Ζάκυνθος: Κτηνίατρος επιβλέπει το πίτμπουλ που σκότωσε τον 2χρονο – Επιτροπή θα αποφασίσει εάν θα θανατωθεί

  • Κτηνίατρος επιβλέπει το πιτ-μπουλ που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο, ενώ αναζητείται άλλος χώρος για την παρακολούθησή του.
  • Επταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα παρακολουθεί το σκυλί και θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες εάν θα θανατωθεί ή θα παραμείνει σε καταφύγιο ζώων.
  • Γείτονες ανέφεραν ότι το σκυλί ήταν αλυσοδεμένο καθώς ήταν συνεχώς σε ημιάγρια κατάσταση, ενώ γιατρός περιέγραψε ότι το παιδάκι «ήταν κατακρεουργημένο από κάποιο πιτ-μπουλ».
Κτηνίατρος επιβλέπει το πίτμπουλ, το οποίο, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, επιτέθηκε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο. 

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το παιδί είχε δαγκωματιές στην καρωτίδα και στο πίσω μέρος του κρανίου» – Σε κατάσταση σοκ νοσηλεύεται η μητέρα του

Το σκυλί βρίσκεται σε καταφύγιο και σύμφωνα με την ΕΡΤ αναζητούν άλλον χώρο στον οποίο θα μείνει το επόμενο διάστημα και θα παρακολουθείται για να διαπιστωθεί γιατί είναι τόσο επιθετικό.

Μία πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα, θα παρακολουθεί το σκυλί και τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσει εάν θα θανατωθεί ή θα παραμείνει σε καταφύγιο ζώων, ανάλογα την συμπεριφορά που θα επιδείξει.

«Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο να το παρακολουθήσει», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος.

Σημειώνεται πως για το πίτμπουλ δεν είχαν γίνει αναφορές για επιθετικότητα στην αστυνομία, ωστόσο γείτονες λένε ότι ήταν αλυσοδεμένο καθώς ήταν συνεχώς σε ημιάγρια κατάσταση.

Σε σοκ οι γιατροί στη Ζάκυνθο

Οι γιατροί βρίσκονται σε σοκ και αναφέρουν πως ήταν αδύνατο να πάρει κανείς το παιδί από τα δόντια του σκυλιού όσο και αν προσπαθούσε.

«Ήρθε το παιδάκι. Έγινε αναζωογόνηση, ήταν κατακρεουργημένο από κάποιο πιτ-μπουλ. Ήταν άσφυγμο, ήρθε σε κατάσταση έγινε αμέσως αναζωογόνηση, ΚΑΡΠΑ που λέμε. Στο λαιμό φοβερά δαγκώματα μπορεί και σε βαθμό μη αναγνωρίσιμο» περιέγραψε γιατρός στον Alpha.

Το σπίτι όπου μένει η οικογένεια βρίσκεται λίγο έξω από το χωρίο Άγιος Λέοντας, ενώ οι γονείς του παιδιού φαίνεται είναι φιλόζωοι καθώς φιλοξενούσαν στο σπίτι τους αδέσποτα της περιοχής. Το ΕΡΤnews, ανέφερε ότι η οικογένεια είχε 25-30 σκυλιά και διάφορα άλλα ζώα.

