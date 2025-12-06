Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρό παιδί 2 ετών από επίθεση σκύλου

Σύνοψη από το

  • Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, όπου ένα μικρό παιδάκι 2 ετών δέχτηκε επίθεση από σκύλο ράτσας πιτ μπουλ.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο, όμως έχασε τη ζωή του, καθώς το σκυλί το δάγκωσε στο λαιμό.
  • Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στέλιος Μπαμιατζής

κοινωνία

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρό παιδί 2 ετών από επίθεση σκύλου

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, όπου ένα μικρό παιδάκι δέχτηκε επίθεση από σκύλο ράτσας πιτ μπουλ.

Πίτμπουλ κατασπάραξαν 50χρονο και το 3 μηνών εγγονάκι του

Το παιδάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά, καθώς δεν μπορούσε να κρατηθεί στη ζωή. Πληροφορίες από την ΕΡΤ αναφέρουν πως το σκυλί κατασπάραξε το παιδάκι, δαγκώνοντάς το στο λαιμό.

Tο δίχρονο παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Ο πατέρας του παιδιού είναι αλβανικής καταγωγής, ενώ η μητέρα του είναι Βρετανίδα και οι δύο τους διαμένουν εδώ και χρόνια στο νησί της Ζακύνθου.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το γεγονός, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα: Πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του φαγητού;

Η μυρωδιά του μπέικον και άλλων λιχουδιών στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσουν σε παχυσαρκία το παιδί

Έρχεται νέο ειδικό πρόγραμμα ανακαινίσεων κατοικιών – Ποιες περιοχές αφορά σύμφωνα με τον Κοντογεώργη

ΥΠΕΝ: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο δράσης για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά – Τι αναφέρει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:19 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ξάνθη: Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων 

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων έχει προγραμματιστεί σήμερα έως τις 17:00 στο τμήμα ...
14:55 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Κοζάνη: Υπερχείλισε το ρέμα της Λάφιστας στο Βελβεντό – Αποκλεισμένες κοινότητες και κτηνοτροφικές μονάδες

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η έντονη βροχόπτωση στην περιοχή του Δήμου Βελβεντού, στην ...
14:39 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Εικόνες από την πορεία μνήμης φοιτητών και μαθητών – Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό 

Με τη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών του αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμ...
14:31 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Hellenic Train: Μερική αποκατάσταση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα – Παλαιοφάρσαλος 

Αποκαταστάθηκε μερικώς, στις 12:31, η σιδηροδρομική σύνδεση στο τμήμα Λάρισας-Παλαιοφάρσαλου, ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»