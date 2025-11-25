Καλά νέα για 3 ζώδια μετά τις 26 Νοεμβρίου – «Βελτίωση στα επαγγελματικά και πιθανή επανασύνδεση με κάποιο άτομο από το παρελθόν»

Μετά την εβδομάδα από τις 24 έως 30 Νοεμβρίου 2025, η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για τρία ζώδια. Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, η Αφροδίτη σχηματίζει τρίγωνο με τον Κρόνο. Πρόκειται για μια εξαιρετική όψη για τα οικονομικά και τα επαγγελματικά, ενώ μπορεί επίσης να υπάρξει επανασύνδεση με κάποιο άτομο από το παρελθόν, ειδικά καθώς ο Ερμής παραμένει ανάδρομος.

Στις 27 Νοεμβρίου, ο Κρόνος επιστρέφει σε ορθή πορεία, μετά την παρατεταμένη ανάδρομη φάση του που ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου. Όσο ήταν ανάδρομος, επιβράδυνε τα πράγματα, ώστε να αναπτύξουμε καλύτερες μεθόδους. Σε αυτό το διάστημα μπορέσαμε να εντοπίσουμε τα σημεία της ζωής μας που έλειπε η σταθερότητα και να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Τώρα, με την ορθή πορεία του, φέρνει θετικά νέα και αισιοδοξία.

Στις 29 Νοεμβρίου, και ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία ύστερα από τρεις εβδομάδες ανάδρομης κίνησης. Είναι ένα καλό νέο, αλλά δεν έχουμε ξεφύγει εντελώς ακόμη, καθώς ο πλανήτης δεν θα αρχίσει πραγματικά να κινείται προς τα εμπρός πριν από τις 2 Δεκεμβρίου. Δεν συνιστάται, λοιπόν, η έναρξη νέων εγχειρημάτων ή η αγορά ακριβών αντικειμένων.

Επίσης, η Αφροδίτη εισέρχεται στον Τοξότη στις 30 Νοεμβρίου, όπου θα παραμείνει έως τις 24 Δεκεμβρίου. Όταν ο πλανήτης της αγάπης και των οικονομικών περνά στον Τοξότη, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ευχάριστα και συναρπαστικά. Ενώ η Αφροδίτη στον Σκορπιό ήταν βαθιά, έντονη και συχνά σκοτεινή, ο Τοξότης είναι πιο ανάλαφρος, στραμμένος σε νέες εμπειρίες και καλές στιγμές. Ο Τοξότης αφορά την επέκταση της οπτικής μας και την αγκαλιά της θετικότητας. Τις επόμενες εβδομάδες θα βρείτε τον εαυτό σας σε μια πιο αισιόδοξη και ιδεαλιστική διάθεση, καθώς η ζωή γίνεται αισθητά καλύτερη.

Καλά νέα για 3 ζώδια μετά τις 26 Νοεμβρίου – «Η ζωή σας βελτιώνεται σε πολλούς τομείς»

Δίδυμος,

Παρθένος,

Τοξότης

Δίδυμος

Ο Ερμής εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία, και οι λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του σε ορθή πορεία είναι συχνά περίοδος όπου παρατηρούνται παρεξηγήσεις και λάθη στην επικοινωνία. Αυτή η διέλευση επηρεάζει τις σχέσεις σας, τόσο προσωπικές όσο και επαγγελματικές. Εφόσον η πιθανότητα παρερμηνειών είναι αυξημένη, χρειάζεται να ακούτε προσεκτικά και να προσέχετε τα λόγια σας. Ελέγξτε δύο φορές κάθε είδους επικοινωνία και αποφύγετε βιαστικές ή επιπόλαιες αποφάσεις.

Το σημαντικότερο που μπορείτε να κάνετε αυτή την εβδομάδα είναι να διασφαλίσετε ότι το σπίτι και το περιβάλλον σας παραμένουν ήρεμα. Αφιερώστε χρόνο στη φροντίδα του εαυτού σας και μην αφήσετε την αβεβαιότητα ή τη σύγχυση να σας οδηγήσουν σε λανθασμένες επιλογές. Και φυσικά, δώστε προσοχή στα λόγια σας απέναντι στους άλλους. Όταν η Αφροδίτη περάσει στον Τοξότη στο τέλος της εβδομάδας, τα πράγματα θα αρχίσουν να βελτιώνονται αισθητά.

Παρθένος

Έχετε κυβερνήτη σας τον Ερμή, και αυτός ο πλανήτης μπορεί να δημιουργήσει αρκετή αναστάτωση αυτή την εβδομάδα, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Από την Πέμπτη έως το Σάββατο είναι το πιο πιθανό διάστημα να προκύψει κάποιο ζήτημα, λόγω της αντίθεσης της Σελήνης με το ζώδιό σας και της συνόδου της με τον Ποσειδώνα, που φέρνει σύγχυση.

Φροντίστε να επικοινωνείτε με σαφήνεια, τόσο στην εργασία όσο και στην προσωπική σας ζωή. Πράγματα μπορεί να καταρρεύσουν, να καθυστερήσουν ή να αλλάξουν πορεία αυτή την εβδομάδα, κάτι που μπορεί να σας αφήσει με ψυχική υπερφόρτωση και εξάντληση. Η φροντίδα του εαυτού σας, η επαρκής ξεκούραση και η ψυχραιμία θα σας βοηθήσουν να ανταποκριθείτε. Μόλις περάσει αυτή η εβδομάδα, θα δείτε τη ζωή σας να βελτιώνεται σημαντικά.

Τοξότης

Η σοφή λήψη αποφάσεων, τα ξεκάθαρα όρια και η προσεκτική επικοινωνία θα είναι καθοριστικής σημασίας αυτή την εβδομάδα, Τοξότη. Μπορεί να βιώσετε στιγμές αυτο-αμφισβήτησης ή να επανεμφανιστούν ζητήματα από το παρελθόν, δημιουργώντας ένα αίσθημα υπερφόρτωσης.

Για να περάσετε αυτή την περίοδο χωρίς “τραύματα”, δώστε προτεραιότητα στην φροντίδα του εαυτού σας και απομακρύνετε κάθε αρνητικό συναισθηματικό δράμα που προσπαθεί να τρυπώσει στο μυαλό σας. Προχωρήστε με αργούς, σταθερούς ρυθμούς και αποφύγετε να ξεκινήσετε οτιδήποτε δεν έχει μελετηθεί καλά. Δώστε στις καταστάσεις περιθώριο λίγων ημερών και, προς το τέλος της εβδομάδας, όταν η Αφροδίτη περάσει στο ζώδιό σας, θα νιώσετε βαθιά ανακούφιση καθώς η ενέργεια αρχίζει επιτέλους να ρέει με λιγότερες δυσκολίες.