  • Ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Ζάκυνθο, όπου ένα αγοράκι δύο ετών έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση σκύλου ράτσας πίτμπουλ, ο οποίος βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.
  • Το σκυλί, που ήταν αδέσποτο και το είχαν μαζέψει οι γονείς, επιτέθηκε στο παιδί όταν αυτό πλησίασε το δεμένο ζώο, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.
  • Οι γονείς, Βρετανικής και Αλβανικής καταγωγής, συνελήφθησαν καθώς εξετάζεται αν υπήρξε αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού και στη διαχείριση του σκύλου.
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Πώς έχασε τη ζωή του το 2χρονο παιδί από την επίθεση σκύλου – Απαρηγόρητοι οι γονείς του

Ασύλληπτη είναι η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Ζάκυνθο το μεσημέρι του Σαββάτου (06/12), με θύμα ένα αγοράκι δύο ετών. To παιδάκι έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση σκύλου, που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.

Απαρηγόρητοι οι γονείς του δεν μπορούν να πιστέψουν πως το σκυλί, ράτσας πίτμπουλ, που ήταν αδέσποτο και το μάζεψαν στο σπίτι τους, θα έφτανε στο σημείο να επιτεθεί στο παιδί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν δεμένο το πίτμπουλ, το οποίο του επιτέθηκε, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Έντρομος ο πατέρας, αλβανικής καταγωγής, μαζί με τη Βρετανίδα σύζυγό του, προσπάθησαν να βγάλουν το κεφαλάκι του μέσα από τα δόντια του σκύλου, όπως μεταδίδει το Star.

Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο σκυλί ήταν αλυσοδεμένο σε ημιάγρια κατάσταση και γάβγιζε συνεχώς, ενώ μέσα στον χώρο βρίσκονται και άλλα ζώα είτε ελεύθερα είτε περιφραγμένα. Από την πλευρά του, γείτονας της οικογένειας ανέφερε στο Mega: «Έχουμε σοκαριστεί. Αυτή η οικογένεια είναι κάποια χρόνια εδώ πέρα. Η πεθερά του μπαμπά, εθελοντικά έχει νοικιάσει κάποιο σπίτι και έχει γύρω στα 80 σκυλιά, μαζεύουν αδέσποτα».

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

«Από ότι μάθαμε το σκυλί ήταν αδέσποτο, το είχαν μαζέψει οι γονείς του παιδιού. Η μητέρα παραμένει στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορεί να αρθρώσει κουβέντα με αυτό που συνέβη και ο πατέρας είναι κρατούμενος στην αστυνομία», είπε στο Star, o Πρόεδρος Πανελλήνιας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος.

 

Όπως έγινε γνωστό η μητέρα Βρετανικής καταγωγής και ο πατέρας Αλβανικής καταγωγής που ζουν μόνιμα στον Αγ. Λέοντα Ζακύνθου, συνελήφθησαν, όπως προβλέπει ο νόμος, καθώς εξετάζεται αν υπήρξε αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού και στη διαχείριση του σκύλου.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου» είπε συντετριμμένος ο πατέρας του παιδιού στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» πρόσθεσε ο πατέρας του παιδιού.

23:25 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

