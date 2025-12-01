Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Χριστούγεννα στο εστιατόριο της Pamela Kelley – Μαζί Real taste & style και Drive away

Enikos Newsroom

Media

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Χριστούγεννα στο εστιατόριο της Pamela Kelley – Μαζί Real taste & style και Drive away

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Χριστούγεννα στο εστιατόριο της Pamela Kelley μαζί Real taste & style και Drive away

 

Χριστούγεννα στο εστιατόριο,

Ένα εορταστικό μυθιστόρημα γεμάτο μαγεία, από τη συγγραφέα μπεστ σέλερ της USA

Today και της Wall Street Journal, Pamela Kelley 


Μαζί
Real taste & style
Στρώνουμε το γιορτινό τραπέζι, μαγειρεύουμε συνταγές από την Καππαδοκία και ψήνουμε γλυκές χριστουγεννιάτικες λιχουδιές


Και

Drive away

Ταξιδεύουμε σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς με τα πιο ασφαλή SUV της ελληνικής αγοράς

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Χριστούγεννα στο εστιατόριο της Pamela Kelley μαζί Real taste & style και Drive away

Χοληστερίνη: Νέα θεραπεία χωρίς στατίνες τη μειώνει κατά 50% δίχως παρενέργειες – Νέα μελέτη

Συναλλαγές: Από σήμερα 1η Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα πρέπει να δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω IRIS

Μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό – «Δεν έχουν τιμωρητικό αλλά πρακτικό πρόσημο» λέει το υπουργείο Μεταφορών

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
05:48 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 1/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 1/12/2025.
05:43 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 1/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 1/12/2025.
05:38 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 1/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 1/12/2025.
17:22 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

IQ 160: O Αργύρης έχει πέσει θύμα απαγωγής

Συναρπαστικό νέο επεισόδιο της σειράς “IQ 160” έρχεται απόψε στις 22:10 στο Star. ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»