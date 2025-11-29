Η τύχη χαμογελά σε 3 ζώδια την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου – «Είστε μαγνήτες ευκαιριών»

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από 1 έως 7 Δεκεμβρίου 2025, τρία ζώδια βιώνουν καλή τύχη και εύνοια. Η ελευθερία δεν προκύπτει όταν έχετε ευθυγραμμίσει τα πάντα τέλεια στη ζωή σας, αλλά όταν αποφασίσετε ότι η τελειότητα δεν έχει πλέον σημασία. Απορρίπτοντας τις προσδοκίες και τις γνώμες των άλλων, καλλιεργείτε την ελευθερία που είναι απαραίτητη για να επιλέξετε τη μοίρα σας.

Μην φοβάστε τι θα συμβεί αν κυνηγήσετε τα όνειρά σας, καθώς όταν εκφράζετε την πιο αυθεντική εκδοχή του εαυτού σας, προσελκύετε φυσικά μεγαλύτερη τύχη και ευκαιρίες. Καθώς ο Δεκέμβριος ξεκινά και το τέλος του 2025 πλησιάζει, αφιερώστε λίγο χρόνο για να αναλογιστείτε από τι πρέπει να απελευθερωθείτε για να ζήσετε μια πιο διευρυμένη ζωή γεμάτη ευκαιρίες.

Τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, η Σελήνη στον Κριό ευθυγραμμίζεται με τον Άρη στον Τοξότη, ωθώντας σας να αναλάβετε δράση για τις επιθυμίες σας και να αγκαλιάσετε την ελευθερία. Θα νιώθετε σαν όλα όσα λαχταρούσατε να ρέουν ξαφνικά αβίαστα προς εσάς.

Αυτό θα επιφέρει θεϊκό timing και μια μαγνητική δύναμη έλξης, καθώς η Αφροδίτη στον Τοξότη ευθυγραμμίζεται με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου.

Προσέξτε για ξαφνικές ευκαιρίες ή αλλαγές στο χρονοδιάγραμμά σας. Στη συνέχεια, καθώς η Πανσέληνος στους Διδύμους ανατέλλει την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, να είστε έτοιμοι να κάνετε σοφές επιλογές. Επιλέξτε την ελευθερία, την τύχη και τη ζωή που ήταν πάντα γραφτό να ζήσετε.

Τρία ζώδια ευνοούνται την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου (1/12-7/12)

Κριός,

Δίδυμος,

Ζυγός

Κριός

Συμβιβαστείτε με τα συναισθήματά σας, Κριοί. Τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, η Σελήνη θα βρίσκεται στο ζώδιό σας, ωθώντας σας να συνδεθείτε με τα συναισθήματά σας και την εσωτερική σας αλήθεια. Η Σελήνη βοηθά να αποκαλυφθεί αυτό που ίσως προσπαθείτε να απορρίψετε ως ανοησία.

Υπάρχει μια βαθιά αλήθεια που πρέπει να ανακαλυφθεί και η οποία μπορεί να βοηθήσει να διαμορφωθεί το 2026. Πριν λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις, συνδεθείτε με τα συναισθήματά σας. Καταγράψτε σε ημερολόγιο τι θέλετε για τον εαυτό σας και αφιερώστε μια στιγμή απλώς για να πιστέψετε στα όνειρά σας.

Καθώς η Σελήνη βρίσκεται στον Κριό, θα συναντήσει την Αφροδίτη στον Τοξότη. Αυτή η ενέργεια θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την ελευθερία και τη ζωή που πάντα οραματιζόσασταν για τον εαυτό σας. Φυσικά, μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι, και θα πρέπει να ακούσετε τον εσωτερικό σας εαυτό.

Ωστόσο, αν το κάνετε, σας περιμένει μεγάλη αφθονία, περιπέτεια, ρομαντισμός και πλούτος. Υποστηρίζεστε από το σύμπαν, οπότε χρησιμοποιήστε το προς όφελός σας και κυνηγήστε αυτό που θέλετε.

Δίδυμος

Πιστέψτε στη δύναμή σας να προσελκύσετε ακριβώς αυτό που είναι γραφτό για εσάς, Δίδυμοι. Η Αφροδίτη στον Τοξότη θα δημιουργήσει μια ισχυρή ενέργεια καθώς συνδέεται με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου. Ο Τοξότης αντιπροσωπεύει τον ρομαντικό έρωτα, αλλά σας βοηθά επίσης να δημιουργήσετε μια ζωή που αγαπάτε.

Αυτή η ενέργεια σάς βγάζει από τις καθημερινές σας ευθύνες και δημιουργεί μεγαλύτερη ελευθερία, ώστε να μπορείτε να ακολουθήσετε την καρδιά σας, να πάρετε ένα ρίσκο για τα όνειρά σας και να ερωτευτείτε τη ζωή σας. Η δύναμή σας της έλξης θα ενισχυθεί αυτή την εβδομάδα, καθώς προσελκύετε νέες ευκαιρίες, προσφορές και εγχειρήματα.

Ο Πλούτωνας στον Υδροχόο σάς βοηθά να καταλάβετε τι χρειάζεστε για να νιώσετε πληρότητα και ευτυχία, ενώ παράλληλα αυξάνει τη σύνδεσή σας με τη θεϊκή δύναμη του σύμπαντος. Με την Αφροδίτη στον Τοξότη, δημιουργείται μια ισχυρή πύλη έλξης και εκδήλωσης (manifestation).

Αυτό το επίπεδο αφθονίας δεν θα απαιτήσει δουλειά ή θυσίες, αλλά πρέπει να είστε σίγουροι για τις επιλογές που κάνετε, ειδικά γύρω από την Πανσέληνο στο ζώδιό σας την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου. Βεβαιωθείτε ότι σε ό,τι κι αν κάνετε, επιλέγετε το μονοπάτι της ανανέωσης έναντι αυτού που είναι ήδη γνωστό.

Ζυγός

Κάντε την επιλογή που είναι σωστή για εσάς, αγαπητοί Ζυγοί. Είναι σημαντικό να δώσετε στον εαυτό σας τον χώρο και τον χρόνο για να καταλάβετε τι πραγματικά θέλετε από τη ζωή. Μπορείτε να καταλάβετε αν μια απόφαση που πήρατε είναι η σωστή με βάση το πώς νιώθετε στην ψυχή σας.

Όταν επιλέγετε για τον εαυτό σας, νιώθετε ενεργοποιημένοι, συνδεδεμένοι και αισιόδοξοι για την προοπτική. Ωστόσο, όταν κάνετε επιλογές με βάση το τι θέλουν ή χρειάζονται οι άλλοι, τότε νιώθετε μια θαμπάδα στο φως σας. Μια ησυχία καταλαμβάνει την ψυχή σας όταν δεν ζείτε σε ευθυγράμμιση με την αλήθεια σας. Πρέπει να κατανοήσετε τη διαφορά στις επιλογές που κάνετε καθώς η Πανσέληνος στους Διδύμους ανατέλλει την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου.

Αυτή η ενέργεια θα σας αναγκάσει να επιλέξετε διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν. Τιμώντας τις δικές σας ανάγκες και τα όνειρά σας σε κάθε επιλογή που κάνετε, προσελκύετε τύχη στη ζωή σας. Αυτή η φάση της σελήνης θα σας βοηθήσει να νιώσετε αυτοπεποίθηση και ενέργεια, γνωρίζοντας ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε να ζείτε μια ζωή που δεν είναι δική σας. Είναι ώρα να αδράξετε την εσωτερική σας δύναμη και να επιλέξετε αυτό που προορίζεται για εσάς.