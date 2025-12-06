Ακτιβιστές πέταξαν μηλόπιτα στη βιτρίνα με το βρετανικό αυτοκρατορικό στέμμα – Βίντεο

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν έπειτα από επίθεση με μηλόπιτα σε βιτρίνα που περιείχε μέρος των κοσμημάτων του βρετανικού στέμματος στον Πύργο του Λονδίνου.

Η αστυνομία κλήθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου (12:00 στην Ελλάδα), μετά τον βανδαλισμό της βιτρίνας. Το κτίριο έκλεισε προσωρινά για το κοινό.

Την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Take Back Power, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως μη βίαιη ομάδα πολιτικής αντίστασης.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση που ανέβασαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με το BBC, η ομάδα δηλώνει ότι προχώρησε στην ενέργεια για να απαιτήσει από τη βρετανική κυβέρνηση να ιδρύσει μια μόνιμη συνέλευση πολιτών, το «Κοινοβούλιο του Λαού», με την εξουσία να «φορολογεί τον υπερβολικό πλούτο και να διορθώσει τη Βρετανία».

«Η δημοκρατία έχει καταρρεύσει», φώναξε ένας διαδηλωτής και ένας άλλος πρόσθεσε ότι «η Βρετανία έχει καταρρεύσει. Ήρθαμε εδώ, στα κοσμήματα της χώρας, για να ανακτήσουμε την εξουσία».

Την Τετάρτη, τρία μέλη της ίδιας ομάδας είχαν άδειασαν σακούλες με κοπριά στο λόμπι του ξενοδοχείου The Ritz, κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Το Αυτοκρατορικό Στέμμα είναι ένα από τα σύμβολά της μοναρχίας στη Βρετανία.

Εκτός από τις στέψεις, το στέμμα χρησιμοποιείται μόνο σε επίσημες εκδηλώσεις, όπως η έναρξη της κοινοβουλευτικής συνόδου. Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσεται στον Πύργο του Λονδίνου.