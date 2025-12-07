Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου για «άγνωστο αέριο»: Ένοπλοι αστυνομικοί στο σημείο – Toυλάχιστον μία σύλληψη

  • Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, με ένοπλους αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο συλλήψεις.
  • Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι κάποιος «ψέκασε άγνωστο αέριο», οδηγώντας στο κλείσιμο σηράγγων και αναστολή γραμμών του μετρό.
  • Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες άρχισαν να επαναλειτουργούν μετά την παρέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αν και αναμένονται καθυστερήσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο Heathrow στο Λονδίνο, με ένοπλους αστυνομικούς να έχουν σπεύσει στο σημείο. Πληροφορίες της Mirror έκαναν λόγο για δύο συλλήψεις, ωστόσο τελικά φαίνεται πως οι αρχές έχουν περάσει χειροπέδες σε έναν άνδρα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι κάποιος «ψέκασε άγνωστο αέριο» στο αεροδρόμιο και ότι η αστυνομία ελέγχει οχήματα, ενώ καλεί τους ανθρώπους να παραμείνουν στα αυτοκίνητά τους.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό.  Οι σήραγγες του Heathrow έχουν κλείσει, ενώ αρκετές γραμμές του μετρό έχουν ανασταλεί.

Πολλές περιοχές γύρω από το αεροδρόμιο έχουν αποκλειστεί, με εικόνες που κοινοποιήθηκαν στα social media να δείχνουν ότι η πρόσβαση στο Terminal 3 για αποβίβαση απαγορεύεται.. Η ιστοσελίδα του Heathrow Express ανέφερε ότι δεν υπάρχουν δρομολόγια προς καμία κατεύθυνση «λόγω προβλήματος που βρίσκεται υπό διερεύνηση». Το Transport for London ανέφερε: «Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια μεταξύ Hayes & Harlington και των τερματικών σταθμών του Heathrow, ενώ η αστυνομία ανταποκρίνεται σε περιστατικό».

Βίντεο δείχνουν πυροσβεστικά οχήματα με αναμμένα φώτα στον τόπο του συμβάντος. Τα οχήματα φαίνονταν να είναι σφιχτά στοιβαγμένα, ενώ ένας οπλισμένος αστυνομικός έψαχνε ένα βαν και μίλησε με τον οδηγό.

Επιπλέον, άλλο υλικό φαίνεται να δείχνει την αστυνομία να προχωρά στην προσαγωγή ατόμων και να τα μεταφέρει σε αστυνομικό όχημα στο σημείο. Το National Rail επιβεβαίωσε αργότερα ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες άρχισαν να επαναλειτουργούν, αλλά αναμένονται ακόμα καθυστερήσεις.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Οι γραμμές έχουν ανοίξει, επιτρέποντας στα τρένα να πραγματοποιούν στάσεις στο αεροδρόμιο Heathrow μετά την παρέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο. «Αν και οι γραμμές έχουν ανοίξει, αναμένονται διαταραχές καθώς οι υπηρεσίες επιστρέφουν στην κανονικότητα, με καθυστερήσεις έως και 10 λεπτών και ακυρώσεις έως τις 11:45».

Το Heathrow είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου και περισσότεροι από 5 εκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο κάθε μήνα.

 

