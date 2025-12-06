Κακοκαιρία «Βyron»: Σε ποιες περιοχές η βροχή ξεπέρασε τα 200 χιλιοστά – 265 καταγράφηκαν στην Βλυχάδα Αττικής το τελευταίο 3ήμερο

  • Η κακοκαιρία «Βyron» έφερε επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, το τελευταίο 3ήμερο.
  • Σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 110 σταθμούς.
  • Πέντε σταθμοί κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά βροχής, με τη Βλυχάδα Αττικής να φτάνει τα 265 χιλιοστά.
Επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα και κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά το τελευταίο 3ήμερο.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 110 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 179 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 266 σταθμούς.

Επιπλέον, 5 σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, μέσα σε αυτούς και η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής.

Θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις σχετικά με τις καταγραφές της κακοκαιρίας μέχρι τη λήξη της.

