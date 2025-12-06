Πατέρας και γιος συμφώνησαν να αλλάξουν τρόπο ζωής και έχασαν μαζί 57 κιλά – «Είχαμε κουραστεί να είμαστε υπέρβαροι»

Η αλλαγή είναι εφικτή σε κάθε ηλικία, ειδικά όταν υπάρχει στόχος και η κατάλληλη υποστήριξη. Αυτό αποδεικνύει η εντυπωσιακή μεταμόρφωση ενός πατέρα και γιου από την Αυστραλία που έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές στα social media.

Ο 50χρονος Corey και ο 21χρονος γιος του, Lleyton, αποφάσισαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο ζωής τους και έχασαν 57 κιλά μαζί, μέσα σε ένα χρόνο. Με πειθαρχία, σωστή διατροφή, διακοπή του αλκοόλ και καθημερινή άσκηση, κατάφεραν όχι μόνο να μεταμορφώσουν το σώμα τους, αλλά και να ενισχύσουν τη μεταξύ τους σχέση.

Το κίνητρο για την αλλαγή

«Είχαμε κουραστεί να είμαστε υπέρβαροι», δήλωσε ο Lleyton προσθέτοντας ότι η καθημερινή τους διατροφή βασιζόταν σε fast food και σνακ με ζάχαρη, όπως σοκολάτες και παγωτά.

Παρότι ξεκίνησαν το γυμναστήριο το 2023, ο Lleyton τα παράτησε γρήγορα, ενώ ο Corey συνέχισε μόνος του για έναν χρόνο. Αργότερα έπεισε τον γιο του να επιστρέψει και αυτή τη φορά όλα άλλαξαν. «Την πρώτη φορά δεν το πήρα στα σοβαρά», παραδέχεται ο Lleyton. «Πέρσι όμως ο τρόπος σκέψης μου άλλαξε».

«Στο μεγαλύτερο βάρος μου κατάλαβα ότι χρειαζόμουν αλλαγή, όχι για την εμφάνισή μου, αλλά περισσότερο για να νιώσω καλύτερα. Ήμουν συνεχώς κουρασμένος και χωρίς κίνητρο», πρόσθεσε ο Corey.

Το πλάνο απώλειας βάρους που ακολούθησαν

Το δίδυμο ξεκίνησε να μετρά θερμίδες, παραμένοντας σε θερμιδικό έλλειμμα. Παράλληλα, πήγαιναν στο γυμναστήριο έξι μέρες την εβδομάδα και έκοψαν το αλκοόλ.

«Είχα πολλές ανθυγιεινές συνήθειες: ποτό, ξενύχτια, κάπνισμα. Δεν αισθανόμουν καλά. Λαχάνιαζα ακόμη και στις σκάλες. Η εικόνα μου και ο τρόπος που ένιωθα με έριχναν ψυχολογικά», αποκάλυψε ο Lleyton.

Για να χάσει βάρος, μείωσε τις θερμίδες του σε 1.400 την ημέρα. Σήμερα, που βρίσκεται σε φάση μυϊκής ανάπτυξης, καταναλώνει περίπου 3.000 θερμίδες ημερησίως. Παράλληλα, ο Lleyton είναι νηφάλιος εδώ και δύο χρόνια, ενώ ο πατέρας του εδώ και δυόμισι.

Πλέον, εστιάζουν κυρίως σε προπόνηση ενδυνάμωσης έξι φορές την εβδομάδα, με 45 λεπτά αερόβιας κάθε Κυριακή. Ο Lleyton ενσωματώνει αερόβια άσκηση και στην καθημερινότητά του για επιπλέον γράμμωση.

Αποχαιρετώντας οριστικά το αλκοόλ

«Συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε καλύτεροι άνθρωποι όταν δεν πίνουμε. Νιώθουμε πολύ καλύτερα», είπε ο Lleyton, εξηγώντας ότι χωρίς τις άδειες θερμίδες του αλκοόλ και το comfort food μετά το hangover, μπορούν να μένουν πιστοί στο πλάνο τους. Και οι δύο τονίζουν ότι η κοινή προπόνηση ήταν καθοριστική, αφού τους βοηθάει να έχουν πειθαρχία.

«Η κοινή προπόνηση με τον γιο μου μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά. Τα αποτελέσματα στο σώμα είναι απλώς ένα bonus — το αληθινό κέρδος είναι η σχέση που χτίσαμε περνώντας ποιοτικό χρόνο μαζί. Υπάρχουν μέρες που δεν έχεις διάθεση να προπονηθείς. Όταν όμως έχεις κάποιον δίπλα σου που σε στηρίζει, είναι πολύ πιο εύκολο να παραμείνεις στο σωστό δρόμο», δήλωσε ο Corey.

Ο Lleyton, από την πλευρά του, παραδέχθηκε ότι παλαιότερα τσακωνόταν συχνά με τον πατέρα του: «Τώρα είμαστε πιο δεμένοι ποτέ».

Η επιστήμη πίσω από την προπόνηση με παρέα

Μελέτες δείχνουν ότι η άσκηση με άλλους προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη σε σχέση με την ατομική προπόνηση. Μια έρευνα με πάνω από 7.700 ενήλικες έδειξε ότι όσοι γυμνάζονται με παρέα είναι πιο συνεπείς και αναφέρουν καλύτερη ψυχική υγεία.

Τεράστια στήριξη στο διαδίκτυο

Στις 4 Απριλίου, ο Lleyton δημοσίευσε δύο φωτογραφίες που δείχνουν τη συγκλονιστική μεταμόρφωση τους. Η πρώτη τους απεικονίζει στο μεγαλύτερο βάρους τους, να τρώνε έτοιμο φαγητό. Η δεύτερη φωτογραφία παρουσιάζει μια εντυπωσιακή αντίθεση: ο Lleyton και ο Corey μέσα σε ασανσέρ, εμφανώς πιο αδύνατοι, γραμμωμένοι και περήφανοι για τα αποτελέσματα που πέτυχαν.

Ο Lleyton, που εργάζεται σε αποθήκη, έφτασε τα 120 κιλά στο υψηλότερο βάρος του, ενώ σήμερα ζυγίζει περίπου 84 κιλά. Ο Corey ξεκίνησε από 95 κιλά και πλέον βρίσκεται στα 74 κιλά.

Η ανάρτηση στο προφίλ @llayandceefa στο TikTok έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 50 εκατομμύρια προβολές και 9,7 εκατομμύρια likes.

Χιλιάδες χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν, χαρακτηρίζοντας το post ως «το καλύτερο βίντεο της χρονιάς για την απώλεια βάρους». «Ζηλεύω συνήθως τέτοιες αναρτήσεις γιατί μου λείπει ο πατέρας μου… αλλά αυτό με έκανε να χαμογελάσω. Μπράβο σας, είμαι περήφανος για εσάς», σχολίασε ένας χρήστης του διαδικτύου.

«Εκτιμώ πραγματικά το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να κάνω αυτό το ταξίδι με τον γιο μου. Πολλοί σχολίασαν ότι ο πατέρας τους δεν είναι πια εδώ ή ότι εύχονται να μπορούσαν να ζήσουν κάτι αντίστοιχο», πρόσθεσε ο Corey.