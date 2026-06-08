Συνέδριο «Ελλάδα 2030»: Στο επίκεντρο η ενεργειακή ασφάλεια μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας

Σημαντικοί καλεσμένοι συμμετείχαν στο πρώτο πάνελ του Συνεδρίου «Ελλάδα 2030» που είχε θέμα: «Ενεργειακή Ασφάλεια σε Περιβάλλον Γεωπολιτικής Αστάθειας».

Της Δήμητρας Πανανού

Τον λόγο πήρε αρχικά ο Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι «ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορείς να έχεις χωρίς ασφάλεια. Γιατί όταν επικεντρωνόμαστε πολύ στα θέματα της ενέργειας ξεχνάμε τη διεισδυτικότητα που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα στο ευρύτερο περιβάλλον. Η Ελλάδα έχει πάντα μια επιλογή: αν θα παίξει τον ρόλο του συνόρου μιας συμμαχίας ή της γέφυρας της συμμαχίας με άλλες περιοχές. Στα χέρια του κ. Μητσοτάκη άλλαξε το πολιτικό δόγμα στην Ελλάδα και πήγαμε να παίξουμε τον ρόλο του συνόρου μιας συμμαχίας σε αντίθεση με το παρελθόν. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο η ενέργεια έρχεται να παίξει έναν συμπληρωματικό και όχι καθοριστικό ρόλο. Πολύ ωραίος ο Κάθετος Διάδρομος αλλά δεν μπορεί μόνος του να διασφαλίσει το ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί η Ελλάδα να παίξει έναν σημαντικό ρόλο».

Όπως είπε, η ενέργεια για να προσδώσει ασφάλεια πρέπει να είναι αυτόνομη και να παράγεται σε όσο πιο μικρά συστήματα γίνεται. «Για να το κάνεις αυτό θες δίκτυα και μπαταρίες. Πραγματικά, έμεινα άναυδος όταν άκουσα τον υπουργό Ενέργειας να λέει ότι υστερούμε στις μπαταρίες, στο κομμάτι αποθήκευσης της ενέργειας. Δηλαδή, φτιάχνουμε ενέργεια αλλά δεν έχουμε που να τη βάλουμε. Αποτέλεσμα, απομακρυνόμαστε από τον λιγνίτη αλλά πουλάμε τον λιγνίτη στη βόρεια Μακεδονία για να μολύνουμε ακριβώς τον ίδιο αέρα που αναπνέουμε».

Παράλληλα, ο κ. Γερουλάνος, σχολίασε ότι η κυβέρνηση «στην ενέργεια τα έχει πάει καλύτερα από ότι τα έχει πάει αλλού σε ότι αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει αποτύχει στο 65% των στόχων που έθεσε, ενώ στην ενέργεια στο 50%. Κάναμε δουλειά ντετέκτιβ για να βρούμε αυτά τα νούμερα. Έχουν γίνει τρεις Αναθεωρήσεις σε καμία απ’ αυτές δεν έχει κάνει ενημέρωση η κυβέρνηση για το τι έχει αναθεωρηθεί και πώς. Έχει αποτύχει σε δυο βασικά σημεία. Στο κομμάτι της αυτονομίας και στον εκδημοκρατισμό της ενέργειας, να φέρει δηλαδή την ενέργεια όσο πιο κοντά γίνεται στον πολίτη. Όλα τα χρηματοδοτικά που πακέτα που είχε η κυβέρνηση στα χέρια της, συν τη δημόσια περιουσία, συν το φορολογικό σύστημα, το τραπεζικό σύστημα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής αρκούν για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Σήμερα το παραγωγικό μοντέλο δεν έχει καμία διαφορά απ’ αυτό που υπήρχε προ κρίσης. Άρα, επιστρέφουμε εκεί που οδηγηθήκαμε στην κρίση και αυτό είναι επικίνδυνο».

Απαντώντας η Αλεξάνδρα Σδούκου, Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν δημιουργήθηκαν μπαταρίες το 2019 ήταν λόγω υψηλού κόστους. «Αυτό στο τέλος θα μετακαλούταν στον καταναλωτή. Επίσης η τεχνολογία τους ήταν ακόμη ανώριμη. Αυτά τα δυο στοιχεία ήταν για εμάς στο υπουργείο Ενέργειας κομβικής σημασίας τότε για να προετοιμάσουμε το έδαφος και να περιμένουμε λίγα χρόνια έτσι ώστε να προχωρήσουν αυτές οι επενδύσεις. Δεν είχαμε θεσμικό και αδειοδοτικό πλαίσιο για τις μπαταρίες και έπρεπε να το φτιάξουμε. Έπρεπε να διαπραγματευτούμε με την Ευρώπη για να μας δώσουν χρήματα για να γίνουν οι επενδύσεις και το πετύχαμε. Αυτό το χρηματοοικονομικό σχήμα έπρεπε να περάσει την έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μας πήρε περίπου 1,5 χρόνο. Αυτοί ήταν οι λόγοι και σήμερα δρομολογούνται οι επενδύσεις στο κομμάτι των μπαταριών με στόχο να έχουμε 1,1 περίπου gigawatt μέχρι του χρόνου», τόνισε.

Παίρνοντας τον λόγο ο Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ, σχολίασε ότι «η χώρα μας θα πρέπει να αυξήσει τον ρυθμό αποθήκευσης της ενέργειας και να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα έχουν ενέργεια. Το κομμάτι της αυτονομίας και της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να είναι στη συζήτηση και πρέπει να είναι προτεραιότητα. Οι πολίτες για να είναι καλά θα πρέπει να μπορούν να παράξουν ενέργεια με εύκολο τρόπο και με μειωμένη γραφειοκρατία, όσο το δυνατόν να καταναλώνουν την ίδια την ενέργεια και τα προγράμματα «Εξοικονομώ» που υπάρχουν να γίνουν ένα και να μην αλλάζουν κάθε φορά. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τις μεγάλες επενδύσεις αλλά και τις μικρές για να νιώθει ασφάλεια ο πολίτης. Θέλουμε έναν χρόνο για να συνδέσουμε το ρεύμα στην οικοδομή. Αυτή τη στιγμή η σύνδεση του ρεύματος είναι το μεγαλύτερο ρουσφέτι».

Αναφερόμενος στο κομμάτι της ανθεκτικότητας των υποδομών και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιμάρας, Πρόεδρος ΡΑΑΕΥ, σχολίασε πως «η προηγούμενη δεκαετία, η δεκαετία της μεγάλης οικονομικής κρίσης είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν επιβραδύνσεις σε ότι αφορά τις επενδύσεις σε πολλούς τομείς, μεταξύ αυτών και ο τομέας των δικτύων. Ας μην ξεχνάμε ότι οι επενδύσεις για τα δίκτυα είναι επενδύσεις όχι μόνο εκατομμυρίων αλλά και δισεκατομμυρίων. Παρ’ όλα αυτά αποδείχτηκε μέχρι σήμερα ότι το σύστημά μας αντέχει τις πιέσεις. Είναι γεγονός επίσης ότι η δημιουργία των χώρων αποθήκευσης θα βοηθήσει εν μέρει στο να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι οι διασυνδέσεις στην ευρύτερη περιοχή μας».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΔΜΗΕ, τόνισε ότι σε σχέση με τις ΑΠΕ και την αποθήκευση «η Ελλάδα κατάφερε από το 2019 μέχρι σήμερα να τριπλασιάσει την εγκαταστημένη ισχύ ΑΠΕ. Αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί. Για να γίνει αυτό απαιτήθηκαν τεράστιες προσπάθειες από την κυβέρνηση και αυτός είναι και ο λόγος που η Ελλάδα καταφέρνει, ενώ υπάρχουν τεράστιες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας να έχουμε ένα «μαξιλαράκι ασφαλείας» ακριβώς επειδή συμβάλουν οι ΑΠΕ σ’ αυτή τη συγκράτηση».

Σε ότι αφορά στην αποθήκευση ενέργειας ο κ. Μάργαρης σημείωσε ότι «είναι ακριβώς αυτή η ώρα που η κυβέρνηση επιταχύνει τις ενέργειες της προκειμένου να αυξήσουμε και άλλο τις μπαταρίες που θα μπουν στο σύστημα. Να θυμίσω ότι έχουμε ήδη τις πρώτες μπαταρίες σε λειτουργία και το πρώτο εξάμηνο του 2027 αναμένουμε να φτάσουμε το 1,5 περίπου gigawatt μπαταριών. Επιπλέον, η τεχνολογία στην ενέργεια δεν είναι το ίδιο εύκολο και γρήγορο να την εισάγεις όπως είναι σε άλλους κλάδους της οικονομίας».

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε η Μαριάννα Πυργιώτη, Co-founder Dome Consulting Firm & Communication Expert.