Η τύχη χαμογελά σε 3 ζώδια από τις 8 έως τις 14 Δεκεμβρίου – «Η ενέργειά σας είναι μαγική, δώστε προσοχή στα όνειρά σας»

  • Από τις 8 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2025, τρία ζώδια αναμένεται να βιώσουν τύχη και ευημερία, χάρη σε μια δυνατή αστρολογική ενέργεια που ευνοεί τα θαύματα.
  • Ο Ποσειδώνας επιστρέφει σε ορθή πορεία στους Ιχθύες στις 10 Δεκεμβρίου, ζητώντας να τιμήσετε την διαίσθησή σας και να δώσετε προσοχή στα όνειρά σας.
  • Τα τρία ζώδια που ευνοούνται είναι ο Καρκίνος, ο Κριός και η Παρθένος, με τον καθένα να βιώνει μοναδικές ευκαιρίες για πνευματική ανάπτυξη, νέες αρχές και βελτίωση της ζωής.
Φωτογραφία: Pexels

Από τις 8 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2025, τρία ζώδια είναι προορισμένα να βιώσουν τύχη και ευημερία όλη την εβδομάδα, χάρη στη δυνατή αστρολογική ενέργεια. Αυτήν την εβδομάδα, τα θαύματα μπορούν να συμβούν όταν αντιμετωπίζετε κάθε στιγμή σαν να συνδέεται με τον θεϊκό σας σκοπό.

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει σε ορθή πορεία στους Ιχθύες στις 10 Δεκεμβρίου, ενώ συνδέεται με τον Κρόνο για την τελευταία τους πορεία σε αυτό το αιθέριο ζώδιο του νερού. Ο Ποσειδώνας παραμένει στους Ιχθύες έως τις 26 Ιανουαρίου, η τελευταία φορά που αυτό θα συμβεί στη ζωή σας. Η ενέργεια είναι μαγική και μαγνητική, αλλά και έντονη. Ο Ποσειδώνας στους Ιχθύες ζητεί να τιμήσετε την διαίσθησή σας και να δώσετε προσοχή στα όνειρά σας, καθώς εκεί μιλά πιο δυνατά το σύμπαν.

Το σύμπαν γνωρίζει πάντα τον δρόμο, ακόμη κι αν δεν είστε σίγουροι ποιο μονοπάτι να ακολουθήσετε. Αντί να προσπαθείτε να τα λύσετε όλα μόνοι σας, εξερευνήστε τι είναι ή δεν είναι γραφτό για εσάς. Δεν υπάρχει λάθος επιλογή, εκτός από το να παραμένετε απλώς εκεί που είστε χωρίς αλλαγή. Αφήστε την ανησυχία και τη σύγχυση και απλώς πείτε στο σύμπαν ότι είστε πρόθυμοι να καθοδηγηθείτε. Ασκηθείτε στην ευγνωμοσύνη για όσα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε και εμπιστευτείτε ότι αυτή η ενέργεια θα σας οδηγήσει προς μία πιο τυχερή και καλύτερη ζωή.

Αυτήν την εβδομάδα, αφήστε την ιδέα ότι ξέρετε καλύτερα ή ότι πρέπει να πάρετε λογικές αποφάσεις. Αντίθετα, να είστε πρόθυμοι να δείτε πού σας οδηγεί το ρεύμα της μοίρας. Εξερευνήστε κάθε ευκαιρία που εμφανίζεται και γνωρίζετε ότι κάθε μία αποτελεί ένα σκαλοπάτι προς τη ζωή που έχετε ονειρευτεί.

Τρία ζώδια ευνοούνται με καλοτυχία όλη τη διάρκεια της εβδομάδας (8-14 Δεκεμβρίου)

  • Καρκίνος,
  • Κριός,
  • Παρθένος

Καρκίνος

Είστε προορισμένοι για πολύ περισσότερα απ’ όσα πιστεύατε κάποτε, Καρκίνοι. Μπαίνετε σε μία από τις πιο πνευματικές φάσεις της ζωής σας, όπου τα όνειρά σας υλοποιούνται και ξαφνικά κατανοείτε ποιος είναι ο θεϊκός σας σκοπός σε αυτήν τη ζωή.

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει σε ορθή πορεία στους Ιχθύες την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου. Η ενέργεια των Ιχθύων αντιπροσωπεύει τη σχέση σας με καθετί πνευματικό. Αφορά επίσης την ικανότητά σας να αρπάζετε νέες ευκαιρίες και να κατανοείτε το νόημα της ζωής σας. Ωστόσο, ο Ποσειδώνας απαιτεί να πάρετε ρίσκα και να ακούσετε τη διαίσθησή σας, ακόμα κι αν δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τις επιλογές που κάνετε.

Όταν ο Ποσειδώνας επιστρέφει σε ορθή πορεία στους Ιχθύες, ενώνεται με τον Κρόνο, που ήδη κινείται σε ορθή πορεία στο ίδιο ζώδιο. Ενώ ο Ποσειδώνας σας ενθαρρύνει να ονειρεύεστε και να ακούτε τη διαίσθησή σας, ο Κρόνος παρέχει την κινητοποίηση και τους πόρους για να γίνει πραγματικότητα ό,τι επιθυμείτε. Μπαίνετε σε μια εξαιρετικά τυχερή περίοδο, γιατί όλα όσα έχετε δουλέψει επιτέλους θα καρποφορήσουν. Απλώς βεβαιωθείτε ότι τιμάτε τη διαίσθησή σας σε κάθε επιλογή που κάνετε.

Κριός

Να είστε ανοιχτοί στις ανακατευθύνσεις, όμορφοι Κριοί. Δεν μπορείτε να προγραμματίσετε ή να προβλέψετε την τύχη. Αντίθετα, η τύχη έλκεται στη ζωή σας ως αποτέλεσμα των επιλογών που κάνετε. Η τύχη είναι μια συχνότητα που συνδέεται με την διαφάνεια, την εξερεύνηση και τη θετική νοοτροπία. Καθώς ο Ερμής εισέρχεται στον Τοξότη την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, πρέπει να υιοθετήσετε αυτά τα θέματα στη ζωή σας και στον τρόπο που προσεγγίζετε τις αποφάσεις σας.

Ο Ερμής στον Τοξότη αφορά προσφορές και ευκαιρίες που βοηθούν να προσελκύσετε μεγαλύτερη τύχη στη ζωή σας. Ωστόσο, δεν μπορείτε να είστε άκαμπτοι ή κλειστοί. Αντίθετα, δείτε αυτό ως ένα πείραμα για το τι σημαίνει να ζείτε τη ζωή της μοίρας σας.

Ο Ερμής ολοκλήρωσε ένα ανάδρομο ταξίδι τον Νοέμβριο, πράγμα που σημαίνει ότι όταν επιστρέφει σε αυτό το ζώδιο της φωτιάς, θέματα από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου θα επανεμφανιστούν. Ο Ερμής είχε εισέλθει πρώτα στον Τοξότη στις 29 Οκτωβρίου πριν γίνει ανάδρομος στις 9 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτού του ταξιδιού, παρέμεινε στον Τοξότη έως τις 18 Νοεμβρίου. Όταν ξαναμπεί σε αυτό το ζώδιο, θα δείτε παλιά θέματα να επανεμφανίζονται, αλλά θα έχετε επίσης μια φρέσκια προοπτική.

Αυτή είναι η δεύτερη ευκαιρία σας, Κριοί. Τον προηγούμενο μήνα δεν ήσασταν έτοιμοι να εξερευνήσετε μια νέα ευκαιρία ή προσφορά, αλλά καθώς ο Ερμής επανέρχεται στον Τοξότη στις 11 Δεκεμβρίου, θα είστε έτοιμοι. Αφήστε τον εαυτό σας να δει πόσο υπέροχη μπορεί να είναι η ζωή όταν γίνεστε ανοιχτοί στις θεϊκές ανακατευθύνσεις.

Παρθένος

Υπάρχει πάντα περιθώριο για βελτίωση, αγαπητοί Παρθένοι. Το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης στην Παρθένο σχηματίζει τρίγωνο με τον ανάδρομο Ουρανό στους Ταύρους την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου. Το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης στο ζώδιό σας ξυπνά την επιθυμία να βελτιώσετε τον εαυτό σας και τη ζωή σας. Αυτό σας βοηθά να είστε ειλικρινείς σχετικά με το τι χρειάζεται να αλλάξει και να είστε περισσότερο ανοιχτοί στη διαδικασία.

Αυτή η φάση της Σελήνης αφορά τη δημιουργία ενός σχεδίου για το πώς θέλετε να αλλάξετε τη ζωή σας, ώστε να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε πλήρως την τυχερή ενέργεια που σχετίζεται με τον ανάδρομο Ουρανό. Ο Ουρανός κινείται μέσα από τον Ταύρο από το 2018. Αν και πέρασε λίγους μήνες φέτος στους Διδύμους, επέστρεψε στον Ταύρο για να σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Ο Ουρανός επανήλθε στον Ταύρο στις 7 Νοεμβρίου και θα παραμείνει εκεί έως τις 25 Απριλίου. Ο Ουρανός περνά περίπου επτά χρόνια σε κάθε ζώδιο, αντιπροσωπεύοντας συγκεκριμένους κύκλους στη ζωή σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιστρέψει στον Ταύρο για πάνω από ογδόντα χρόνια, καθιστώντας αυτή μια μοναδική ευκαιρία στη ζωή σας να αλλάξετε την πορεία της ζωής σας.

Υπάρχει μια συμπληρωματική ενέργεια μεταξύ του ανάδρομου Ουρανού στον Ταύρο και του τελευταίου τετάρτου της Σελήνης στην Παρθένο, καθώς και τα δύο είναι ζώδια της Γης. Οι αλλαγές που θα κάνετε δεν θα πρέπει να φαίνονται ως ρίσκο ή απειλή για την ασφάλεια που έχετε δημιουργήσει, αλλά ως μια φυσική εξέλιξη που σας θυμίζει πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή. Αναμένετε μια τυχερή σειρά γεγονότων που θα σας βοηθήσει να μεταμορφώσετε τη ζωή σας τους επόμενους μήνες.

 

 

