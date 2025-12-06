Επέτειος Γρηγορόπουλου: Εικόνες από την πορεία μνήμης φοιτητών και μαθητών – Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γρηγορόπουλος, πορεία, επέτειος

Με τη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών του αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Με πολλά συνθήματα, αλλά χωρίς εντάσεις, η πορεία κατευθύνθηκε προς το Σύνταγμα και οι διαδηλωτές που τίμησαν τη μνήμη του 15χρονου μαθητή, ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρα ειδικού φρουρού πριν από 17 χρόνια, στη συνέχεια αποχώρησαν.

Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου ο 16χρονος Αλ. Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός, χτυπημένος από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού, Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα φοιτητές, μαθητές και πολίτες άφηναν λουλούδια ή ένα σημείωμα στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος στα Εξάρχεια.

Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό – Κλείνουν ξανά στις 5

Λίγο πριν τις 3 ολοκληρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας η συγκέντρωση φοιτητών και μαθητών με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και άνοιξαν με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο.

Οι σταθμοί αυτοί θα κλείσουν εκ νέου στις 17:00.

Δείτε φωτογραφίες από την πορεία:

Γρηγορόπουλος, πορεία, επέτειος

Γρηγορόπουλος, πορεία, επέτειος

Γρηγορόπουλος, πορεία, επέτειος

Γρηγορόπουλος, πορεία, επέτειος

Γρηγορόπουλος, πορεία, επέτειος

Γρηγορόπουλος, πορεία, επέτειος

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα: Πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του φαγητού;

Η μυρωδιά του μπέικον και άλλων λιχουδιών στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσουν σε παχυσαρκία το παιδί

Έρχεται νέο ειδικό πρόγραμμα ανακαινίσεων κατοικιών – Ποιες περιοχές αφορά σύμφωνα με τον Κοντογεώργη

ΥΠΕΝ: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο δράσης για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά – Τι αναφέρει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:24 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρό παιδί 2 ετών από επίθεση σκύλου

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, όπου ένα μικρό παιδάκι δέχτηκε επίθε...
15:19 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ξάνθη: Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων 

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων έχει προγραμματιστεί σήμερα έως τις 17:00 στο τμήμα ...
14:55 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Κοζάνη: Υπερχείλισε το ρέμα της Λάφιστας στο Βελβεντό – Αποκλεισμένες κοινότητες και κτηνοτροφικές μονάδες

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η έντονη βροχόπτωση στην περιοχή του Δήμου Βελβεντού, στην ...
14:31 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Hellenic Train: Μερική αποκατάσταση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα – Παλαιοφάρσαλος 

Αποκαταστάθηκε μερικώς, στις 12:31, η σιδηροδρομική σύνδεση στο τμήμα Λάρισας-Παλαιοφάρσαλου, ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»