Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: 17 χρόνια από τη δολοφονία που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία

‘Ηταν Σάββατο βράδυ 6 Δεκεμβρίου 2008 γύρω στις 21:00 όταν ο 15χρονος μαθητής, Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος έπεφτε νεκρός από τα πυρά αστυνομικού στην οδό Τζαβέλλα στα Εξάρχεια.

Η δολοφονία του συγκλόνισε την χώρα και προκάλεσε καθημερινές ταραχές στους δρόμους της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων για περίπου δύο μήνες. Η 6η Δεκεμβρίου 2008 και οι ταραχές που ακολούθησαν έμειναν γνωστές ως η Εξέγερση του Δεκεμβρίου του 2008 ή Ελληνικός Δεκέμβρης.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ήταν γύρω στις 21.00 όταν μία παρέα εφήβων περπατούσε στα Εξάρχεια. Είχαν βρεθεί μαζί για να γιορτάσουν την ονομαστική γιορτή του φίλου τους, Νίκου Ρωμανού.

Κάποια στιγμή η παρέα διαπληκτίστηκε με δύο ειδικούς φρουρούς που επέβαιναν σε περιπολικό. Το συμβάν φάνηκε ότι έληξε εκεί καθώς οι έφηβοι συνέχισαν τον δρόμο τους και οι δυο ειδικοί φρουροί διατάχθηκαν από το κέντρο της αστυνομίας να αποσυρθούν από τον τόπο του επεισοδίου.

Προς στιγμή υπάκουσαν στις εντολές των προϊσταμένων τους, αλλά λίγο μετά επανήλθαν πεζοί στην οδό Τζαβέλα, όπου βρισκόταν η παρέα των νεαρών. Ο ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στον “Ευαγγελισμό” όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, όπως μεταδόθηκαν τότε από τα μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι η αντιπαράθεση περιορίστηκε σε φραστική διένεξη των δύο αστυνομικών με μία ομάδα 4-5 ατόμων και είχε ως αποτέλεσμα να πυροβολήσει ο ειδικός φρουρός σε ευθεία βολή το πλήθος και να πετύχει τον νεαρό μαθητή στον θώρακα.

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, η μία από τις δύο σφαίρες από το υπηρεσιακό περίστροφο του Κορκονέα διαπέρασε την καρδιά του Αλέξανδρου και καρφώθηκε στον 10ο θωρακικό σπόνδυλο. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Αφού πληροφορήθηκε το περιστατικό, ο υφυπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Χηνοφώτης κίνησε άμεσα η διαδικασία προκειμένου να τεθούν σε διαθεσιμότητα οι δυο ειδικοί φρουροί, όπως επίσης και ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων. Λίγο αργότερα οι εμπλεκόμενοι φρουροί προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση, ενώ ορίστηκαν άμεσα τρεις εισαγγελείς προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια του περιστατικού.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράνομη οπλοχρησία στον ειδικό φρουρό που πυροβόλησε, και στον συνάδελφό του άσκησε δίωξη για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Ποιος ήταν ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος

Ο 15χρονος μαθητής που έπεσε νεκρός από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού ήταν παιδί των βορείων προαστίων. Είχε κατέβει στα Εξάρχεια για να γιορτάσει με τον φίλο του Νίκο Ρωμανό τη γιορτή του, στα χέρια του οποίου ξεψύχησε.

Οι φίλοι του τον ονόμαζαν «Gregory» παίζοντας με το επώνυμό του. Κατοικούσε στο Ψυχικό. Φοιτούσε στη Σχολή Μωραΐτη έως έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του, ενώ στη συνέχεια είχε πάει στο ιδιωτικό λύκειο «Ώθηση» όπου προετοιμαζόταν για τις Πανελλήνιες. Του άρεσε η ροκ μουσική και έπαιζε κιθάρα.

Η μητέρα του Τζίνα Τσαλικιάν έχει κοσμηματοπωλείο, ενώ ο πατέρας του Βαγγέλης Γρηγορόπουλος ήταν διευθυντής σε τραπεζικό υποκατάστημα. Πέθανε τον Οκτώβριο του 2016.

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μία ημέρα μετά την δολοφονία

Οι ταραχές στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις

Από το βράδυ του Σαββάτου όταν έγινε γνωστή η δολοφονία του 15χρονου ξεκίνησαν ταραχές στο κέντρο της Αθήνας. Ομάδα νεαρών συγκρούστηκε έξω από το Πολυτεχνείο και την Νομική με τους αστυνομικούς των ΜΑΤ.

Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου ξεκίνησε η πρώτη πορεία για την δολοφονία Γρηγορόπουλου από το Πεδίον του Άρεως προς την ΓΑΔΑ. Επεισόδια σημειώθηκαν στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε παρακείμενα στενά και τα Εξάρχεια.

Την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου ξεκίνησε από τα Προπύλαια μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας. Κατά την διάρκεια της σημειώθηκαν σοβαρές συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία, οδομαχίες με πέτρες και μολότοφ. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα καταστράφηκε και πυρπολήθηκε όπως και το υποκατάστημα τράπεζας κοντά στην Ομόνοια.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν για περίπου δύο μήνες στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις, όπως την Πάτρα, το Ηράκλειο, τη Λάρισα, τα Ιωάννινα, τα Χανιά, τη Ρόδο, τη Μυτιλήνη.

Το 2010, ο Επαμεινώνδας Κορκονέας καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ ο συνεργάτης του Βασίλης Σαραλιώτης καταδικάστηκε σε μικρότερη ποινή για συνέργεια. Το 2019, η αναγνώριση «προτέρου εντίμου βίου» προκάλεσε την αποφυλάκιση Κορκονέα λόγω μείωσης της ποινής, γεγονός που αναζωπύρωσε την κοινωνική οργή. Το 2023 το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας επέβαλε εκ νέου ισόβια κάθειρξη, κρίνοντας τελικά ένοχο τον Κορκονέα χωρίς ελαφρυντικό.

Επέτειος Γρηγορόπουλου: «Δρακόντεια» μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

Έκτακτα μέτρα έχουν ληφθεί για σήμερα στην Αθήνα, λόγω των συγκεντρώσεων με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Στις 12 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν στα Προπύλαια μαθητές και φοιτητές, ενώ στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου ο 16χρονος έπεσε νεκρός, χτυπημένος από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού, Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».