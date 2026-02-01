Νέα μαρτυρία εργαζόμενης στη «Βιολάντα»: «Από το καλοκαίρι μύριζε γκάζι, πιο έντονα λίγες μέρες πριν από την έκρηξη – Μας απαντούσαν ότι είναι η αποχέτευση»

Όλο και περισσότερες είναι οι μαρτυρίες των εργαζομένων στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αναφέρουν ότι ακόμα και μεγάλο διάστημα πριν από την φονική έκρηξη, υπήρχε έντονη οσμή αερίου, οσμή η οποία έγινε εντονότερη λίγες μέρες πριν από το δυστύχημα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

«Το λέγαμε, μυρίζει γκάζι, το λέγαμε στους υπεύθυνους και μας απαντούσαν ότι μύριζε η αποχέτευση» δήλωσε μία εργαζόμενη μιλώντας στο OPEN.

«Είχαμε 2-3 μέρες πριν από το περιστατικό που μύριζε πιο έντονα. Το λέγαμε, μυρίζει γκάζι, το λέγαμε στους υπεύθυνους και μας απαντούσαν ότι μύριζε η αποχέτευση και ότι έκαναν τροφοδοσία αερίου. Υπήρχε από το καλοκαίρι μυρωδιά, άλλα πιο έντονα τις τελευταίες ημέρες πριν από το περιστατικό. Οι υπεύθυνοι μας έλεγαν ότι θα ενημερώσουν και παίρναμε την απάντηση ότι μυρίζει η αποχέτευση» τόνισε συγκεκριμένα και συμπλήρωσε:

«Δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα στη δική μου πτέρυγα. Οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε, έρχονταν οι αρμόδιοι και έφτιαχναν τα μηχανήματα. Είναι μια δουλειά κοντά στο σπίτι μου. Θα πήγαινα, αλλά υπάρχει ένας φόβος να μην ξαναγίνει το κακό».