Σύλλογος Συγγενών Θανόντων Μάνδρας: Τα γεγονότα δείχνουν ότι το 2017 υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις – Οι θάνατοι εκείνοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

Ανακοίνωση εξέδωσαν οι συγγενείς των θυμάτων από τις πλημμύρες της Μάνδρας, που σημειώθηκαν το 2017, επισημαίνοντας την σημασία των αντιπλημμυρικών έργων, αλλά και την έγκαιρη λειτουργία του 112 στην κακοκαιρία Byron.

«Η δημοτική αρχή και οι υπηρεσίες ήταν σε συνεχή επιφυλακή, παρακολουθούσαν τα ρέματα, η τροχαία ήταν παρούσα, και το 112 λειτούργησε έγκαιρα προειδοποιώντας τον κόσμο. Το 2017 τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Αν είχαν ολοκληρωθεί και τα έργα ορεινής υδρονομίας, πιθανότατα δεν θα είχαμε ούτε τη σημερινή πλημμύρα» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση

«Χθες η Μάνδρα, έπειτα από οκτώ χρόνια, πλημμύρισε ξανά. Στα δικαστήρια ακούγαμε τότε ορισμένους «ειδικούς και δήθεν σοβαρούς επιστήμονες» να υποστηρίζουν ότι τα αντιπλημμυρικά έργα δεν θα είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα και κακώς έγιναν και ότι φαινόμενα όπως αυτό του 2017 συμβαίνουν μόνο κάθε 50–100 χρόνια. Δυστυχώς, οι προβλέψεις τους διαψεύστηκαν πλήρως.

Χθες, στο Όρος Πατέρα έπεσαν περίπου 300 mm βροχής, ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή του 2017. Η μεγάλη διαφορά όμως είναι ότι αυτή τη φορά έβρεξε έντονα και μέσα στη Μάνδρα, περίπου 180 mm, ενώ το 2017 μέσα στην πόλη δεν έβρεχε καθόλου. Παρ’ όλα αυτά, παρότι είχαμε διπλάσιο όγκο νερού, το πλημμυρικό φαινόμενο ήταν πολύ ηπιότερο: Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το σημαντικότερο καμία απώλεια ζωής. Το νερό μπήκε στην πόλη, αλλά δεν κατέβηκε σαν καταστροφικό κύμα, όπως τότε.

Τα γεγονότα δείχνουν ξεκάθαρα ότι το 2017 υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις που συνέβαλαν στην τραγωδία. Οι θάνατοι εκείνοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Σήμερα αποδείχθηκε πως κάποια «αφηγήματα» που επιχειρούσαν να απαλλάξουν από τις ευθύνες έχουν καταρρεύσει. Όσοι τότε υπερασπίστηκαν αυτές τις θέσεις, πολιτικά ή θεσμικά, οφείλουν να αναλογιστούν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί για όσα συνέβησαν

Όσοι τούς Στηρίξατε στα Δικαστήρια μαζί με τούς Δικαστές τούς Ανακριτές και τούς Εισαγγελείς είστε όλοι συνένοχοι στο έγκλημα του 2017».