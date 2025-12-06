Κακοκαιρία Byron: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Μέχρι το απόγευμα τα ακραία φαινόμενα στη Θεσσαλία

Σύνοψη από το

  • Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε σήμερα για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλία εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και την αποδρομή της κακοκαιρίας Byron.
  • Στη Θεσσαλία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα με μειούμενη ένταση, ενώ βροχοπτώσεις αναμένονται και σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία.
  • Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

θεσσαλία καιρός

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Θέμα της συνεδρίασης τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλία εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και η αποδρομή της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Στη Θεσσαλία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα, με μειούμενη ένταση (κυρίως στις βόρειες περιοχές της).

2) Μέχρι νωρίς το απόγευμα θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.

 

