Τέλος η μοναξιά για 3 ζώδια από σήμερα – «Νέα ενδιαφέροντα διώχνουν τη θλίψη και τον πόνο»

Μετά τις 28 Νοεμβρίου 2025, ο πόνος της μοναξιάς τελειώνει για τρία ζώδια. Όλοι αισθανόμαστε μοναξιά μερικές φορές, ακόμα κι αν είμαστε τρελά ερωτευμένοι ή περιτριγυρισμένοι από φίλους και οικογένεια. Η μοναξιά δεν σημαίνει απαραίτητα έλλειψη αγάπης ή συντροφιάς. Είναι απλώς ένα συναίσθημα που έχουμε οι άνθρωποι από καιρό σε καιρό, και για μερικούς από εμάς, το συναίσθημα είναι ανησυχητικό. Θέλουμε να φύγει.

Κατά τη διάρκεια του τετραγώνου Σελήνης – Άρη, αυτό το αίσθημα μοναξιάς ενισχύεται αρκετά ώστε να μας κάνει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Στις 28 Νοεμβρίου, θα δούμε ότι μεγάλο μέρος αυτού που μας κάνει να νιώθουμε έτσι είναι η δική μας αδυναμία να βρούμε διέξοδο. Αυτή είναι η μέρα που κάνουμε ακριβώς αυτό.

Για τρία ζώδια, αυτή η διέλευση φέρνει ανακούφιση. Αντικαθιστούμε τα κενά μας συναισθήματα με νέα ενδιαφέροντα, καθώς τώρα βλέπουμε ότι είναι πραγματικά απλώς θέμα να γεμίσουμε τον χρόνο με κάτι που θα μας βάλει να σκεφτούμε ξανά. Η μοναξιά τελειώνει όταν στρέφουμε την προσοχή μας σε νέα πράγματα, νέα ενδιαφέροντα και νέα χόμπι.

Ο φόβος της μοναξιάς τελειώνει για 3 ζώδια μετά τις 28 Νοεμβρίου

Κριός,

Δίδυμος,

Ζυγός

Κριός

Το τετράγωνο της Σελήνης με Άρη ενεργοποιεί τον συναισθηματικό σας κόσμο, Κριοί, και σας ξυπνάει σε όσα σας έλειπαν. Στις 28 Νοεμβρίου, η μοναξιά που κάποτε φαινόταν ασφαλής αρχίζει να φαίνεται περιττή. Είστε έτοιμοι να επανασυνδεθείτε ξανά με τον κόσμο. Είναι καιρός να γελάσετε, να μοιραστείτε, να τηλεφωνήσετε σε ανθρώπους και απλά να έχετε μια καλή συζήτηση.

Η φυσική σας αυτοπεποίθηση επιστρέφει πιο δυνατή από πριν. Κάποιος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας, ή μπορεί να είστε εσείς αυτοί που θα γεφυρώσετε ένα χάσμα. Όπως και να έχει, αυτό είναι που ανοίγει την πόρτα στη συντροφικότητα. Συνειδητοποιείτε ότι η ευαλωτότητα δεν είναι αδυναμία. Η μοναξιά δεν πρόκειται να σας νικήσει, καθώς είναι προσωρινή.

Αφήστε τον εαυτό σας να αλληλεπιδράσει, Κριοί. Δεν προορίζεστε να μένετε μόνοι για πάντα.

Δίδυμος

Το τετράγωνο Σελήνης–Άρη σας ξυπνά ενθουσιασμό και περιέργεια, Δίδυμοι – δύο δυνάμεις που σας επαναφέρουν στον κοινωνικό σας κόσμο. Στις 28 Νοεμβρίου θα λάβετε μια πρόσκληση, ένα μήνυμα ή μια ξαφνική παρόρμηση να επικοινωνήσετε και να ξανασυνδεθείτε με ανθρώπους που πραγματικά σας καταλαβαίνουν. Είναι ακόμη εκεί για εσάς, Δίδυμοι.

Τον τελευταίο καιρό έχετε αποτραβηχτεί, πιστεύοντας πως αυτό ήταν το καλύτερο για εσάς. Ωστόσο, αυτή η όψη σας θυμίζει πόσο όμορφο είναι να μοιράζεστε ένα γεύμα με φίλους και να χάνεστε στα γέλια μιας απλής, καλής παρέας.

Η σωστή συντροφιά εμφανίζεται όταν σταματάτε να προσποιείστε ότι σας αρκεί η μοναξιά. Η απομόνωση υποχωρεί καθώς η σπίθα σας επιστρέφει, Δίδυμοι. Η συζήτηση είναι το φάρμακό σας, και αυτή η ημέρα σας προσφέρει άφθονη. Αφήστε τους άλλους να μπουν ξανά στη ζωή σας.

Ζυγός

Το τετράγωνο Σελήνης–Άρη σας φέρνει αντιμέτωπους με την αλήθεια ότι δεν είστε ευτυχισμένοι ούτε με τη μοναξιά ούτε με τη στασιμότητα — όσο κι αν έτσι νιώθατε τους τελευταίους μήνες. Στις 28 Νοεμβρίου θα νιώσετε έντονα την ανάγκη να αποκαταστήσετε μια παρεξήγηση ή να σταθείτε σε κάποιον άνθρωπο που, μέσα του, σας έχει καταγράψει ως «απόντες».

Αυτή η όψη σας θυμίζει πως η ειρήνη δεν είναι μια μοναχική εμπειρία, αλλά μια κοινή, Λέοντες. Θα νιώσετε την παρόρμηση να τερματίσετε αυτή την «άδεια μοναξιάς», καθώς έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο της. Η μοναξιά που κουβαλούσατε αρχίζει να σβήνει καθώς κάνετε το πρώτο βήμα προς τη σύνδεση. Η αγάπη, η φιλία και ακόμη και τα αυθόρμητα γέλια είναι έτοιμα να επιστρέψουν στη ζωή σας.

Αφήστε τα να έρθουν, Ζυγοί. Αφήστε την αγάπη να ξαναμπεί στη ζωή σας.