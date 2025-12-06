Λαμία: Έπεσαν σοβάδες στο κεφάλι ενός 35χρονου που πήγαινε στη δουλειά του – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λαμία: Έπεσαν σοβάδες στο κεφάλι ενός 35χρονου που πήγαινε στη δουλειά του – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Πτώση σοβάδων σημειώθηκε στην Λαμία, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ένας 35χρονου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό έγινε στις 08:00 νωρίτερα σήμερα (06/12) το πρωί, στη συμβολή Πανουργιά και Θερμοπυλών ακριβώς στα «ξεχασμένα» φανάρια.

Ένας 35χρονος, πήγαινε στη δουλειά του, όταν κομμάτια από σοβά του έπεσαν στο κεφάλι. Επαγγελματίας από κοντινό κατάστημα έσπευσε να τον βοηθήσει και να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Ο ίδιος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα: Πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του φαγητού;

Η μυρωδιά του μπέικον και άλλων λιχουδιών στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσουν σε παχυσαρκία το παιδί

Προσλήψεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Αρχίζει σήμερα η υποβολή εντάσεων – Ποιους αφορά

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως η Ελλάδα είναι κορυφαίος προορισμός για μόνιμη κατοικία συνταξιούχων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:14 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί του Μετρό – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από την ΕΛ.ΑΣ.

Κλείνουν σταθμοί του Μετρό στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου (06/12), κατόπιν εντολής της ΕΛ...
16:47 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Καβάλα: Τροχαίο ατύχημα είχε η Πηγή Δεβετζή – Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα είχε το μεσημέρι του Σαββάτου (06/12) η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή, πάνω από το...
16:13 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία «Byron» στη Δυτική Αττική

O άμεσος συντονισμός για την πλήρη καταγραφή των ζημιών από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας «BYRO...
15:24 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρό παιδί 2 ετών από επίθεση σκύλου

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, όπου ένα μικρό παιδάκι δέχτηκε επίθε...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»