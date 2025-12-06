Kακοκαιρία Byron: Δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν πληγεί στη Δυτική Αττική – «Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για άμεσες αποζημιώσεις»

Για την επόμενη μέρα της καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron από τη Δυτική Αττική, μίλησε ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης λέγοντας ότι είναι «δεκάδες τα σπίτια και οι επιχειρήσεις που επλήγησαν». Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, τόνισε ότι «οριακά δεν θρηνήσαμε θύματα» από τις καταστροφές που υπήρξαν σε κατοικίες, καλλιέργειες και περιουσίες των συνανθρώπων μας.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Μεγαρέων μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε ότι οι επιτροπές έχουν ήδη ξεκινήσει καταγραφές σε πληγείσες περιοχές, ενώ στόχος είναι «να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατό οι πολίτες για την οικοσκευή και στη συνέχεια για τις υποδομές τους».

Τεράστια τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Σύμφωνα με τον δήμαρχο των Μεγάρων που δέχθηκε πολύ μεγάλο πλήγμα από τις πλημμύρες οι δημοτικές υπηρεσίες και τα αρμόδια κλιμάκια βρίσκονται ήδη στους πλημμυρισμένους δρόμους, πραγματοποιώντας αυτοψίες και καταγράφοντας τις φθορές, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης στο οδικό δίκτυο, με τον δήμο να έχει εστιάσει από την πρώτη στιγμή στην αποκατάσταση των βασικών και δευτερευόντων δρόμων. Όπως τονίζει ο κ. Μαργέτης, «η πλήρης εικόνα των ζημιών θα προκύψει από τις επιτροπές», με την ευχή «να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Οριακά δεν θρηνήσαμε θύματα»

Για τη σφοδρότητα με την οποία έπληξε η κακοκαιρία Βyron μίλησε και ο Κώστας Τσίγκας. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος υπήρξε «ένα δύσκολο διήμερο, όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε όλη την επικράτεια».

Περιγράφοντας τις αντλήσεις υδάτων, τους απεγκλωβισμούς και δεκάδες κοπές δέντρων σε όλη την Ελλάδα ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε και στην περιφέρεια όπου και εκεί οι ζημιές είναι τεράστιες: «Η σφοδρότητα (σ.σ. της κακοκαιρίας) έπληξε την περιοχή της Λακωνίας, το χωριό στου Πλατάνου, του Βλαχιώτη, στο Μαυροβούνι όπου με ερπυστριοφόρα οχήματα απομακρύνθηκαν κάτοικοι γιατί η στάθμη του νερού σε όλο το χωριό είχε ανεβεί».

Μιλώντας για τη Δυτική Αττική όπου συνεχίστηκε η σφοδρότητα του πλημμυρικού φαινομένου επισήμανε ότι «το πρόβλημα εντοπίστηκε κατά βάση στη Μάνδρα, στα Μέγαρα, στο Μεγάλο Πεύκο, στο Λουτρόπυργο, στην περιοχή του αεροδρομίου των Μεγάρων και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου».

Όπως τόνισε, η Περιφέρεια με ερπυστριοφόρα και οι ένοπλες δυνάμεις, με τα μεγαλύτερα μηχανήματα που διαθέτουν, συνέδραμαν στη διάνοιξη των δρόμων.

Αντλήσεις υδάτων όλη τη νύχτα στη Θεσσαλία

Αναφορικά με τη Θεσσαλία που πλήττεται από το βράδυ της Παρασκευής τόνισε όλη περιοχή είχε αντλήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Το παρατηρούμε το φαινόμενο» είπε για την άνοδο της στάθμης του ποταμού Ενιπέα προσθέτοντας ότι οι μετεωρολόγοι δηλώνουν ότι θα εκτονωθεί.

Όπως είπε «καταστροφές είχαμε και σε κατοικίες, καλλιέργειες και περιουσίες των συνανθρώπων μας. Όμως ευτυχώς οι συνάδελφοι από την πρώτη στιγμή με διασωστικά μέσα και εργαλεία, όπου υπήρχε όχημα εγκλωβισμένο έσπευσαν με δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις περιφέρειες και να τους απομακρύναμε καθώς και τα δένδρα και τα φερτά υλικά που είχαν πέσει».

Καταλήγοντας αναφέρθηκε και στις διασώσεις που έκανε η πυροσβεστική υπηρεσία σε Λακωνία, Μάνδρα, παλαιά Εθνική Οδό και Πέραμο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οριακά (σ.σ. σώθηκαν) κάποιοι συνάνθρωποί μας και στη Λακωνία αλλά και στην Αττική που υπήρχε υψηλή στάθμη υδάτων από τα αυτοκίνητά τους όταν το νερό είχε φτάσει πάνω από το ύψος της μηχανής το νερό».