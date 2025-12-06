Ναταλία Γερμανού για Αργυρό: Δεν ήταν καλός φωνητικά όταν ξεκίνησε, το λέω με πολύ σεβασμό προς το πρόσωπό του»

  • Η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της σχολίασαν τη συνέντευξη του Κωνσταντίνου Αργυρού στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω.
  • Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην πρόοδο που έκανε ο τραγουδιστής σε φωνητικό επίπεδο, από τη στιγμή που μπήκε στο Fame Story το 2004 μέχρι σήμερα.
  • Η Γερμανού δήλωσε χαρακτηριστικά πως «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωνητικά την εποχή που ξεκίνησε δεν ήταν καλός», αλλά έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, δουλεύοντας και κάνοντας φωνητική.
Ναταλία Γερμανού
Τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω στον ΑΝΤ1, σχολίασαν η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της στο “Καλύτερα δε Γίνεται” του Σαββάτου (6/12).

Η παρουσιάστρια του Alpha αναφέρθηκε στην πρόοδο που έκανε ο τραγουδιστής σε φωνητικό επίπεδο, από τη στιγμή που μπήκε στο Fame Story το 2004 μέχρι σήμερα.

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωνητικά την εποχή που ξεκίνησε δεν ήταν καλός, το λέω με πολύ σεβασμό προς το πρόσωπό του. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, είναι παράδειγμα, δούλεψε και έκανε τη φωνητική του», σχολίασε η Ναταλία Γερμανού.

«Δούλεψε, έκανε τα μαθήματα φωνητικής. Δεν έχει σχέση ο Κωνσταντίνος που εξήλθε από το Fame Story με τον Κωνσταντίνο που εισέρχεται τώρα στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Η συνεργασία μας ήταν ένα άλμα που το συνεχίζει βεβαίως με υπέροχα τραγούδια», πρόσθεσε η παρουσιάστρια και στιχουργός.

12:32 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

