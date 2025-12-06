Άνω Λιόσια: Αναζητείται ο 16χρονος που κλείδωσε τη 2χρονη ανιψιά του στο αυτοκίνητο για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς – Τι ανέφερε η μητέρα της ανήλικης 

Αναζητείται από την Αστυνομία ο 16χρονος Ρομά, που εγκατέλειψε την μόλις 2 ετών ανιψιά του, κλειδωμένη μέσα σε αυτοκίνητο στα Άνω Λιόσια.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν περίπου μισή ώρα μετά τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής (5/12), όταν ομάδα ΟΠΚΕ εντόπισε ένα αυτοκίνητο στο οποίο η μπροστινή πινακίδα, διαπιστώθηκε πως ήταν κλεμμένη από τον περασμένο Οκτώβριο και συγκεκριμένα από την Αγία Βαρβάρα.

Ο δράστης δεν υπάκουσε στο σημείο και ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν αναζητήσεις. Τελικά, εντοπίστηκε το αυτοκίνητο παρατημένο στην οδό Πηνειού, ενώ ο οδηγός είχε καταφέρει να διαφύγει πεζός.

Τι ανέφερε η μητέρα του κοριτσιού

Μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητο, όμως, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ήταν παρατημένο ένα κοριτσάκι δύο ετών. Εν τέλει εντόπισαν τη μητέρα του, που ανέφερε πως το αυτοκίνητο το είχε δώσει και το οδηγούσε ο 16χρονος αδελφός της, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Οι αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρο και έβγαλαν το παιδί που ήταν καλά στην υγεία του.

Σημειώνεται ότι η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου και αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με προφορική εντολή.

Ο ανήλικος αναζητείται από την Αστυνομία για να συλληφθεί και αυτός.