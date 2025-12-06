Μακελειό στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί από επίθεση σε ξενοδοχείο – Ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί

Μακελειό στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής, Πρετόρια, όπου ένοπλοι εισέβαλαν σε ξενώνα, το Σάββατο 6/12, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα τρίχρονο παιδί, σύμφωνα με την αστυνομία. Ένας 12χρονος και ένας 16χρονος σκοτώθηκαν επίσης στην επίθεση.

Η επίθεση είναι η τελευταία σε μια σειρά μαζικών πυροβολισμών που έχουν συγκλονίσει τη χώρα των 63 εκατομμυρίων κατοίκων.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συνολικά 25 άνθρωποι πυροβολήθηκαν», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Άθλεντα Μάθε, προσθέτοντας ότι οι 14 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δέκα άτομα έχασαν τη ζωή τους στο σημείο της επίθεσης, στην κωμόπολη Σόλσβιλ, 18 χιλιόμετρα δυτικά της Πρετόρια, ενώ ένας άλλος πέθανε στο νοσοκομείο, είπε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στον χώρο γύρω στις 4:30 π.μ. και πυροβόλησαν αδιακρίτως μια ομάδα ανδρών.

«Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό μόλις γύρω στις 6», είπε η Μάθε. Το κίνητρο των πυροβολισμών παραμένει άγνωστο και δεν έχουν γίνει συλλήψεις.