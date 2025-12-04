Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου: Δίδυμοι, εξαφανίζονται οι παλιές ανασφάλειες

Τι θα συμβεί σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (4/12/2025)

Κριός

Κριέ, σήμερα το μυαλό σου ανοίγει σαν παράθυρο. Νέες ιδέες φέρνουν διαύγεια σε ερωτήματα που σε απασχολούσαν για μήνες. Οι συνομιλίες γίνονται καταλύτες και γεμίζεις τα κενά πιο γρήγορα από ποτέ. Η περιέργειά σου γίνεται υπερδύναμη.

Υπάρχει μια ελαφρότητα στην επικοινωνία σου την Πέμπτη. Δεν πιέζεις τίποτα, απλά αφήνεις την αλήθεια να αναδυθεί στην επιφάνεια. Μίλα με θάρρος, ρώτα και δείξει εμπιστοσύνη στην ευφυΐα που σε διακατέχει. Ό,τι πεις σήμερα μπορεί να επαναπροσδιορίσει την πορεία σου.

Ταύρος

Ταύρε, το μυαλό σου είναι επικεντρωμένο σε ό,τι εκτιμάς. Κυρίως ασχολείσαι με τον τρόπο που εκτιμάς τον εαυτό σου και με το πού έχεις μείνει πίσω αν και θα έπρεπε να έχεις προχωρήσει. Μια συνειδητοποίηση σχετικά με τα χρήματα, τις προτεραιότητες ή τα όρια μπορεί να έρθει αποφασιστικά.

Την Πέμπτη, θα νιώσεις την αυτοπεποίθηση να επιστρέφει. Είναι μία αυτοπεποίθηση που προέρχεται από το να ξέρεις τι θέλεις και τι δεν είσαι πλέον διατεθειμένος να διαπραγματευτείς. Γίνεσαι πιο σαφής σχετικά με το τι σε κάνει να νιώθεις καλά.

Δίδυμος

Δίδυμοι, είναι σαν να έχετε μπει σε μια πληρέστερη, πιο φωτεινή εκδοχή του εαυτού σας. Μπορεί να αισθάνεστε πιο ορατοί, πιο εκφραστικοί ή πιο ευθυγραμμισμένοι με την εσωτερική σας αλήθεια.

Οι παλιές ανασφάλειες εξαφανίζονται την Πέμπτη και αυτό επιτρέπει σε μια νέα πλευρά του εαυτού σας να αναδυθεί. Αυτή είναι μια στιγμή αναγνώρισης, όχι μόνο από τους άλλους, αλλά και από τον εαυτό σου. Βλέπεις πόσο μακριά έχεις φτάσει, πόσο έχεις αλλάξει και πόσο έτοιμος είσαι για το επόμενο κεφάλαιο.

Καρκίνος

Καρκίνε, μπορεί να νιώθεις ότι η διαίσθησή σου ενισχύεται, οδηγώντας σε προς την ηρεμία, την απελευθέρωση ή την συναισθηματική ανανέωση. Κάτι που κάποτε ένιωθες βαρύ αρχίζει να είναι πιο ελαφρύ. Μια αλήθεια που απέφευγες γίνεται λιγότερο απειλητική την Πέμπτη.

Η εσωτερική σου φωνή μιλάει τώρα με σαφήνεια. Τίμησε τα πράγματα που χρειάζεται να αποχαιρετήσεις. Δείξει συμπόνια ή σιωπή στον εαυτό σου. Υπάρχει δύναμη στην παύση και την ηρεμία και σήμερα, το πνεύμα σου ζητά ακριβώς αυτό.

Λέων

Λέων, σήμερα επανασυνδέεσαι με την κοινότητά σου και τις σχέσεις που σε ανεβάζουν. Η κοινωνική ενέργεια ρέει αβίαστα και οι άνθρωποι που νοιάζονται για σένα εμφανίζονται την Πέμπτη με διακριτικούς αλλά πολύ σημαντικούς τρόπους.

Μπορεί να νιώσεις έμπνευση από έναν φίλο την Πέμπτη, υποστήριξη από μια ομάδα ή επιβεβαίωση από κάποιον που βλέπει το δυναμικό σου. Υπάρχει μια αναδυόμενη αίσθηση του ανήκειν που σου θυμίζει ότι δεν πορεύεσαι μόνος στη ζωή.

Παρθένος

Σήμερα, Παρθένε, το μυαλό σου επεκτείνεται με απροσδόκητους τρόπους. Μπορεί να έχεις μια συζήτηση, μια ιδέα ή μια εμπειρία που θα αλλάξει αμέσως την οπτική σου.

Κάτι σου κάνει «κλικ». Ίσως μια πεποίθηση που είχες για χρόνια να σου φαίνεται ξεπερασμένη, ή να συνειδητοποιείς ότι είσαι έτοιμος να εξερευνήσεις κάτι που κάποτε ένιωθες μακριά από τη ζώνη άνεσής σου.

Μπορεί να νιώσεις μια αυθόρμητη ανάγκη να σπουδάσεις, να ταξιδέψεις, να διδάξεις, να γράψεις ή να εκφραστείς με διαφορετικό τρόπο. Η κοσμοθεωρία σου ετοιμάζεται να εξελιχθεί και σήμερα έρχεται η σπίθα που θα την πυροδοτήσει.

Ζυγός

Ζυγέ, μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να εξερευνήσεις, να μάθεις ή να ονειρευτείς περισσότερα από ό,τι τους τελευταίους μήνες.

Η έμπνευση έρχεται από απρόσμενα μέρη. Μια ιστορία, ένα ταξίδι, μια συζήτηση ή μια στιγμή αλλάζει τις πεποιθήσεις σου για το τι είναι δυνατό.

Την Πέμπτη, θα προσκληθείς σε κάτι που θα σου θυμίζει ότι η ζωή είναι ακόμα γεμάτη περιπέτεια και νόημα. Υπάρχει μια ανανεωμένη αίσθηση πίστης στο μέλλον και η αισιοδοξία που επιστρέφει στην καρδιά σου.

Σκορπιός

Σκορπιέ, μια αλήθεια σχετικά με έναν δεσμό, ένα μοτίβο ή τις δικές σου επιθυμίες αναδύεται αδιαμφισβήτητα. Κάτι που κάποτε ήταν μπερδεμένο γίνεται πιο εύκολο να το κατανοήσεις. Μπορεί να απελευθερωθείς από μια παλιά προσκόλληση, να ανακαλύψεις ξανά μια λαχτάρα ή να ανοιχτείς πιο βαθιά σε κάποιον που εμπιστεύεσαι.

Αυτή είναι μια μεταμορφωτική στιγμή που δεν θα σε δυσκολέψει. Άφησε τον εαυτό σου να νιώσει ό,τι νιώθει χωρίς να κρίνεις. Χάνεις βάρος και κερδίζεις δύναμη.

Τοξότης

Τοξότη, είτε είσαι σε σχέση, είτε είσαι ελεύθερος, είτε βιώνεις κάτι ακαθόριστο, θα έρθει μια στιγμή διαύγειας σχετικά με το τι σημαίνει για σένα η σχέση. Κάποιος μπορεί να σου αντανακλά κάτι σημαντικό σχετικά με τις επιθυμίες σου.

Μια συζήτηση την Πέμπτη μπορεί να κάνει έναν δεσμό πιο βαθύ ή να αποκαλύψει ένα μονοπάτι στο οποίο πορεύεστε μαζί. Πρόκειται για τη σύνδεση με τον άλλον από επιλογή και όχι από υποχρέωση.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, νιώθεις καλύτερα όταν η ζωή σου είναι τακτοποιημένη και οργανωμένη, σωστά; Οι ρουτίνες, οι ευθύνες και τα καθημερινά πρότυπα αρχίζουν να μπαίνουν σε έναν πιο σταθερό ρυθμό.

Την Πέμπτη, μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να καθαρίσεις, να οργανώσεις, να βελτιώσεις ή να αναδιαρθρώσεις κάτι που ήταν σε δεύτερη μοίρα. Ενισχύεις τα συστήματα που υποστηρίζουν την ευημερία και την παραγωγικότητά σου.

Υδροχόος

Υδροχόε, σήμερα ξυπνά η χαρά σου. Η δημιουργικότητα, το πάθος, ο ρομαντισμός και η αυτοέκφραση σου έρχονται αβίαστα και ζωντανά. Μπορεί να βιώσεις μια σημαντική εξέλιξη σε ένα δημιουργικό έργο ή μια γλυκιά στιγμή με κάποιον που σε φωτίζει.

Η έμπνευση σου χτυπάει κόκκινο την Πέμπτη. Η απόλαυση είναι η πυξίδα σου και μπορεί να σε οδηγήσει προς αυτό που είναι αυθεντικό και θρέφει την ψυχή σου.

Ιχθύες

Ιχθύες, η σημερινή μέρα φέρνει ζεστασιά και συναισθηματική σταθερότητα. Μπορεί να νιώθεις πιο κοντά στην οικογένειά σου, να αισθάνεσαι την υποστήριξη του περιβάλλοντός σου ή να νιώθεις περισσότερη εσωτερική ηρεμία.

Το αίσθημα του «ανήκειν» δεν προέρχεται από τους άλλους την Πέμπτη, αλλά από την αίσθηση ότι είσαι σε αρμονία με το σώμα και το πνεύμα σου. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει για σένα «σπίτι» και αυτό σε βοηθά να επιλέξεις ό,τι σου δίνει αίσθηση ασφάλειας, αγάπης και αλήθειας.