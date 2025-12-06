Τρόμος για 42χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον έδειραν και απείλησαν να τον σκοτώσουν προκειμένου να αποσύρει μήνυση

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη 46χρονος στη Θεσσαλονίκη για εκβίαση και επικίνδυνη σωματική βλάβη, στο πλαίσιο αστυνομικών δράσεων.
  • Ο συλληφθείς, μαζί με δύο συνεργούς, ακινητοποίησαν 42χρονο αλλοδαπό και με χρήση βίας και απειλών ζήτησαν να αποσύρει προγενέστερη έγκληση.
  • Ο παθών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία 46χρονος ημεδαπός για εκβίαση και επικίνδυνη σωματική βλάβη, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων για την αστυνόμευση του Νομού Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς, μαζί με δύο συνεργούς του -τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, ενώ κινούνταν με επιβατικό αυτοκίνητο στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης–Κιλκίς, ακινητοποίησαν 42χρονο αλλοδαπό.

Με χρήση σωματικής βίας και απειλών κατά της ζωής του ιδίου και της οικογένειάς του, απαίτησαν εκβιαστικά να αποσύρει έγκληση που είχε καταθέσει σε προγενέστερο χρόνο σε βάρος του συλληφθέντα.

Ο παθών μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο της πόλης από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελλάδα μπροστά στη μεγάλη ευκαιρία του τουρισμού υγείας και ευεξίας

Νόσος Wilson: Μία σπάνια κληρονομική γενετική διαταραχή-Διάγνωση και θεραπεία

Κοινωνικός Τουρισμός 2025-2026: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε διακοπές με τα voucher

Κουραμπιέδες και μελομακάρονα: Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τις τιμές πώλησης τους

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:06 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και διακοπές κυκλοφορίας σε Πιερία, Χαλκιδική και Ημαθία 

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκύψει σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας,...
10:49 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Τρόλεϊ τέλος: Αρχίζει το ξήλωμα του δικτύου – Το σχέδιο Κυρανάκη για τις αστικές συγκοινωνίες στην Αττική

«Τα τρόλεϊ υπηρέτησαν αποτελεσματικά την Αττική για πάνω από μισό αιώνα. Ευθύνη μας τώρα η επό...
10:41 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρισαν σπίτια στο Ανωχώρι Φαρσάλων – Δείτε βίντεο 

Στο έλεος της κακοκαιρίας Byron είναι το Ανωχώρι Φαρσάλων στη Θεσσαλία, καθώς από τη σφοδρότητ...
10:26 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας 

Λόγω πτώσης βράχων που σημειώθηκαν στο 48ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, στο ρεύμα π...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»