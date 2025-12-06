Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση πίτμπουλ – «Μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια»

Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου, καθώς προσπαθεί να καταλάβει πώς συνέβη η αδιανόητη τραγωδία με τον θάνατο του 2χρονου αγοριού στο χωριό Άγιος Λέοντας, μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε από τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πίτμπουλ.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου» είπε συντετριμμένος ο πατέρας του παιδιού στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν δεμένο το πίτμπουλ, το οποίο του επιτέθηκε, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» πρόσθεσε ο πατέρας του παιδιού.

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Όπως έγινε γνωστό η μητέρα Βρετανικής καταγωγής και ο πατέρας Αλβανικής καταγωγής που ζουν μόνιμα στον Αγ. Λέοντα Ζακύνθου, συνελήφθησαν, όπως προβλέπει ο νόμος, καθώς εξετάζεται αν υπήρξε αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού και στη διαχείριση του σκύλου.

Πώς έγινε η τραγωδία στη Ζάκυνθο

Όπως έχει γίνει γνωστό, το παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πιτ μπουλ, ο οποίος, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο σκυλί ήταν αλυσοδεμένο σε ημιάγρια κατάσταση και γάβγιζε συνεχώς, ενώ μέσα στον χώρο βρίσκονται και άλλα ζώα είτε ελεύθερα είτε περιφραγμένα.

Από την πλευρά του, γείτονας της οικογένειας ανέφερε στο Mega: «Έχουμε σοκαριστεί. Αυτή η οικογένεια είναι κάποια χρόνια εδώ πέρα. Η πεθερά του μπαμπά, εθελοντικά έχει νοικιάσει κάποιο σπίτι και έχει γύρω στα 80 σκυλιά, μαζεύουν αδέσποτα».