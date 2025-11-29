Τα 4 ζώδια που ευνοεί «σκανδαλωδώς» το σύμπαν – «Οι εκκρεμότητες κλείνουν και τα επόμενα βήματα γίνονται ξεκάθαρα»

marinasiskos

timeout

29 Νοεμβρίου: 4 ζώδια που ευνοεί «σκανδαλωδώς» το σύμπαν
Φωτογραφία: Pexels

Στις 29 Νοεμβρίου 2025, τέσσερα ζώδια λαμβάνουν τις πολυπόθητες ευλογίες από το σύμπαν. Όταν ο Ερμής επιστρέψει σε ορθή πορεία, η διαύγεια επιστρέφει ύστερα από εβδομάδες σύγχυσης.  Η επικοινωνία ξεκαθαρίζει, τα σχέδια αρχίζουν να κυλούν ομαλά, και οι πολυαναμενόμενες απαντήσεις φτάνουν επιτέλους. Αυτό μάς κάνει χαρούμενους και μάς φέρνει σε κατάσταση ανακούφισης. Το Σάββατο, τα μηνύματα που λαμβάνουμε έχουν νόημα.

Σχετιζόμαστε με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και η διαίσθησή μας είναι ιδιαίτερα οξυμένη. Είναι μια στιγμή συνειδητοποίησης, που κλείνει εκκρεμότητες και θέτει σε κίνηση νέα σχέδια. Για τέσσερα ζώδια, τα επόμενα βήματα γίνονται ξεκάθαρα.

  • Ταύρος,
  • Δίδυμος,
  • Σκορπιός,
  • Αιγόκερως

Ταύρος

Ο Ερμής σε ορθή πορεία διώχνει όλη την ομίχλη που είχε θολώσει το μυαλό σας το τελευταίο διάστημα, Ταύροι. Θα διαπιστώσετε ότι στις 29 Νοεμβρίου, είναι πολύ πιο εύκολο να λαμβάνετε αποφάσεις και να πηγαίνετε κατευθείαν στην ουσία.  Δεν υπάρχουν «αν», «και» ή «αλλά» κατά τη διάρκεια του Ερμή σε ορθή πορεία, και αυτό ακριβώς χρειαζόσασταν. Επιτέλους, μπορείτε να προχωρήσετε.

Η καθημερινότητα και οι δουλειές επιστρέφουν στους κανονικούς τους ρυθμούς, και αυτό σας κάνει να νιώθετε πολύ παραγωγικοί, Ταύροι. Το Σάββατο, τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους με εκπληκτική ευκολία.

Η ευλογία σας από το σύμπαν είναι η επιβεβαίωση. Ποτέ δεν χάσατε την ικανότητά σας. Απλώς χρειαζόταν να περιμένετε τη σειρά σας. Φαίνεται ότι η στιγμή σας είναι εδώ και τώρα. Συγχαρητήρια!

Δίδυμος

Όταν ο Ερμής, ο κυρίαρχος πλανήτης σας, σταματήσει την ανάδρομη πορεία του, νιώθετε σαν να εκπνέετε βαθιά και ανακουφιστικά αφού κρατούσατε την ανάσα σας για πολύ καιρό. Φυσικά, είναι ανακούφιση, αλλά είναι και τόσα άλλα πράγματα μαζί.  Οι παρεξηγήσεις διαλύονται, η τεχνολογία λειτουργεί ξανά κανονικά, και το μυαλό σας δουλεύει ασταμάτητα.

Αυτός είναι σίγουρα ο τρόπος των Διδύμων!  Στις 29 Νοεμβρίου, λαμβάνετε κοσμική επιβεβαίωση ότι βρίσκεστε στο σωστό μονοπάτι. Οι ιδέες ρέουν ελεύθερα, και οι αποφάσεις που κάποτε έμοιαζαν ριψοκίνδυνες τώρα φαίνονται ξεκάθαρες και σωστές. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε! Η ευλογία σας από το σύμπαν έρχεται μέσω λέξεων, Δίδυμοι.

Θα μπορούσε να είναι κάτι που σας λέει κάποιος, ή μια τυχαία ατάκα σε μια ταινία. Όπως και να έχει, θα «κουμπώσει», φέρνοντας ένα κύμα έμπνευσης προς το μέρος σας.

Σκορπιός

Ο Ερμής σε ορθή πορεία φέρνει κρυφές πληροφορίες στο φως, και για εσάς, Σκορπιοί, αυτό είναι σκέτο χρυσάφι. Είναι επίσης μια τεράστια ανακούφιση. Στις 29 Νοεμβρίου, κάτι που ήταν δυσδιάκριτο αποκαλύπτει ξαφνικά την αλήθεια του. Το βλέπετε, το καταλαβαίνετε, και το αξιοποιείτε προς όφελός σας. Αυτή η στιγμή σάς ενδυναμώνει.

Τώρα ξέρετε πού να κατευθύνετε την ενέργειά σας, και τα ένστικτά σας οξύνονται σαν λεπίδα. Νιώθετε καθοδηγούμενοι και όχι πλέον μόνοι σε όλο αυτό. Είστε ένα με τη νοημοσύνη του σύμπαντος.

Δώστε προσοχή σε όσα συμβαίνουν το Σάββατο, ή ακόμα και σε όσα επανέρχονται στην επιφάνεια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, οπότε αν ξαφνικά βρεθείτε αντιμέτωποι με κάτι ασυνήθιστο, βρείτε τι να το κάνετε. Αυτό θα σας οδηγήσει σε μεγαλύτερη επιτυχία.

Αιγόκερως

Ο Ερμής σε ορθή πορεία αποκαθιστά την αίσθηση του προσανατολισμού σας μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας, κάτι που λέει πολλά λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχετε περάσει, Αιγόκεροι. Στις 29 Νοεμβρίου, θα νιώσετε την εστίασή σας να επιστρέφει, μαζί με ανανεωμένη κινητοποίηση για να αντιμετωπίσετε όσα ακολουθούν. Ένα πρακτικό σημάδι ή επιβεβαίωση θα βοηθήσει να σταθεροποιήσετε την επόμενη κίνησή σας.

Μερικές φορές, αυτό είναι το μόνο που χρειάζεστε: ένα μικρό σημάδι που σας ενημερώνει με απόλυτη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτή είναι η στιγμή σας για να προχωρήσετε μπροστά. Μην διστάζετε και μην αργοπορείτε, περιμένοντας να συμβούν περισσότερα. Η ευλογία του σύμπαντος είναι εδώ για να σας βάλει ξανά στον σωστό δρόμο. Προχωρήστε με θάρρος, Αιγόκεροι. Κάντε το καλύτερο που μπορείτε!

 

09:03 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

08:58 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

08:32 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

06:15 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

