Κοζάνη: Υπερχείλισε το ρέμα της Λάφιστας στο Βελβεντό – Αποκλεισμένες κοινότητες και κτηνοτροφικές μονάδες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βελβεντό Κοζάνης, κακοκαιρία
Πηγή φωτογραφίας: EΡΤ

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η έντονη βροχόπτωση στην περιοχή του Δήμου Βελβεντού, στην Κοζάνη.

Με το πρώτο φως της ημέρες φάνηκε το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία. Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ωρών προκάλεσε υπερχείλιση στο ρέμα της Λάφιστας, περίπου 3 χιλιόμετρα έξω από το Βελβεντό, στον δρόμο προς Πολύφυτο, με αποτέλεσμα τμήματα του οδοστρώματος να καλυφθούν με νερό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όλες οι ιρλανδικές διαβάσεις είναι κομμένες σε όλο τον κάμπο, σοβαρά προβλήματα και στο σκεπασμένο, σε όλη τα ρέματα, ενώ μεγάλες οι ζημιές και στον δρόμο Βελβεντού Καταφυγίου.

Επίσης ο δρόμος δίπλα στον Ξερόλακκα που οδηγεί στον χώρο με τις σκάφες για αποθέσεις αδρανών υλικών, θα κλείσει προσωρινά λόγω ζημιών. Ενώ κλειστός είναι ο δρόμος και προς την τοπική κοινότητα της Αγίας Κυριακής.

Τα μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν από τη νύχτα, ενώ έχει ζητηθεί και η βοήθεια της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες προς στιγμήν δεν μπορούν να προσεγγίσουν και τις κτηνοτροφικές μονάδες τους από την πλευρά του φράγματος.

Δείτε φωτογραφίες:

Βελβεντό Κοζάνης, κακοκαιρία
Πηγή φωτογραφίας: EΡΤ
Βελβεντό Κοζάνης, κακοκαιρία
Πηγή φωτογραφίας: EΡΤ
Βελβεντό Κοζάνης, κακοκαιρία
Πηγή φωτογραφίας: EΡΤ

 

