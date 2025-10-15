Άνδρας που έχασε 44 κιλά μοιράζεται τα μαθήματα που πήρε από την απώλεια βάρους – «Η μεγαλύτερη μάχη είναι με το μυαλό σας»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η απώλεια βάρους δεν είναι μόνο δίαιτα και γυμναστική – είναι μια μάχη που κερδίζεται πρώτα στο μυαλό. Ένας fitness coach, ο οποίος μεταμόρφωσε τη ζωή του χάνοντας 44 κιλά, μοιράζεται τα πιο σημαντικά μαθήματα που πήρε και θα ήθελε να γνώριζε στην αρχή της προσπάθειάς του.

«Η παχυσαρκία δεν επηρεάζει μόνο το σώμα»

Η απώλεια βάρους και η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής μπορεί να μοιάζει με δύσκολη μάχη, γεμάτη αποτυχημένες προσπάθειες και απογοήτευση. Για πολλούς, η προσπάθεια αυτή αφορά εξίσου την πειθαρχία και την κατανόηση του τι πραγματικά λειτουργεί για τον καθένα.

Ο fitness coach Yash Vardhan Swami, ο οποίος έχασε 44 κιλά, πριν από 13 χρόνια, μοιράζεται τα πιο σημαντικά μαθήματα που πήρε και όσα θα ήθελε να γνωρίζει πριν ξεκινήσει το δικό του προσωπικό ταξίδι για την απώλεια βάρους.

«Πριν από 13 χρόνια, έχασα 44 κιλά και υπάρχουν μερικά πράγματα που θα ήθελα να γνώριζα τότε», έγραψε ο Yash. «Η παχυσαρκία δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα του σώματος, διαταράσσοντας όλες τις πτυχές της ζωής σας συμπεριλαμβανομένης της υγείας και των κοινωνικών σας σχέσεων. Η πρώτη εντύπωση συχνά καθορίζει πώς σας αντιλαμβάνονται οι άλλοι και αυτό είναι ενσωματωμένο στην ανθρώπινη ψυχολογία».

Η μεγαλύτερη μάχη είναι με το μυαλό σας

Ο Yash τόνισε ότι η πιο σημαντική πρόκληση σε οποιοδήποτε ταξίδι απώλειας βάρους είναι πνευματική. «Η μεγαλύτερη μάχη που πρέπει να κερδίσετε είναι στο μυαλό σας. Όλοι ξέρουν πώς να χάσουν λίπος. Η απώλεια βάρους συνοδεύεται από τις εξής οδηγίες: Φάε λιγότερο, κινήσου περισσότερο και εστίασε στην συνέπεια. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε το μυαλό και την ψυχολογία μας, γι’ αυτό συχνά δεν μπορούμε να τηρήσουμε ένα πρόγραμμα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα», εξήγησε ο ειδικός.

Η σημασία της εσωτερικής δύναμης

Ο άνδρας υπογράμμισε επίσης τους περιορισμούς της εξωτερικής υποστήριξης. «Οι άνθρωποι γύρω σας μπορούν να σας υποστηρίξουν, αλλά δεν μπορούν να σας καταλάβουν πλήρως, εκτός αν έχουν βιώσει την ίδια εμπειρία. Γι’ αυτό, μην περιμένετε από τους άλλους να σας κατανοήσουν απόλυτα», πρόσθεσε.

«Η παχυσαρκία δεν καταστρέφει τη ζωή σας εν μία νυκτί. Την κλέβει, κομμάτι-κομμάτι, με τη μορφή της καθημερινής αυτοπεποίθησης, της καθημερινής αυτοεκτίμησης και του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας σε καθημερινή βάση», κατέληξε ο Yash.

