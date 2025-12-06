Τα 5 ζώδια που ευνοούνται στα ερωτικά τους έως τις 14 Δεκεμβρίου – «Πιστέψτε στα όνειρά σας για την αγάπη και να μην συμβιβάζεστε με λιγότερα»

Πέντε ζώδια θα προσελκύουν μεγάλη τύχη και αγάπη ολόκληρη αυτή την εβδομάδα, από τις 8 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2025. Πρώτα πρέπει όμως να αλλάξετε νοοτροπία. Αν πιστεύετε ότι ο έρωτας είναι θυσία ή αγώνας, τότε θα έχετε σχέσεις που θα αντικατοπτρίζουν αυτό. Αν όμως πιστεύετε ότι ο έρωτας είναι μια όμορφη, υπερβατική εμπειρία, τότε θα προσελκύσετε κάτι τέτοιο στη ζωή σας. Οι πεποιθήσεις σας διαμορφώνουν τις πράξεις σας καθώς και τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο. Ευτυχώς, η εβδομάδα που έρχεται σας βοηθά να πιστέψετε ξανά στον έρωτα που πάντα ονειρευόσασταν.

Ο Ποσειδώνας, κυβερνήτης των ονείρων και της πίστης, σταθεροποιείται σε ορθή πορεία στους Ιχθύες την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου. Από τώρα έως τις 26 Ιανουαρίου, θα δουλεύετε με αυτή την ενέργεια για τελευταία φορά σε αυτή τη ζωή. Ο Ποσειδώνας βρίσκεται στους Ιχθύες από το 2011, αλλά έχετε μόνο μερικές εβδομάδες για να χρησιμοποιήσετε αυτό προς όφελός σας πριν αλλάξει ζώδιο, χωρίς ποτέ να επιστρέψει στους Ιχθύες.

Ο Ποσειδώνας στους Ιχθύες είναι ο απόλυτος ρομαντικός. Αυτή η ενέργεια υπάρχει για να σας βοηθήσει να πιστέψετε στα όνειρά σας για τον έρωτα και να μην συμβιβαστείτε ποτέ με λιγότερα. Φυσικά, πρέπει να δείτε την πραγματικότητα κάθε σχέσης· ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το όνειρό σας είναι λάθος.

Καθώς αυτή η ενέργεια θα πλημμυρίσει την καρδιά σας τις επόμενες μέρες, αυτά τα ζώδια την βλέπουν ως πρόσκληση να πιστέψουν ξανά στον έρωτα, προσελκύοντας μεγάλη τύχη και αγάπη όλη την εβδομάδα. Μην σταματήσετε ποτέ να εμπιστεύεστε ότι το σύμπαν σας καθοδηγεί προς το άτομο που είναι γραφτό να είστε μαζί.

Τα 5 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη τύχη και πολλή αγάπη

Παρθένος,

Ιχθύες,

Δίδυμος,

Λέων,

Σκορπιός

Παρθένος

Τα όνειρά σας είχαν πάντα σημασία, αγαπητοί Παρθένοι. Όταν ο Ποσειδώνας σταθεροποιηθεί σε ορθή πορεία στους Ιχθύες την Τετάρτη, θα επηρεάσει τις ερωτικές σας σχέσεις και την ερωτική σας ζωή. Θα το νιώσετε πιο έντονα αν βγαίνετε ραντεβού ή ψάχνετε για νέο έρωτα. Ενώ η ενέργεια των Ιχθύων μπορεί να επηρεάσει μια μακροχρόνια σχέση, αφορά περισσότερο τη ζωή που εσείς και ο/η σύντροφός σας δημιουργείτε μαζί.

Από το 2011, η ερωτική σας ζωή έχει αλλάξει δραστικά. Αυτό που κάποτε θέλατε αμφισβητήθηκε, όπως και η πραγματικότητα του να αποκτήσετε ό,τι κάποτε μόνο ελπίζατε. Έχουν υπάρξει μαθήματα, σπασμένες καρδιές και ανάπτυξη, αλλά μέσα από όλα αυτά, σας έχει ενθαρρυνθεί να πιστέψετε στον έρωτα.

Ο τύπος σχέσης που ονειρευόσασταν είναι εφικτός· απλώς πρέπει να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να τον επιβάλετε σε οποιονδήποτε. Το άτομο που προορίζεται για εσάς θα σας συναντήσει εκεί που είστε και θα επαναφέρει την πίστη σας στον έρωτα. Ο Ποσειδώνας θα βρίσκεται σε ορθή πορεία στους Ιχθύες από τις 10 Δεκεμβρίου έως τις 26 Ιανουαρίου, βοηθώντας να επαναφέρετε την πίστη σας και φέρνοντας απίστευτες εξελίξεις στην ερωτική σας ζωή.

Αυτή είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορεί να γνωρίσετε μια ψυχή-αδελφή, να δεσμευτείτε σε έναν υπάρχοντα έρωτα ή να κάνετε ένα νέο και συναρπαστικό σχέδιο ζωής με τον/την σύντροφό σας. Πιστέψτε στα όνειρά σας, Παρθένοι, γιατί όλα πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

Ιχθύες

Πάντα θα υπάρχουν ένα εκατομμύριο λόγοι για τους οποίους μια σχέση δεν θα πρέπει να λειτουργήσει, Ιχθύες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα λειτουργήσει. Εισέρχεστε σε μια φάση κατά την οποία θα πρέπει να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας για να πάρετε ρομαντικές αποφάσεις, ειδικά αν περιλαμβάνει κάποιον από το παρελθόν σας.

Την Πέμπτη, η Σελήνη στο Τελευταίο Τέταρτο στους Παρθένους ανατέλλει, καλώντας σας να απελευθερώσετε οποιαδήποτε ένταση γύρω από την καρδιά σας ή τον τρόπο που προσεγγίζετε τον έρωτα. Αυτό συμπίπτει με τον Ποσειδώνα που σταθεροποιείται σε ορθή πορεία στους Ιχθύες στις 10 Δεκεμβρίου, κάτι που σας έχει επηρεάσει βαθιά όλα αυτά τα χρόνια.

Έχετε κληθεί να αμφισβητήσετε την οπτική σας για τον έρωτα και να μάθετε τι σημαίνει να τον φέρνετε στη βάση της πραγματικότητας. Ενώ πάντα βλέπετε το καλύτερο σε όλους και στα ερωτικά θέματα, έχετε επίσης χρειαστεί να κατανοήσετε τι σημαίνει να φέρετε έναν 5Δ έρωτα στον 3Δ κόσμο.

Άλλωστε, εκεί ζείτε. Ωστόσο, κάνοντας αυτό, θα είστε επίσης έτοιμοι να εμπιστευτείτε την καρδιά σας και να δώσετε ξανά μια ευκαιρία στον έρωτα. Η ενέργεια αυτής της εβδομάδας θα σας βοηθήσει να βρείτε μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ ιδεαλισμού και ελπίδας, κάτι που θα σας βοηθήσει να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας στα ερωτικά ζητήματα. Όταν εμπιστεύεστε τον εαυτό σας, μπορείτε να αφεθείτε. Δεν χρειάζεται να είστε αυστηροί με λίστες ή «πράσινες σημαίες», αλλά μπορείτε να μαλακώσετε και τελικά να επιτρέψετε στον εαυτό σας να απολαύσει τη διαδικασία.

Δίδυμος

Αυτό που λέτε έχει σημασία, γλυκοί Δίδυμοι. Από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, έως την 1η Ιανουαρίου 2026, ο Ερμής θα βρίσκεται στον Τοξότη, το ζώδιο που κυβερνά τις σχέσεις σας και την ερωτική σας ζωή. Ενώ ο Ερμής πέρασε κάποιο χρόνο στον Τοξότη τον προηγούμενο μήνα, τότε ήταν ανάδρομος, γεγονός που σας εμπόδισε να πάρετε αποφάσεις ή να προχωρήσετε σε μια σχέση.

Ωστόσο, καθώς ο Ερμής επιστρέφει στον Τοξότη, η καθαρότητα που αναζητούσατε τελικά φτάνει. Ο Ερμής στον Τοξότη επηρεάζει την επικοινωνία στην ερωτική σας ζωή. Αυτό σημαίνει ότι αυτά που λέτε θα έχουν μεγαλύτερο βάρος τις επόμενες εβδομάδες, αλλά αφορά επίσης και το πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας.

Θα διαπιστώσετε ότι, εκφράζοντας δυνατά ό,τι επιθυμείτε, είτε σε κάποιον/α ξεχωριστό είτε στο σύμπαν, οι επιθυμίες σας θα πραγματοποιηθούν μέσω μιας θεϊκής σειράς συμπτώσεων. Αυτή η ενέργεια αντιπροσωπεύει επίσης μια περίοδο αυξημένων ρομαντικών προτάσεων, οπότε βεβαιωθείτε ότι είστε έτοιμοι να πείτε «ναι». Αφήστε αυτή την περίοδο να σας υπενθυμίσει γιατί ποτέ δεν συμβιβαστήκατε με λιγότερα στο παρελθόν.

Λέων

Σχεδιάστε το μέλλον μαζί, αγαπητοί Λέοντες. Την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, ο Ερμής εισέρχεται στον Τοξότη, τον κυβερνήτη των μακροχρόνιων σχέσεών σας, της δέσμευσης και των γάμων. Αυτό θα σας επηρεάσει βαθιά αν βρίσκεστε ήδη σε σχέση. Αν είστε όμως ελεύθεροι, αυτό θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε μια νέα μακροχρόνια σχέση.

Ο Ερμής αντιπροσωπεύει την επικοινωνία, και στον Τοξότη υπάρχει μεγάλη βάθος και νόημα. Δεν πρόκειται απλώς για να συζητήσετε τα σχέδια σας για το μέλλον, αλλά για να κατανοήσετε τι χρειάζεστε σε ψυχικό επίπεδο. Ονειρευτείτε μαζί με τον/την σύντροφό σας. Δώστε προτεραιότητα στην ευτυχία και δείτε αυτήν την περίοδο ως μια ευκαιρία να εξερευνήσετε ό,τι ο έρωτας μπορεί πραγματικά να προσφέρει.

Ο Ερμής θα βρίσκεται στον Τοξότη από τις 11 Δεκεμβρίου έως την 1η Ιανουαρίου 2026, βοηθώντας σας να ξεκινήσετε τη νέα χρονιά με χαρά και δέσμευση. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει μαζί με τον/την σύντροφό σας να κάνετε σχέδια για το μέλλον, να αγκαλιάσετε νέες περιπέτειες και να απολαύσετε χρόνο μαζί ως ζευγάρι.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα χρειαστεί βάθος, καθώς ο Τοξότης είναι αρκετά φιλοσοφικός. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διανοητικών ή πνευματικών συζητήσεων καθώς και μέσω ταξιδιών. Απολαύστε το ταξίδι μαζί.

Σκορπιός

Σκεφτείτε πόσο μακριά έχετε φτάσει, Σκορπιοί. Εισέρχεστε σε μια περίοδο μεγάλης σημασίας στην ερωτική σας ζωή, η οποία δεν θα ξανασυμβεί σε αυτή τη ζωή. Από το 2011, έχετε κληθεί να δείτε την αλήθεια της ερωτικής σας ζωής, ειδικά σε μια δεσμευμένη σχέση ή γάμο. Αυτό αφορούσε επίσης το να επιλέξετε τι είναι σωστό για εσάς, να μάθετε πώς να τα πάτε καλύτερα και να συνειδητοποιήσετε τη διαφορά ανάμεσα σε όνειρα και ψευδαισθήσεις.

Όταν ο Κρόνος εισήλθε στους Ιχθύες το 2023, αυτή η διαδικασία επιταχύνθηκε, ενθαρρύνοντάς σας να κάνετε τις αλλαγές που είχατε σκεφτεί. Ο Ποσειδώνας θα σταθεροποιηθεί σε ορθή πορεία στους Ιχθύες την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου. Η ενέργεια των Ιχθύων φέρνει ευδαιμονία, δημιουργικότητα και τον παντοτινό σας έρωτα.

Αν έχετε ήδη αγκαλιάσει τις αλλαγές σε αυτόν τον τομέα της ζωής σας, τότε αυτή είναι μια περίοδος κατά την οποία θα γνωρίσετε κάποιον νέο ή θα πείτε «ναι» για πάντα μαζί του. Ωστόσο, αν εξακολουθείτε να αμφιβάλλετε για το αν πρέπει να μείνετε ή να φύγετε, αυτή η ενέργεια θα σας υπενθυμίσει τι είναι το πιο σημαντικό και θα σας δώσει την τελική ώθηση να επιλέξετε τον εαυτό σας.

Αυτή η όμορφη ενέργεια σας βοηθά να επικυρώσετε τις ερωτικές σας ανάγκες ώστε να μπορέσετε τελικά να ζήσετε τη μαγεία του τι προορίζεται να νιώσετε με τον έρωτα.