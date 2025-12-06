Επέτειος Γρηγορόπουλου: Εικόνες από την πορεία μνήμης φοιτητών και μαθητών – Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό 

Με τη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών του αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Με πολλά συνθήματα, αλλά χωρίς εντάσεις, η πορεία κατευθύνθηκε προς το Σύνταγμα και οι διαδηλωτές που τίμησαν τη μνήμη του 15χρονου μαθητή, ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρα ειδικού φρουρού πριν από 17 χρόνια, στη συνέχεια αποχώρησαν.

Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου ο 16χρονος Αλ. Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός, χτυπημένος από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού, Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα φοιτητές, μαθητές και πολίτες άφηναν λουλούδια ή ένα σημείωμα στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος στα Εξάρχεια.

Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό – Κλείνουν ξανά στις 5

Λίγο πριν τις 3 ολοκληρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας η συγκέντρωση φοιτητών και μαθητών με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και άνοιξαν με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο.

Οι σταθμοί αυτοί θα κλείσουν εκ νέου στις 17:00.

Δείτε φωτογραφίες από την πορεία: