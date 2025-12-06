Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση πίτμπουλ – «Μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια»

Σύνοψη από το

  • Η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την απίστευτη τραγωδία με τον θάνατο 2χρονου αγοριού στο χωριό Άγιος Λέοντας, ύστερα από επίθεση του οικογενειακού σκύλου ράτσας πίτμπουλ.
  • Ο πατέρας του παιδιού δήλωσε συντετριμμένος: «Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του».
  • Οι γονείς του 2χρονου συνελήφθησαν, καθώς εξετάζεται αν υπήρξε αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού και στη διαχείριση του σκύλου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΣΚΥΛΟ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Φωτό από imerazante

Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου, καθώς προσπαθεί να καταλάβει πώς συνέβη η αδιανόητη τραγωδία με τον θάνατο του 2χρονου αγοριού στο χωριό Άγιος Λέοντας, μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε από τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πίτμπουλ.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου» είπε συντετριμμένος ο πατέρας του παιδιού στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν δεμένο το πίτμπουλ, το οποίο του επιτέθηκε, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» πρόσθεσε ο πατέρας του παιδιού.

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Όπως έγινε γνωστό η μητέρα Βρετανικής καταγωγής και ο πατέρας Αλβανικής καταγωγής που ζουν μόνιμα στον Αγ. Λέοντα Ζακύνθου, συνελήφθησαν, όπως προβλέπει ο νόμος, καθώς εξετάζεται αν υπήρξε αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού και στη διαχείριση του σκύλου.

Πώς έγινε η τραγωδία στη Ζάκυνθο

Όπως έχει γίνει γνωστό, το παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πιτ μπουλ, ο οποίος, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν αλυσοδεμένο το πιτ μπουλ, το οποίο του επιτέθηκε.

Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο σκυλί ήταν αλυσοδεμένο σε ημιάγρια κατάσταση και γάβγιζε συνεχώς, ενώ μέσα στον χώρο βρίσκονται και άλλα ζώα είτε ελεύθερα είτε περιφραγμένα.

Από την πλευρά του, γείτονας της οικογένειας ανέφερε στο Mega: «Έχουμε σοκαριστεί. Αυτή η οικογένεια είναι κάποια χρόνια εδώ πέρα. Η πεθερά του μπαμπά, εθελοντικά έχει νοικιάσει κάποιο σπίτι και έχει γύρω στα 80 σκυλιά, μαζεύουν αδέσποτα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να κάνετε το καλύτερο σεξ της ζωής σας στην εμμηνόπαυση – Οι 7 κανόνες που προτείνει ειδικός

Ξηρά χέρια από το κρύο: Ποιες οι αιτίες και πώς να αντιμετωπίσετε το σκασμένο δέρμα φυσικά

Νέες προσλήψεις οδηγών στην ΟΣΥ: Τι είπε ο Κυρανάκης για τις αυξήσεις στις αποδοχές

Τεχνητή νοημοσύνη: Τι λένε ΔΝΤ, ΟΟΣΑ και ΕΚΤ για παραγωγικότητα και μέρισμα ανάπτυξης στην Ευρώπη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:44 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Ολοκληρώθηκε η πορεία στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Ολοκληρώθηκε η πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Με κεντρ...
20:33 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Αμετακίνητοι οι αγρότες: Σχεδιάζουν μπλόκα μέχρι τις γιορτές – Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής στα Μάλγαρα

Πληθαίνουν τα μπλόκα και σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, καθώς χιλιάδες τρακτέρ βρίσκοντ...
20:11 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Εργατικό δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού

Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού. Το εργατικό δυστύχημα ...
20:08 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Επεισόδια με μολότοφ και χημικά στο κέντρο της Αθήνας – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Επεισόδια σημειώνονται αυτή την ώρα, το βράδυ του Σαββάτου (06/12), ανάμεσα στις αστυνομικές δ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»