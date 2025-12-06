Αγρότες από Αλμυρό και Ρήγα Φεραίο έκλεισαν την Εθνική Οδό στις Μικροθήβες – Δείτε φωτογραφίες 

  • Περίπου 200 τρακτέρ από τον Αλμυρό και τον Δήμο Ρήγα Φεραίου κατευθύνθηκαν στον κόμβο των Μικροθηβών με σκοπό τον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού.
  • Παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι αγρότες κατάφεραν να ανέβουν στον κόμβο και να κλείσουν την Εθνική Οδό στις Μικροθήβες.
  • Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στον χώρο για όσο χρειαστεί.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες από Αλμυρό και Ρήγα Φεραίο έκλεισαν την Εθνική Οδό στις Μικροθήβες – Δείτε φωτογραφίες 

Περίπου 200 τρακτέρ από την περιοχή του Αλμυρού και του Δήμου Ρήγα Φεραίου κατευθύνθηκαν σήμερα το πρωί προς τον κόμβο των Μικροθηβών, με στόχο να ανέβουν και να αποκλείσουν την Εθνική Οδό.

Οι αγρότες έφτασαν στο σημείο στις 10:00, όπως είχαν προγραμματίσει. Παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που από νωρίς είχαν αποκλείσει τους δύο παράδρομους προς την Εθνική Οδό με κλούβες, οι αγρότες παρέμειναν στο σημείο και αναζητούσαν τρόπο να προχωρήσουν.

Τελικά, μισή ώρα αργότερα, κατάφεραν να ανέβουν στον κόμβο και να κλείσουν την Εθνική Οδό στο σημείο των Μικροθηβών, υλοποιώντας τον σχεδιασμό τους, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στον χώρο για όσο χρειαστεί.

Δείτε φωτογραφίες:

