Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Συνελήφθησαν οι γονείς του 2χρονου παιδιού που του επιτέθηκε θανάσιμα σκύλος – Τα ερωτήματα

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου από τον θάνατο του 2χρονου παιδιού στον χωρίο Άγιος Λέοντας, μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε από σκύλο της οικογένειας.

Το παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, στον Άγιο Λέοντα, όπου ζούσε μαζί με τον Αλβανικής καταγωγής πατέρα και τη Βρετανίδα μητέρα του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πιτ μπουλ, ο οποίος, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Ο 2χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, χωρίς ωστόσο, δυστυχώς, να τα καταφέρουν.

Το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν αλυσοδεμένο το πιτ μπουλ, το οποίο του επιτέθηκε.

Σημειώνεται πως οι γονείς έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, αλλά οι εικόνες στο σπίτι και στη γύρω περιοχή προκαλούν κάποια ερωτήματα. Το συγκεκριμένο σκυλί ήταν αλυσοδεμένο σε ημιάγρια κατάσταση και γάβγιζε συνεχώς, ενώ μέσα στον χώρο βρίσκονται και άλλα ζώα είτε ελεύθερα είτε περιφραγμένα.

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά του, γείτονας της οικογένειας ανέφερε στο Mega: «Έχουμε σοκαριστεί. Αυτή η οικογένεια είναι κάποια χρόνια εδώ πέρα. Η πεθερά του μπαμπά, εθελοντικά έχει νοικιάσει κάποιο σπίτι και έχει γύρω στα 80 σκυλιά, μαζεύουν αδέσποτα».