολούθησαν ο Ραζβάν Λουτσέσκου, οι ποδοσφαιριστές του «δικεφάλου» αλλά και αυτοί του Πανσερραϊκού, αφήνοντας ανθοδέσμες.
  • Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν σταμάτησαν να φωνάζουν το «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», μέχρι τη στιγμή που τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Αμέσως μετά τη σέντρα, το γήπεδο φωτίστηκε ολόκληρο από τους εκατοντάδες πυρσούς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Συγκλονιστικές στιγμές στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Δάκρυα και εκατοντάδες στεφάνια – Δόνησε την Τούμπα το «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

Δάκρυα, συνθήματα και κλίμα συναισθηματικής φόρτισης στην Τούμπα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη των επτά φίλων του “δικεφάλου του Βορρά”, που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές.

Επτά περιστέρια προσγειώθηκαν στην Τούμπα – Ένα απροσδόκητο περιστατικό λίγο πριν από το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

Οι σύνδεσμοι της ομάδας εναπόθεσαν εκατοντάδες στεφάνια μπροστά από τη Θύρα 4, για να ακολουθήσουν αμέσως μετά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, οι ποδοσφαιριστές του “δικεφάλου” αλλά και αυτοί του Πανσερραϊκού, αφήνοντας ανθοδέσμες.

“Καλό παράδεισο, αδέρφια” ανέφερε το κεντρικό πανό στη Θύρα 4, ενώ “Το μόνο που με νοιάζει, να είμαστε μαζί σε κάθε γήπεδο σε ολόκληρη τη γη” ήταν γραμμένο σε άλλο τεράστιο πανό.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν σταμάτησαν να φωνάζουν το “αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε”, μέχρι τη στιγμή που τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Αμέσως μετά τη σέντρα, το γήπεδο φωτίστηκε ολόκληρο από τους εκατοντάδες πυρσούς.

Δείτε τις εικόνες από την Τούμπα:

ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑ
Φωτό από intime

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

ΔΕΗ: Σταθερό το πράσινο τιμολόγιο της για τον Φεβρουάριο – Τι λέει για τα κυμαινόμενα

Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Σήμερα η πρεμιέρα-Ποιους αφορά, τι δήλωσε ο Παπασταύρου

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:35 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού: Να παραιτηθείτε όλοι σας, είστε ξεφτιλισμένοι

Ξέσπασε κατά προπονητών και παικτών του Παναθηναϊκού μετά την ήττα-σοκ από τον Άρη, ο ιδιοκτήτ...
19:17 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ο Άρης τιμώρησε τον αδιόρθωτο Παναθηναϊκό με 102 – 95 – Οι πράσινοι χάνουν τη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας ΒΙΝΤΕΟ

Ο Άρης πανηγύρισε μία σπουδαία εντός έδρας νίκη με 102-95 επί του Παναθηναϊκού, στην παράταση ...
18:46 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Επτά περιστέρια προσγειώθηκαν στην Τούμπα – Ένα απροσδόκητο περιστατικό λίγο πριν από το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι λίγοι βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας το απόγευμα της Κυριακή...
14:18 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Έγραψε ιστορία ο Αλκαράθ στο Australian Open – Νίκησε στον τελικό τον «θρύλο» Τζόκοβιτς

Ο Κάρλος Αλκαράθ έγραψε ιστορία στο Australian Open 2026, κερδίζοντας τον «γίγαντα» Νόβακ Τζόκ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα