Άνδρας που έχασε 25 κιλά αποκαλύπτει: «Έτσι διατήρησα σταθερό το βάρος μου για 17 χρόνια»

Άνδρας που έχασε 25 κιλά αποκαλύπτει: «Έτσι διατήρησα σταθερό το βάρος του για 17 χρόνια»
Η απώλεια βάρους είναι ένα επίτευγμα, αλλά η διατήρησή του, σε βάθος χρόνου, αποτελεί πραγματική πρόκληση. Ένας προπονητής γυμναστικής, που έχασε 25 κιλά, πριν από 17 χρόνια, αποκάλυψε ότι η επιτυχία δεν κρύβεται σε εξαντλητικές δίαιτες, αλλά σε απλές, καθημερινές συνήθειες.

Η απώλεια βάρους θεωρείται συχνά το πιο δύσκολο κομμάτι, αλλά η διατήρηση των αποτελεσμάτων μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. Όταν βασίζεστε μόνο στην αερόβια άσκηση και στη μείωση των θερμίδων μπορεί να χάσετε γρήγορα κιλά, αλλά ταυτόχρονα θα νιώθετε αδύναμοι και εξαντλημένοι. Η πραγματική διαχείριση βάρους απαιτεί ανάπτυξη δύναμης, βελτίωση του μεταβολισμού και εύρεση ισορροπίας μακροπρόθεσμα.

Σε μια ανάρτησή του στο Instagram, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Raj Ganpath, ο οποίος έχασε 25 κιλά, αποκάλυψε πέντε απλά αλλά ισχυρά κόλπα που τον έχουν βοηθήσει να διατηρήσει το βάρος του τα τελευταία 17 χρόνια. Από το 2008, όχι μόνο έχει διατηρήσει σταθερό το βάρος του, αλλά έχει επίσης βελτιώσει τη σύνθεση του σώματός του, τη φυσική του κατάσταση και τη συνολική του υγεία. Η προσέγγισή του έχει να κάνει με την τήρηση απλών συνηθειών και όχι με γρήγορες λύσεις.

  • Προπόνηση ενδυνάμωσης
  • Περίπατος
  • Κατανάλωση λαχανικών
  • Έξυπνη διατροφή
  • Προτεραιότητα στον ύπνο

Προπόνηση ενδυνάμωσης

Ο προπονητής φυσικής κατάστασης αποκαλεί την προπόνηση ενδυνάμωσης τον «απόλυτο gamechanger». «Έχασα το μεγαλύτερο μέρος του βάρους μου με αερόβια άσκηση και ισορροπημένη διατροφή. Έχασα βάρος με περισσότερη κίνηση και λιγότερο φαγητό. Αλλά, ήμουν επίσης αδύναμος και πλαδαρός», είπε ο ίδιος.

Το να βασίζεται κανείς μόνο στην αερόβια άσκηση δεν είναι αρκετό για να αποκτήσει δύναμη. Μόλις ενσωμάτωσε την προπόνηση ενδυνάμωσης στη ρουτίνα του, όχι μόνο ανέπτυξε μύες, αλλά παράλληλα ενίσχυσε τον βασικό μεταβολικό του ρυθμό, οδηγώντας σε βελτιωμένη συνολική φυσική κατάσταση.

«Το αποτέλεσμα ήταν ότι έτρωγα περισσότερο υγιεινό φαγητό, περισσότερη πρωτεΐνη, περισσότερα λαχανικά. Άρχισα να νιώθω πιο δυνατός. Η σύνθεση του σώματός μου, η φυσική μου κατάσταση, η υγεία μου, όλα άρχισαν να βελτιώνονται», ανέφερε ο Raj.

Περίπατος

Ο Raj προτιμά το περπάτημα για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Συνέστησε κατά μέσο όρο 10.000-15.000 βήματα κάθε μέρα. «Ανεξάρτητα από το τι συνέβαινε στη ζωή μου, φρόντιζα να περπατάω κάθε μέρα κατά μέσο όρο 10 έως 15.000 βήματα σε καθημερινή βάση». «Κάνοντας 10 έως 15.000 βήματα κάθε μέρα, ετησίως, έκανα περίπου 4 εκατομμύρια βήματα. Και σε 17 χρόνια, περπάτησα είχα κάνει 50 εκατομμύρια βήματα, κάτι που είναι σημαντικό», είπε ο άνδρας για το περπάτημα που ενσωμάτωσε στην καθημερινότητά του.

Κατανάλωση λαχανικών

Ο Raj αποκαλεί την κατανάλωση λαχανικών ως το «καλύτερο κόλπο περιορισμού θερμίδων που υπάρχει». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα λαχανικά δεν είναι μόνο πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες που βελτιώνουν τη συνολική υγεία, αλλά είναι επίσης απίστευτα χορταστικά. Ο προπονητής φυσικής κατάστασης συνέστησε την κατανάλωση λαχανικών για την προώθηση του κορεσμού και την πρόληψη της λιγούρας. «Μόλις έχτισα αυτή τη συνήθεια κατανάλωσης λαχανικών, άρχισα να τρώω πολλά λαχανικά σχεδόν σε κάθε γεύμα και αυτό διασφάλισε ότι δεν έτρωγα υπερβολικά πολύ ή τόσο συχνά».

Έξυπνη διατροφή

Η ισορροπημένη διατροφή έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια του Raj για απώλεια βάρους. Δεν συνιστά δίαιτες ή οτιδήποτε ασυνήθιστο. «Περισσότερη πρωτεΐνη και λαχανικά, λιγότερο άμυλο, σάκχαρα και λίπος», είπε ο ίδιος. Πρόσθεσε επίσης ότι η συνέπεια είναι το “κλειδί”. Η ρύθμιση της διατροφής σας και η τακτική ενσωμάτωση των θρεπτικών συστατικών που συνιστά ο προπονητής σας. στη διατροφή σας, μπορεί να βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό.

Προτεραιότητα στον ύπνο

Ο επαρκής ύπνος κάνει μεγάλη διαφορά στα επίπεδα ενέργειας και τη συνολική απόδοση. Ο ειδικός σε θέματα φυσικής κατάστασης εξήγησε: «Όταν δεν κοιμάμαι αρκετά, νιώθω κουρασμένος. Νιώθω λιγότερο κίνητρο να γυμναστώ και να πιέσω τον εαυτό μου ή ακόμα και να είμαι ενεργός». Ο καλός ύπνος βελτιώνει επίσης τη γνωστική λειτουργία και βοηθά στη λήψη αποφάσεων, κάτι που επιτρέπει στον Raj να παίρνει πιο έξυπνες αποφάσεις, όσον αφορά το φαγητό.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Raj Ganpath (@raj.ganpath)

