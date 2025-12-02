Εβδομάδα έντασης για 3 ζώδια – «Η τελευταία Υπερπανσέληνος του 2025 δοκιμάζει την υπομονή σας»

Αν ανήκετε σε ένα από αυτά τα τρία ζώδια, η Υπερπανσέληνος στις 4 Δεκεμβρίου 2025 πρόκειται να σας δοκιμάσει σε μεγάλο βαθμό. Η Πανσέληνος αυτής της εβδομάδας ανατέλλει στους Διδύμους, τους οποίους κυβερνά ο Ερμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας. Αυτή η Σελήνη έρχεται σε αντίθεση με την Αφροδίτη, ενισχύοντας τα συναισθήματα.

Αυτά τα ζώδια ενδέχεται να βιώσουν ρομαντικές αναταραχές, διαφωνίες και καβγάδες αυτή την εβδομάδα. Είναι εύκολο να νιώσετε εκνευρισμό ή σύγχυση και θα χρειαστεί να εξασκήσετε την υπομονή για να περάσετε τη εβδομάδα αλώβητοι. Ωστόσο, δεν είναι όλα άσχημα, καθώς το τρίγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα στις 3 Δεκεμβρίου είναι θετικό, ειδικά για την επικοινωνία.

Μπορεί να εντείνει την επιθυμία να ξεπεράσετε κακές συναισθηματικές συνήθειες και, μερικές φορές, να φέρει μεγαλύτερη κατανόηση. Αν και αυτά τα ζώδια σίγουρα θα δοκιμαστούν από αυτήν την ενέργεια αυτή την εβδομάδα, στις 6 Δεκεμβρίου, ο Ερμής σχηματίζει τρίγωνο με τον Δία.

Αυτή η διέλευση είναι θετική, αισιόδοξη και γεμάτη ελπίδα. Βελτιώνει την επικοινωνία και διευκολύνει την κοινωνικοποίηση, κάτι που θα χρειαστούμε μετά τη Σελήνη στους Διδύμους.

Έρχονται αναταραχές για 3 ζώδια με την Υπερπανσέληνο στους Διδύμους

Ταύρος,

Τοξότης,

Δίδυμος

Ταύρος

Αυτή την εβδομάδα, βιώνετε εκνευρισμό και ανυπομονησία, Ταύροι. Θα θέλετε να αποφύγετε την πεζή πλευρά της εργασίας και της ζωής, κάτι που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με συναδέλφους ή άλλα άτομα. Αυτό μπορεί επίσης να σας κάνει να παραβλέψετε οικονομικές λεπτομέρειες που μπορεί να είναι σημαντικές ή να αποφύγετε ένα οικονομικό ζήτημα που πρέπει να τακτοποιηθεί.

Ελέγξτε τα οικονομικά σας και βεβαιωθείτε ότι όλα είναι όπως πρέπει στις αρχές της εβδομάδας. Μπορεί να νιώσετε καταβεβλημένοι, ειδικά κατά το πρώτο μέρος της εβδομάδας. Φτιάξτε μια λίστα προτεραιοτήτων από την πιο σημαντική έως τη λιγότερο σημαντική και καθορίστε ένα πρόγραμμα. Τηρήστε το και διεκπεραιώστε τυχόν ακανθώδη ζητήματα αντί να τα αγνοήσετε.

Με την Πανσέληνο των Διδύμων στον ουρανό, αυτή δεν θα είναι η πιο εύκολη εβδομάδα για να περάσετε, αλλά μπορείτε απολύτως να τα καταφέρετε. Η υπομονή θα είναι το κλειδί αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά είστε γνωστοί για την υπομονή σας, οπότε χρησιμοποιήστε τη, Ταύροι. Αν προσεγγίσετε τα πάντα με μεθοδικό τρόπο, μπορείτε να περάσετε τη εβδομάδα και να νιώσετε καλύτερα γι’ αυτό.

Τοξότης

Με την Πανσέληνο των Διδύμων να βρίσκεται σε αντίθεση με τον Ήλιο σας, Τοξότες, θα προκύψουν ζητήματα με ρομαντικούς συντρόφους ή άλλα άτομα με τα οποία είστε κοντά. Ενώ ο Ερμής είναι σε ορθή πορεία, δεν έχει αρχίσει ακόμη να κινείται προς τα εμπρός στην αρχή της εβδομάδας, κάτι που μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα επικοινωνίας ή αλλαγές στην κατεύθυνση. Προσπαθήστε να μην αντιδράσετε υπερβολικά ή αρνητικά στις απόψεις των άλλων.

Θα απαιτηθεί υπομονή. Η ευελιξία θα είναι επίσης αρκετά χρήσιμη αυτή την εβδομάδα και ίσως χρειαστεί να την εξασκήσετε. Δώστε προτεραιότητα στη φροντίδα του εαυτού σας και την ενδοσκόπηση. Ο Ερμής στον Σκορπιό μπορεί να ενεργοποιήσει αρνητικά ζητήματα στο μυαλό σας ή να ανακινήσει συναισθήματα, ειδικά όσον αφορά τα χρήματα. Έχετε επίγνωση των συναισθημάτων σας και του τρόπου με τον οποίο τα κατευθύνετε, και θα περάσετε τη εβδομάδα με πολύ λιγότερα προβλήματα.

Δίδυμος

Βιώνετε κάποια ανυπομονησία αυτή την εβδομάδα, Δίδυμοι, ειδικά όσον αφορά την εργασία. Ενδέχεται να αγχωθείτε υπερβολικά και να θυμώσετε σε σημείο που να επηρεαστεί η υγεία σας. Ο Ερμής είναι σε ορθή πορεία, αλλά δεν κινείται ακόμα προς τα εμπρός με την αρχή της εβδομάδας, οπότε είναι σημαντικό να δώσετε προσοχή σε αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Φροντίστε την υγεία σας και ξεκουραστείτε αρκετά, και ίσως μπορέσετε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα υγείας. Ωστόσο, αν υπάρξει κάποιο, θα είναι ήσσονος σημασίας. Ένα πρόβλημα από το παρελθόν που δεν επιλύθηκε ποτέ πλήρως μπορεί επίσης να επανεμφανιστεί. Μην αφήσετε την περηφάνια σας ή την επιθυμία σας να έχετε δίκιο να σας κάνουν να δείτε κάτι από λάθος οπτική γωνία.

Αν διαπιστώσετε ότι κάνετε λάθος, παραδεχτείτε το, προχωρήστε και ξεχάστε το, ώστε να μην προκαλέσετε περαιτέρω προβλήματα. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα με την Πανσέληνο των Διδύμων στον ουρανό και οι άνθρωποι αγχώνονται αυτή την περίοδο. Να είστε οργανωμένοι και ευέλικτοι, και θα ολοκληρώσετε την εβδομάδα θετικά.