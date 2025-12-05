Άνω Λιόσια: 16χρονος εγκατέλειψε τη 2χρονη ανιψιά του μέσα σε αυτοκίνητο επειδή τον αναζητούσε η αστυνομία

Τη μόλις δύο ετών ανιψιά του εγκατέλειψε κλειδωμένη μέσα σε αυτοκίνητο ένας 16χρονος στα Άνω Λιόσια, επειδή τον αναζητούσε η Αστυνομία

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 5 το απόγευμα, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν ένα αυτοκίνητο, η μπροστινή πινακίδα του οποίου είχε κλαπεί τον Οκτώβριο από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 16χρονο οδηγό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα.

Ακολούθησαν αναζητήσεις και εν τέλει εντοπίστηκε το όχημα στην οδό Πηνιού, εγκαταλελειμμένο και κλειδωμένο, με τον οδηγό να έχει διαφύγει πεζός. Στην συνέχεια, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέσα στο αμάξι υπήρχε ένα μικρό κοριτσάκι 2 ετών και για να το απεγκλωβίσουν χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι.

Ο δράστης, που είναι Ρομά, αναζητείται από την αστυνομία, ενώ η μητέρα της 2χρονης συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου, και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.