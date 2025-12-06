Πίτμπουλ κατασπάραξαν 50χρονο και το 3 μηνών εγγονάκι του

Ένας άνδρας 30 ετών και η 3 μηνών εγγονή του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Τενεσί των ΗΠΑ, καθώς τα πίτμπουλ που είχε η οικογένεια φέρεται να τους κατασπάραξαν.

Το άψυχο σώμα του Τζέιμς Αλεξάντερ Σμιθ βρέθηκε μέσα στο σπίτι στο Tullahoma το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ το βρέφος δεχόταν επίθεση από τα 7 σκυλιά, την ώρα που έφτασαν στον χώρο οι αστυνομικοί, που αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν τα ζώα, σύμφωνα με τον Εισαγγελέα της 14ης Δικαστικής Περιφέρειας.

Τελικά όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να προσεγγίσουν το κοριτσάκι, διαπίστωσαν πως ήταν ήδη νεκρό. Οι αρχές ερευνούν τώρα εάν δέχτηκαν επίθεση μέχρι θανάτου από τα σκυλιά ή ήταν ήδη νεκροί πριν από την επίθεση των σκύλων, αναφέρει η ΝΥ POST.

«Ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη και βίαιη σκηνή», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Κρεγκ Νορτκοτ. «Παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένεια των θυμάτων σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, καθώς και για τους πρώτους διασώστες που παλεύουν με το τραύμα από όσα είδαν».

Ο γείτονας της οικογένειας Μπράιαν Κέρμπι — ο οποίος είπε ότι η ίδια αγέλη σκύλων είχε σκοτώσει τη γάτα του μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα — επέστρεψε από τη δουλειά και βρήκε τη μητέρα του βρέφους να ουρλιάζει στη μέση του δρόμου, λίγο πριν φτάσει η αστυνομία.

Όταν της προσέφερε βοήθεια, η γυναίκα έτρεξε πίσω στο σπίτι τους στην οδό Warren. Ο Κέρμπι παραδέχτηκε ότι είχε δει τα σκυλιά να επιτίθενται και σε άλλα ζώα της γειτονιάς — ακόμη και στο δικό του — αλλά ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσαν να επιτεθούν σε ανθρώπους, σύμφωνα με το FOX 8.

«Δεν πιστεύω ότι σκέφτηκαν ποτέ ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί», είπε ο γείτονας στο κανάλι. «Είμαι σίγουρος ότι δεν έγινε επίτηδες. Νομίζω ότι οι άνθρωποι απλώς έχουν ζώα και απλώς πρέπει να τα κρατούν καλύτερα με λουρί, αυτό είναι όλο. Και δεν τους κατηγορώ καθόλου για ό,τι συνέβη. Ξέρω ότι είναι πιο συντετριμμένοι από όλους μας, γιατί πρόκειται για την οικογένειά τους», πρόσθεσε. «Είναι απλώς δύσκολο να το καταλάβεις και να το χωρέσεις στο μυαλό σου».

Η Ρεμπέκα Άνταμς, που ζούσε απέναντι από την οικογένεια, είπε ότι η συντετριμμένη μητέρα του νεογέννητου ούρλιαζε «το μωρό μου», ενώ υποστήριξε ότι τα πιτ μπουλ έβγαιναν συχνά από την αυλή και κυνηγούσαν άλλα κατοικίδια της γειτονιάς.

«Έτρεχαν πίσω από γάτες, έτρεχαν πίσω από σκυλιά», είπε η Άνταμς στο WSMV. «Τα έβλεπα να είναι επιθετικά απέναντι σε ζώα. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα έκαναν κάτι τέτοιο σε παιδιά».

Οι Αρχές δήλωσαν ότι τα σκυλιά που επέζησαν τέθηκαν υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Ζώων του Tullahoma. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το ιστορικό επιθετικότητας των σκύλων και το κατά πόσον προηγούμενα ζητήματα που αφορούσαν τα παιδιά και το Τμήμα Παιδικής Υπηρεσίας συνέβαλαν στην τραγωδία, σύμφωνα με τον Εισαγγελέα.

Το σπίτι κρίθηκε ακατάλληλο για κατοίκηση λόγω της κατάστασής του, σύμφωνα με μια καμπάνια GoFundMe που δημιούργησε η οικογένεια. Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη αποφασίσει αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.