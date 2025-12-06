Ακτιβιστές πέταξαν μηλόπιτα στη βιτρίνα με το βρετανικό αυτοκρατορικό στέμμα – Βίντεο

  • Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν μετά από επίθεση με μηλόπιτα σε βιτρίνα που περιείχε μέρος των κοσμημάτων του βρετανικού στέμματος στον Πύργο του Λονδίνου.
  • Την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Take Back Power, η οποία δηλώνει ότι προχώρησε στην ενέργεια για να απαιτήσει από τη βρετανική κυβέρνηση να ιδρύσει μια μόνιμη συνέλευση πολιτών.
  • Το Αυτοκρατορικό Στέμμα είναι ένα από τα σύμβολα της μοναρχίας στη Βρετανία και φυλάσσεται στον Πύργο του Λονδίνου όταν δεν χρησιμοποιείται.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν έπειτα από επίθεση με μηλόπιτα σε βιτρίνα που περιείχε μέρος των κοσμημάτων του βρετανικού στέμματος στον Πύργο του Λονδίνου.

Η αστυνομία κλήθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου (12:00 στην Ελλάδα), μετά τον βανδαλισμό της βιτρίνας. Το κτίριο έκλεισε προσωρινά για το κοινό.

Την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Take Back Power, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως μη βίαιη ομάδα πολιτικής αντίστασης.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση που ανέβασαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με το BBC, η ομάδα δηλώνει ότι προχώρησε στην ενέργεια για να απαιτήσει από τη βρετανική κυβέρνηση να ιδρύσει μια μόνιμη συνέλευση πολιτών, το «Κοινοβούλιο του Λαού», με την εξουσία να «φορολογεί τον υπερβολικό πλούτο και να διορθώσει τη Βρετανία».

«Η δημοκρατία έχει καταρρεύσει», φώναξε ένας διαδηλωτής και ένας άλλος πρόσθεσε ότι «η Βρετανία έχει καταρρεύσει. Ήρθαμε εδώ, στα κοσμήματα της χώρας, για να ανακτήσουμε την εξουσία».

Την Τετάρτη, τρία μέλη της ίδιας ομάδας είχαν άδειασαν σακούλες με κοπριά στο λόμπι του ξενοδοχείου The Ritz, κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Το Αυτοκρατορικό Στέμμα είναι ένα από τα σύμβολά της μοναρχίας στη Βρετανία.

Εκτός από τις στέψεις, το στέμμα χρησιμοποιείται μόνο σε επίσημες εκδηλώσεις, όπως η έναρξη της κοινοβουλευτικής συνόδου. Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσεται στον Πύργο του Λονδίνου.

 

15:03 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Λύση στο θέμα των F-35 «βλέπει» ο Φιντάν – «Τουρκία και ΗΠΑ θα βρουν τρόπο να άρουν τις κυρώσεις CAATSA πολύ σύντομα»

Ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι πιστ...
13:49 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια στην Ουκρανία τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας στη διάρκει...
12:24 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Μακελειό στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί από επίθεση σε ξενοδοχείο – Ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί

Μακελειό στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής, Πρετόρια, όπου ένοπλοι εισέβαλαν σε ξενώνα, το Σά...
12:08 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Η Κάγια Κάλας απαντά στις αιχμές Τραμπ για την πορεία της Ευρώπης – «Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι»

Οι ΗΠΑ παραμένουν «ο μεγαλύτερος σύμμαχος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η επικεφαλής της διπλ...
