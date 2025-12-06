Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρό παιδί 2 ετών από επίθεση σκύλου

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, όπου ένα μικρό παιδάκι δέχτηκε επίθεση από σκύλο ράτσας πιτ μπουλ.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά, καθώς δεν μπορούσε να κρατηθεί στη ζωή. Πληροφορίες από την ΕΡΤ αναφέρουν πως το σκυλί κατασπάραξε το παιδάκι, δαγκώνοντάς το στο λαιμό.

Tο δίχρονο παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Ο πατέρας του παιδιού είναι αλβανικής καταγωγής, ενώ η μητέρα του είναι Βρετανίδα και οι δύο τους διαμένουν εδώ και χρόνια στο νησί της Ζακύνθου.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το γεγονός, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης.