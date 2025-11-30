Τέλος οι δυσκολίες για 3 ζώδια – «Βρίσκετε τη δύναμη να πείτε όχι και να μην φοβάστε τις συνέπειες»

Μετά την 30ή Νοεμβρίου 2025, οι δύσκολες μέρες φτάνουν στο τέλος τους για τρία ζώδια. Κάποια στιγμή αποφασίζουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο. Φτάνει πια, και εμείς οι ίδιοι βάζουμε τέλος στον αγώνα που έχουμε υπομείνει.

Την Κυριακή, ο Ουρανός θα βρίσκεται σε αντίθεση με την Αφροδίτη, δίνοντας σε τρία ζώδια τη δύναμη να πουν «όχι». Δεν φοβόμαστε τις συνέπειες. Έχουμε κουραστεί με όσα συμβαίνουν και είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας.

Για αυτά τα ζώδια, το βάρος που βρισκόταν στους ώμους τους αρχίζει επιτέλους να ελαφραίνει. Κάτι απελευθερώνεται. Για κάποιο πρόβλημα εμφανίζεται μία λύση. Το σύμπαν δημιουργεί χώρο για ευκολία, και επιτέλους μπορούμε να ανασάνουμε.

Οι δυσκολίες τελειώνουν μετά τις 30 Νοεμβρίου για 3 ζώδια

Παρθένος,

Σκορπιός,

Κριός

Παρθένος

Η αντίθεση Αφροδίτης-Ουρανού σας απελευθερώνει από έναν κύκλο εσωτερικής έντασης που φαινόταν ατελείωτος, Παρθένοι. Μια κατάσταση που σκεφτόσασταν υπερβολικά πολύ επιτέλους ξεδιαλύνει, και η πίεση μετριάζεται. Θα δείτε τι μπλόκαρε την ψυχική σας ηρεμία και γιατί δεν έχει πλέον δύναμη πάνω σας. Στις 30 Νοεμβρίου, θα βγείτε από τον ψυχικό λαβύρινθο στον οποίο είχατε κολλήσει.

Η λύση γίνεται απλή και ο αγώνας αρχίζει να διαλύεται. Θα συνειδητοποιήσετε ότι κουβαλούσατε πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόσασταν, και η ανακούφιση είναι άμεση. Αυτή η μέρα φέρνει μια απόλυτη επιστροφή στην ισορροπία και νιώθετε ότι είναι φυσικό. Είναι δικό σας να το αποκτήσετε, Παρθένοι.

Το δύσκολο κομμάτι είναι πλέον πίσω σας. Αυτό που ακολουθεί είναι πιο ήρεμο, πιο σταθερό και πολύ πιο ευγενικό προς το πνεύμα σας.

Σκορπιός

Η αντίθεση Αφροδίτης-Ουρανού σας βοηθά να ξεφύγετε από ένα εξουθενωτικό συναισθηματικό μοτίβο, Σκορπιοί. Έχετε φτάσει στα όριά σας και νιώθετε κάτι παραπάνω από έμπνευση να βγείτε από αυτό. Κρατηθείτε γερά, Σκορπιοί. Αυτό που θα συμβεί την Κυριακή θα σας βγάλει αμέσως από αυτή τη δυσφορία. Αυτό που κάποτε φαινόταν μπερδεμένο και συγκεχυμένο γίνεται ξαφνικά απλό. Θα αναγνωρίσετε πού πιέζατε κάτι που δεν προοριζόταν ποτέ να πιεσθεί.

Αυτή η αναγνώριση σας ελευθερώνει, και στις 30 Νοεμβρίου, η απελευθέρωση έρχεται από βαθιά μέσα σας. Μια αλήθεια θα αναδυθεί, και παρόλο που μπορεί να είναι λίγο επαχθής, είναι το είδος της αλήθειας από το οποίο μπορείτε να διδαχθείτε. Τώρα ξέρετε τι πρέπει να αφήσετε, και ακριβώς αυτό κάνετε. Αυτή είναι η μέρα που ανακτάτε τη δύναμή σας, Σκορπιοί.

Κριός

Η αντίθεση Αφροδίτης-Ουρανού βάζει τέλος σε μια περίοδο εκνευρισμού που σας είχε εξουθενώσει, Κριοί. Ενώ έχετε δει πολλές τέτοιες καταστάσεις, τώρα βρίσκεστε στην ψυχική θέση να πάρετε τις αποφάσεις. Στις 30 Νοεμβρίου, βάζετε τέλος. Μια επίμονη κατάσταση επιτέλους ξεμπλοκάρει, δίνοντάς σας τον χώρο που λαχταρούσατε.

Η πίεση εκτονώνεται με έναν τρόπο που νιώθετε ότι άργησε πολύ να έρθει και είναι θεραπευτικός. Θα νιώσετε την ελευθερία σας να επιστρέφει σε εσάς. Αυτή η μέρα φέρνει ανανέωση και μια ειλικρινή αίσθηση σκοπού, Κριοί. Το βάρος που σας ακολουθούσε αρχίζει επιτέλους να φεύγει, επειδή εσείς αποφασίσατε να του δείξετε την πόρτα. Όταν γίνεστε έτσι, το πρόβλημα απομακρύνεται.