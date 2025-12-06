Λαμία: Έπεσαν σοβάδες στο κεφάλι ενός 35χρονου που πήγαινε στη δουλειά του – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Πτώση σοβάδων σημειώθηκε στην Λαμία, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ένας 35χρονου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό έγινε στις 08:00 νωρίτερα σήμερα (06/12) το πρωί, στη συμβολή Πανουργιά και Θερμοπυλών ακριβώς στα «ξεχασμένα» φανάρια.

Ένας 35χρονος, πήγαινε στη δουλειά του, όταν κομμάτια από σοβά του έπεσαν στο κεφάλι. Επαγγελματίας από κοντινό κατάστημα έσπευσε να τον βοηθήσει και να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Ο ίδιος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.