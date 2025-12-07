Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το παιδί είχε δαγκωματιές στην καρωτίδα και στο πίσω μέρος του κρανίου» – Σε κατάσταση σοκ νοσηλεύεται η μητέρα του

Σοκ έχει προκαλέσει στo χωριό Άγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο, η είδηση του θανάτου ενός δίχρονου αγοριού από επίθεση σκύλου, ράτσας πιτ-μπουλ στην αυλή του σπιτιού του. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, χωρίς ωστόσο, να τα καταφέρουν.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σε μια στιγμής απροσεξίας, το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονέων του και διανύοντας μια απόσταση 80 περίπου μέτρων κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου ήταν δεμένο το σκυλί, το οποίο επιτέθηκε και γράπωσε από το λαιμό το άτυχο παιδάκι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα, με μάρτυρες να λένε ότι το είχε κατασπαράξει.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι το συγκεκριμένο σκυλί ήταν αδέσποτο και φέρεται η οικογένεια να του παρείχε προσωρινά φιλοξενία, μέχρι να δοθεί για υιοθεσία.

«Η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη»

Όπως έγινε γνωστό, αρχικά οι 2 γονείς συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο πατέρας, μάλιστα, φώναζε ότι το σκυλί δολοφόνησε το παιδί του.

Σύμφωνα με το Mega, η μητέρα του παιδιού συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ζακύνθου σε κατάσταση σοκ και παραμιλάει.

Ο πρόεδρος εργαζομένων στο νοσοκομείο Ζακύνθου, κ. Βαγγέλης Τσώλας, μιλώντας στο Mega είπε: «Αυτό που μου είπαν εμένα οι συνάδελφοι που το παρέλαβαν, ήταν ότι ήταν δαγκωμένο στον λαιμό του μόνο, στην καρωτίδα και στο πίσω μέρος του κρανίου. Μπροστά στο πρόσωπο δεν είχε βλάβες, πίσω πιο πολύ ήταν. Τα παιδιά του ΕΚΑΒ που το παρέλαβαν έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά ήταν νεκρό, η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Άγιος Λέοντας Ζακύνθου, τόνισε ότι: «Μου είπαν ότι έφαγε το σκυλί το παιδί. Πήγα εκεί, είχε έρθει η αστυνομία. Το σκυλί ήταν δεμένο σε ένα πεύκο, το οποίο ήταν με 3 μέτρα αλυσίδα και το παιδί έφυγε στον προαύλιο χώρο. Είδα τον πατέρα που ήταν γεμάτος αίματα, το αγκάλιασε το παιδί και το πήρε από κάτω».

Αρκετά επιθετικό το σκυλί

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν το παιδάκι έφτασε στο νοσοκομείο ήταν σχεδόν νεκρό με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν να το κρατήσουν στη ζωή.

Σήμερα, αναμένεται να φτάσει στη Ζάκυνθο κτηνίατρος με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το σκυλί πρόκειται να θανατωθεί.

«Συνάδελφοι, όταν αντίκρισαν το παιδάκι το οποίο το είχε κατασπαράξει στη κυριολεξία το σκυλί με δαγκώματα θανάσιμα στο λαιμό, στο κεφάλι, στο κρανίο… μου είπαν ότι τέτοιο θέαμα δεν είχαν αντικρύσει στη ζωή τους», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφοντας σκηνές αρχαίας τραγωδίας. «Το ΕΚΑΒ έκανε τεράστια προσπάθεια στη διαδρομή για το χωριό μέχρι το νοσοκομείο να επαναφέρει το παιδί. Δεν τα κατάφερε. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ουσιαστικά νεκρό», πρόσθεσε.