Να μ’αγαπάς: Η Άννα απειλεί με μαχαίρι τη Σοφία και τον Θεόφιλο – Κόβουν την ανάσα τα επόμενα επεισόδια

Ανατροπές και δυνατές συγκινήσεις έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς “Να μ΄αγαπάς” από Δευτέρα εως Πέμπτη στις 20:00 στον Alpha.

Όσα θα δούμε αναλυτικά

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 40

Ο Θανάσης διώχνει τη Ζωή και τη Νικαίτη από την πανσιόν, αλλά η Χαρούλα τους προσφέρει προσωρινό καταφύγιο στο σπίτι της αδερφής της. Ο Ορφέας τους προσφέρει βοήθεια, την οποία η Ζωή αρνείται.

Η Εβίτα επιστρέφει στο σπίτι και η Σοφία θέλει να τους υποβάλλει, μαζί με τον Χάρη, σε εξέταση DNA. Ο Άγγελος βρίσκει τον Λευτέρη με ένα πιστόλι και προσπαθεί να σβήσει το θυμό του.

Η Φωτεινή υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της, ενώ η Άννα αντιδρά στις προσπάθειες ελέγχου της Σοφίας. Η Εβίτα και ο Χάρης αντιμετωπίζουν τη μητέρα τους και η Ζωή είναι συντετριμμένη. Η Άννα επιδιώκει και καταφέρνει μία συνάντηση με τον Λευτέρη.

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 41

Ο Λευτέρης και η Άννα συναντιούνται, αλλά αυτή η συνάντηση πληγώνει και τους δύο. Ο Θεόφιλος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, ανακοινώνοντας το διαζύγιό του με την Ζωή, παρά τις αντιρρήσεις του Ορφέα που τον κατηγορεί για όλα όσα έχουν συμβεί.

Η Ζωή ψάχνει για δουλειά, μα όλες οι πόρτες είναι κλειστές.

Η Έλλη φέρνει τον Θανάση προ των ευθυνών του. Ο Άγγελος αποφασίζει να πλησιάσει την Ζωή και κάνει το πρώτο βήμα. Η Φωτεινή φτάνει σε σύγκρουση με τον αδελφό της καθώς τολμά να επανασυνδεθεί με τη μητέρα της.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 42

Παρά την προσπάθεια του Άγγελου, η κατάσταση ανάμεσα σε Φωτεινή και Λευτέρη παραμένει τεταμένη. Η Ζωή προσπαθεί μάταια να σβήσει το θυμό της Νικαίτης.

Εκείνη επιχειρεί να προσεγγίσει τον Θεόφιλο αλλά η συμπεριφορά του την εξοργίζει οδηγώντας την σε μια πράξη εκδίκησης. Η Σοφία προσπαθεί να πλησιάσει τον Άγγελο όμως εκείνος προχωρά στο επόμενο χτύπημα του κατά των Καλλιγά.

Ο Ορφέας έρχεται αντιμέτωπος με την ανακάλυψη της αλήθειας για την ψεύτικη αρρώστια του πατέρα του.

Η Άννα πιο αποφασισμένη από ποτέ ανακοινώνει σε όλους την απόφαση της να πάρει διαζύγιο από τον Ορφέα. Όμως αυτή τη φορά η κατάληξη θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της.

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 43

Η Νικαίτη αποκαλύπτει στην Άννα ότι είναι υιοθετημένη και τη συμβουλεύει να προστατεύσει την περιουσία της, τινάζοντας τη ζωή της στον αέρα.

Ο Άγγελος «σκάει» τη βόμβα ότι ο Θεόφιλος είναι θεραπευμένος εδώ και δύο χρόνια· ο Ορφέας ξεσπά, του αφαιρεί τον έλεγχο και απαιτεί να ειπωθεί η αλήθεια.

Η Άννα, σε σοκ, αρπάζει μαχαίρι: πρώτα απειλεί τη Σοφία στο σπίτι και μετά τον Θεόφιλο στο γραφείο, όπου ο Ορφέας την αφοπλίζει και τη στηρίζει.

Η Ζωή ζητά δουλειά στην κάβα του Ευριπίδη και αποδεικνύει την αξία της με άψογες προτάσεις κερδίζοντας ουσιαστικά την πρόσληψη.

Η Φωτεινή τσακώνεται ξανά με τον Λευτέρη, η οποία υποψιάζεται πως είναι έγκυος.

