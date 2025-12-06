Hellenic Train: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας Λάρισας-Λειανοκλαδίου

Σύνοψη από το

  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επέρχονται στα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα, λόγω της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ Λάρισας-Λειανοκλαδίου.
  • Τα δρομολόγια από Αθήνα θα τερματίζουν στο Λειανοκλάδι και από Θεσσαλονίκη στη Λάρισα, με το ενδιάμεσο τμήμα να εξυπηρετείται με λεωφορεία της Hellenic Train.
  • Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρχές για την ασφαλή εξυπηρέτηση των επιβατών και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Hellenic Train: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας Λάρισας-Λειανοκλαδίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επέρχονται στα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα κατόπιν νεότερης ενημέρωσης από τον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος) για τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ Λάρισας-Λειανοκλαδίου, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity, από σήμερα και μέχρι νεωτέρας, θα πραγματοποιούνται ως εξής:

• IC 50 και IC 56 (από Αθήνα): θα τερματίζουν στο Λειανοκλάδι, όπου θα αναμένουν τους επιβάτες που έρχονται από Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα αναχωρούν εκ νέου προς Αθήνα.

• IC 51 και IC 57 (από Θεσσαλονίκη): θα τερματίζουν στη Λάρισα, όπου θα αναμένουν τους επιβάτες που έρχονται από Αθήνα. Στη συνέχεια θα αναχωρούν εκ νέου προς Θεσσαλονίκη.

Το τμήμα Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι θα εξυπηρετείται με λεωφορεία της Hellenic Train.

Μετά την οδική μεταφορά τους, οι επιβάτες θα μετεπιβιβάζονται σε αμαξοστοιχίες στη Λάρισα και στο Λειανοκλάδι αντίστοιχα, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση των επιβατών.» σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση της εταιρείας.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη των δρομολογίων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

11 σημάδια ότι ένας άνδρας χάνει το ενδιαφέρον του για μια γυναίκα – Πώς να το καταλάβετε

Πότε πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα: Πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του φαγητού;

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται έως τα τέλη του μήνα

Φοροδιαφυγή: Ποιες αλλαγές έρχονται στους ελέγχους της ΑΑΔΕ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:43 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Συγκέντρωση και πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου: Προσαγωγές και συλλήψεις – Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας που πραγματοποιείτ...
18:04 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Εικόνες καταστροφής στη Φλώρινα: Ποτάμια φούσκωσαν και μετατράπηκαν σε χείμαρρους

Ποτάμια φούσκωσαν και μετατράπηκαν σε χείμαρρους στη Φλώρινα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πρ...
17:55 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

«Μαλακώνει» ο καιρός την επόμενη εβδομάδα – «Αντικυκλώνας απλώνει την “ομπρέλα” του σταματώντας τις βροχές»

Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα την επόμενη εβδομάδα, έπειτα από το σαρωτικό πέρασμα της...
17:47 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

«Χαμόγελο του παιδιού»: Εξαφανίστηκε 20χρονη από το Λαύριο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, έπειτα από την εξαφάνιση της 20χρονης Μαρίας – Ζωής Σιδηρο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»