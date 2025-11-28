Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου: Αιγόκεροι, η διαίσθησή σας είναι δυνατή

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (28/11/2025)

Κριός

Κριέ, ο εσωτερικός σου κόσμος είναι πιο έντονος από το συνηθισμένο σήμερα, ψιθυρίζοντας αλήθειες που ίσως ήσουν πολύ απασχολημένος για να καταλάβεις. Κάτι βαθιά μέσα στην ψυχή σου θέλει να απελευθερωθεί.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η μέρα σε καλεί να προχωρήσεις και να ξεπεράσεις τα όρια όσων γνωρίζεις για να διευρύνεις την εικόνα σου για το ποιος γίνεσαι. Μην το αγνοήσεις. Αυτή είναι μία πρόκληση που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τα πάντα.

Ταύρος

Ταύρε, σήμερα αγγίζεις μια βαθύτερη συναισθηματική αλήθεια που αφορά την οικειότητα, την εμπιστοσύνη και τις δυναμικές εξουσίας στους στενότερους δεσμούς σου.

Υπάρχει κάτι στις σχέσεις σου, ορατό ή αόρατο, που θέλει αλλαγή. Μπορεί να μοιάζει με ένα σταυροδρόμι όπου το συναίσθημα συναντά την αίσθηση του ανήκειν. Δώσε σημασία στις συνομιλίες, τις ανταλλαγές ή τις ενδείξεις που εμφανίζονται.

Δίδυμος

Δίδυμοι, κάποιος στη ζωή σας -ίσως ο σύντροφός σας, ένας φίλος ή ένας συνεργάτης- θα σας ανταποδώσει κάτι σημαντικό την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, η δημόσια ζωή ή η καριέρα σας απαιτούν σαφήνεια, πρόθεση και αλήθεια.

Μπορεί να νιώθετε διχασμένοι ανάμεσα σε αυτό που οφείλετε στους άλλους και σε αυτό που οφείλετε στον εαυτό σας. Το κλειδί σήμερα είναι η ισορροπία ανάμεσα στο μέρος του εαυτού σας που αναζητά συναισθηματική ασφάλεια και στο μέρος του εαυτού σας που λαχταρά την αναγνώριση των άλλων.

Καρκίνος

Καρκίνε, σου αρέσει να νιώθεις άνετα. Η ρουτίνα σου πρέπει να σου δίνει την αίσθηση ασφάλειας αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να σε βγάλει από τη ζώνη άνεσής σου. Την Παρασκευή, μια επιθυμία για απόδραση μπλέκεται με την ανάγκη να αναλάβεις την ευθύνη για το σώμα, το χρόνο ή την ενέργειά σου.

Αυτή είναι μια μέρα που οι καθημερινές εργασίες αποκαλύπτουν μια μεγαλύτερη αλήθεια και η αναζήτηση νοήματος διακόπτει τον καθημερινό σου ρυθμό. Το πνεύμα σου θέλει επέκταση, αλλά η ζωή σου χρειάζεται δομή. Βρες την ισορροπία μεταξύ των δύο.

Λέων

Λέων, η επιθυμία για ευχαρίστηση, σύνδεση ή αυτοέκφραση μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με βαθύτερα συναισθήματα που έχεις καταπιέσει. Την Παρασκευή, καλείσαι να εξερευνήσεις τι αποκαλύπτουν οι πληγές σου, οι επιθυμίες σου, οι φόβοι και η επιθυμία σου για μεταμόρφωση.

Η χαρά, το φλερτ ή δημιουργικότητα κρύβουν ένα βαθύτερο ρεύμα που σε τραβά προς την συναισθηματική αλήθεια. Μείνε ανοιχτός σε ό,τι εμφανίζεται. Δεν έχει σκοπό να σε αποσταθεροποιήσει, αλλά να σε βοηθήσει να εμβαθύνεις.

Παρθένος

Παρθένε, η δυναμική ανάμεσα σε εσένα και ένα κοντινό σου πρόσωπο έρχεται στην επιφάνεια την Παρασκευή. Θα εστιάσεις στο τι χρειάζεσαι και τι έχεις δώσει στον άλλον χωρίς να το καταλάβεις.

Μπορεί να νιώσεις ότι επιθυμείς να προστατεύσεις τον συναισθηματικό κόσμο σου και ταυτόχρονα να ανοιχτείς στον άλλον με μεγαλύτερη ειλικρίνεια ή ευαισθησία. Είναι μια όμορφη και τρυφερή ένταση μεταξύ της επιθυμίας να αποσυρθείς στον εσωτερικό σου κόσμο και της επιθυμίας να χτίσεις κάτι πραγματικό με κάποιον άλλο.

Ζυγός

Ζυγέ, το μυαλό σου σήμερα είναι απασχολημένο με το να βγάζει νόημα από συνομιλίες, σημάδια, χειρονομίες και περαστικές σκέψεις. Αλλά κάτω από αυτή τη νοητική δραστηριότητα κρύβεται κάτι πιο πιο ουσιαστικό, μία τάση που σε προτρέπει να φροντίσεις καλύτερα τον εαυτό σου, το σώμα σου και τα όριά σου.

Αν δώσεις προσοχή τόσο στο μήνυμα όσο και στον αγγελιοφόρο, θα αναδυθεί μια αλήθεια που σχετίζεται με τον τρόπο που επικοινωνείς, εργάζεσαι ή διαχειρίζεσαι την καθημερινότητά σου. Αφαίρεσε τον θόρυβο και ακολούθησε αυτό που έχει σημασία για εσένα.

Σκορπιός

Σκορπιέ, κάτι που έχει να κάνει με την απόλαυση, την επιθυμία ή την αυτοεκτίμηση απαιτεί την προσοχή σου σήμερα. Ένα μέρος του εαυτού σου θέλει να απολαύσει και να νιώσει ξανά ζωντανό. Η καρδιά σου θέλει να γιατρευτεί και η χαρά σου θα μεγαλώσει.

Για σένα, η σημερινή ένταση της ημέρας είναι μεταμορφωτική. Άφησέ την να σου δείξει τι είναι αυτό που αρνείσαι στον εαυτό σου.

Τοξότης

Τοξότη, βρίσκεσαι στο σταυροδρόμι ανάμεσα στο ποιος είσαι και στο ποιος γίνεσαι. Μια προσωπική αλήθεια θέλει να βγει στην επιφάνεια την Παρασκευή. Μπορεί να ξυπνήσει παλιές αναμνήσεις, παλιά συναισθήματα ή παλιές εκδοχές του εαυτού σου που είσαι έτοιμος να αφήσεις πίσω.

Το σπίτι, η οικογένεια ή ο ιδιωτικός σου κόσμος μπορεί να ξυπνήσουν κάτι τρυφερό μέσα σου, ακόμα και όταν αναζητάς επέκταση και ανανέωση. Ο μελλοντικός σου εαυτός προσπαθεί να σου μιλήσει, αλλά χρειάζεται μια πιο τρυφερή καρδιά για να τον ακούσεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, η διαίσθησή σου είναι δυνατή σήμερα και το ίδιο και οι σκέψεις σου. Μια συζήτηση, ένα μήνυμα ή ένας εσωτερικός διάλογος μπορεί να φέρει τόσο σαφήνεια όσο και σύγχυση. Αυτό που αισθάνεσαι έχει μεγαλύτερη σημασία από αυτό που λέγεται.

Μια πιο προσωπική λαχτάρα σε καλεί να ανακαλύψεις εκ νέου την εσωτερική σου φωνή. Σήμερα δεν πρέπει να ενεργείς, αλλά να ακούς. Το υποσυνείδητό σου αποκαλύπτει την αλήθεια σιγά σιγά.

Υδροχόος

Υδροχόε, η οπτική σου για το μέλλον αλλάζει. Σήμερα αναδεικνύεται η ένταση μεταξύ των επιθυμιών σου που αφορούν τα υλικά αγαθά και των συναισθηματικών σου αναγκών. Ίσως αναθεωρείς τις αξίες, τους στόχους σου ή τα πράγματα που μοιράζεσαι με τους άλλους.

Η κοινότητα ή οι φιλίες σου μπορεί επίσης να αποκαλύψουν κάτι που θα αλλάξει την αίσθηση του ανήκειν. Ανοίξου στον έξω κόσμο για να βρεις τη δική σου φιλοδοξία.

Ιχθύες

Ιχθύες, την Παρασκευή θα βρεθείς μπροστά σε μερικά όμορφα διλήμματα. Θα πρέπει να επιλέξεις μεταξύ της προβολής και της απόσυρσης, μεταξύ του εαυτού σου και της φροντίδας των άλλων, και μεταξύ του πώς σε βλέπει ο κόσμος και του ποιος είσαι πραγματικά.

Πειραματιστείτε με ιδέες γύρω από την ταυτότητα ή τον σκοπό σας και με τα συναισθήματα που σας δημιουργούνται και έρχονται σε κύματα. Αυτή είναι μια μέρα που θα μάθετε κάτι νέο για τον εαυτό σας που περίμενε για να βγει στην επιφάνεια. Ανοίξτε την καρδιά σας σε αποκαλύψεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που κινείστε.