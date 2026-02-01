Ζάκυνθος: Δεν θανατώνεται το πιτ μπουλ που επιτέθηκε στο δίχρονο παιδί – Βίντεο

  • Η πενταμελής αρμόδια επιτροπή του δήμου αποφάσισε ομόφωνα να μην προχωρήσει στη θανάτωση του σκύλου πιτ μπουλ που εμπλέκεται στο τραγικό περιστατικό στη Ζάκυνθο.
  • Η επιτροπή έκανε δεκτό το αίτημα φιλοζωικής οργάνωσης, αποφασίζοντας τη μεταφορά του ζώου σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας και όχι την ευθανασία του.
  • Το πιτ μπουλ έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του συλλόγου «Στέγη Αδέσποτων Ζώων Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης», όπου θα παραμείνει υπό επίβλεψη.
Νέα τροπή στη θανατηφόρα επίθεση σκύλου πιτ μπουλ σε παιδάκι στη Ζάκυνθο. Η πενταμελής αρμόδια επιτροπή του δήμου αποφάσισε ομόφωνα να μην προχωρήσει στη θανάτωση του σκύλου που εμπλέκεται στο τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και αναρτήσεις στα social media, μετά την εξέταση όλων των δεδομένων, καθώς και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, η επιτροπή έκανε δεκτό το αίτημα φιλοζωικής οργάνωσης, αποφασίζοντας τη μεταφορά του ζώου σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας και όχι την ευθανασία του.

Το πιτ μπουλ έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του συλλόγου «Στέγη Αδέσποτων Ζώων Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης», όπου θα παραμείνει υπό επίβλεψη.

Ο Πέτρος Εμμανουήλ Μητσάκος, από τον σύλλογο, έκανε ανάρτηση στο Facebook, όπου αναφέρει σχετικά:

«Το Pitbull της Ζακύνθου, μετά από ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας επιτροπής φιλοξενείται στην Στέγη Αδέσποτων ζώων Αγίου Φραγκίσκου της Ασσιζης. Ευχαριστούμε όλους όσους μας στήριξαν.
Η θέση μας, στο παρακάτω βίντεο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου παιδιού».

17:45 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

17:14 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

16:54 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

16:03 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

