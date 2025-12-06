«Καλά θα πάει κι αυτό»: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Πάρις – Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Μη χάσετε τα νέα επεισόδια της ανατρεπτικής κωμικής σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό», που μεταδίδονται από Δευτέρα 8 έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00 από την ΕΡΤ1.

Η Μιχαέλα, προσπαθεί να ξεχάσει τη νύχτα πάθους που πέρασε στο σκάφος του Πάρι, χωρίς, όμως, επιτυχία. Από την άλλη, ο Πάρις, μετά το ατύχημα που είχε στο σκάφος, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Απόλλωνας και ο Τζόνι δεν φεύγουν στιγμή από δίπλα του. Την ίδια ώρα, ο Αλέκος και η Ρόδω ζουν έναν εφιάλτη: δύο επικίνδυνοι δραπέτες έχουν φτάσει στο Πόρτο Ράφτη. Η Μιχαέλα, η Ελισάβετ και ο αστυνόμος Μιχάλης προσπαθούν να προστατέψουν την οικογένεια, ενώ η Δώρο A.I. εντοπίζει τους φυγάδες.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου – Επεισόδιο 35ο

Η Μιχαέλα προσπαθεί να ξεχάσει ανεπιτυχώς τη νύχτα στο σκάφος. Η Τίνα πιέζει τον Τάσο για τα χρήματα της μικρής, την ώρα που εκείνος δέχεται απειλή από τον Λοΐζο και νιώθει το έδαφος να χάνεται κάτω απ’ τα πόδια του. Η Δώρα γίνεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη Μιχαέλα και τον Ερρίκο, μεταφέροντας ένα μήνυμα που ανατρέπει την ακεφιά του Ερρίκου. Η Νίκη αντιλαμβάνεται πως οι «πελάτες» της στο μπαρ είναι επικίνδυνοι και ετοιμάζεται για το χειρότερο, διώχνοντας την Ανθή μακριά. Και ο Πάρις…που είναι;

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου – Επεισόδιο 36ο

Ο Πάρις νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ο Απόλλωνας με τον Τζόνι δεν φεύγουν στιγμή από δίπλα του. Η Χαρίκλεια και η Φιλιώ προσπαθούν να κρατήσουν το ηθικό τους ψηλά με τη βοήθεια του Γκίκα και του Μάκη. Η εμφάνιση του Δήμου, μετατρέπει το σπίτι σε νυχτερινό κέντρο αναμνήσεων!

Την ίδια ώρα, ο Αλέκος και η Ρόδω ζουν εφιάλτη: δύο επικίνδυνοι δραπέτες έχουν φτάσει στο Πόρτο Ράφτη, και όλοι φοβούνται πως έρχονται για εκδίκηση. Η Μιχαέλα, η Ελισάβετ και ο αστυνόμος Μιχάλης προσπαθούν να προστατέψουν την οικογένεια, ενώ η Δώρο A.I. εντοπίζει τους φυγάδες.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου – Επεισόδιο 37ο

Ο Πάρις αρχίζει να συνέρχεται και ο Απόλλωνας με τον Τζόνι πανηγυρίζουν, αγνοώντας πως η Μιχαέλα βρίσκεται κάπου «κοντά». Η Ρόδω προσπαθεί να ηρεμήσει μετά τα γεγονότα στο μπαρ, αλλά η Δώρο A.I. έχει άλλη άποψη και της οργανώνει live «εκδήλωση» για το κοινό!

Ο Αλέκος, τρομαγμένος από τη σκιά των φυγάδων, σχεδιάζει την «αυτοπροστασία» του με τη βοήθεια της τσικουδιάς. Η Νάταλι ετοιμάζεται για ένα μυστικό ραντεβού. Η Ρόδω προσπαθεί να διαχειριστεί τα πλήθη στο μαγαζί και μια Μερόπη στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, ενώ στην εταιρεία η Δώρα ανησυχεί για τον μελανιασμένο Ίωνα.

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.