Επέτειος Γρηγορόπουλου: Πολίτες αφήνουν λουλούδια στο σημείο όπου δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια – Δείτε φωτογραφίες 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γρηγορόπουλος, Εξάρχεια, επέτειος

Από το πρωί, φοιτητές, μαθητές και πολίτες αφήνουν λουλούδια ή ένα σημείωμα στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος στα Εξάρχεια, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 17 χρόνια από τη δολοφονία του.

Για σήμερα, έχουν προγραμματιστεί δύο συγκεντρώσεις. Στις 12 ξεκίνησε και η πορεία από φοιτητές και μαθητές, με αφετηρία τα Προπύλαια, ενώ στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου ο 16χρονος Αλ. Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός, χτυπημένος από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού, Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Λόγω των συγκεντρώσεων σήμερα στην Αθήνα ισχύουν έκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Δείτε φωτογραφίες:

Γρηγορόπουλος, Εξάρχεια, επέτειος

Γρηγορόπουλος, Εξάρχεια, επέτειος

Γρηγορόπουλος, Εξάρχεια, επέτειος

Γρηγορόπουλος, Εξάρχεια, επέτειος

Γρηγορόπουλος, Εξάρχεια, επέτειος

Γρηγορόπουλος, Εξάρχεια, επέτειος

