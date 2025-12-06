Εικόνες καταστροφής στη Φλώρινα: Ποτάμια φούσκωσαν και μετατράπηκαν σε χείμαρρους

Enikos Newsroom

κοινωνία

FLWRINA KAKOKAIRIA
ERT

Ποτάμια φούσκωσαν και μετατράπηκαν σε χείμαρρους στη Φλώρινα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα σε επαρχιακούς οδικούς άξονες. Όλα ξεκίνησαν από την έντονη βροχόπτωση που πλήττει την περιοχή χωρίς σταματημό εδώ και 48 ώρες. Αποτελέσματα, των φουσκωμένων ποταμών είναι πολλές περιοχές να έχουν κοπεί στα δύο, αφού το νερό των ποταμών που τις διασχίζουν έχει ξεπεράσει το ύψος των γεφυρών.

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία «Byron» στη Δυτική Αττική

Η συνεχής βροχή στην πόλη της Φλώρινας ήταν η αιτία και κατολίσθησης όγκου χωμάτων από πρανές παρασέρνοντας ένα όχημα μαζί με το κιόσκι που ήταν σταθμευμένο κάτω από αυτό.

Επιπλέον, διεκόπη η υδροδότηση σε αρκετές περιοχές αλλά και εντός της πόλης με τα συνεργεία της ΔΕΥΑΦ να δίνουν μάχη για να καθαρίζουν τα διυλιστήρια, απ’ όπου υδροδοτείται η Φλώρινα και οι δημοτικές κοινότητες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αρμόδιοι φορείς και η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην προσπαθούν να περάσουν από πλημμυρισμένα σημεία για την αποφυγή προβλημάτων.

